Nuki Keypad 2 NFC: Un teclado que piensa en la puerta como en un datáfono

El Nuki Keypad 2 NFC nace en un momento en que el gesto de acercar el móvil al terminal de pago está completamente interiorizado, y la marca austríaca intenta trasladar ese automatismo al acceso a casa con su nuevo teclado certificado por Aliro para cerraduras residenciales. La premisa es sencilla: si ya pagamos sin sacar la cartera, por qué seguir dependiendo de llaves físicas?

A diferencia de los teclados clásicos del ecosistema, este modelo introduce NFC como vía de diálogo con el smartphone o el smartwatch y se apoya en Matter y en las credenciales definidas por Aliro para ofrecer funciones como Apple Home Key y Samsung Digital Home Key, además de un modo propio de “Tocar para desbloquear”. El resultado es un accesorio que no sustituye a la cerradura inteligente, pero sí redefine cómo nos relacionamos con ella desde el exterior.

Diseño, instalación y uso diario

Estéticamente, el Keypad 2 mantiene la línea sobria de Nuki: un rectángulo negro, minimalista, con teclas numéricas, lector de huellas integrado y un formato pensado para quedar discreto junto al marco de la puerta. Esta continuidad respecto al anterior Keypad 2.0 facilita la integración en fachadas y portales donde el diseño suele estar más condicionado por la comunidad que por el usuario individual.

La instalación sigue la filosofía de “hazlo tú mismo”: se fija con tiras adhesivas o tornillos y no requiere cableado, lo que permite colocarlo tanto en puertas de vivienda como en accesos secundarios, como patios o jardines. Al no permanecer conectado de forma continua con la Smart Lock, el consumo energético se mantiene contenido y Nuki promete una autonomía aproximada de doce meses con su sistema de alimentación a pilas.

En el día a día, la interacción se parece más a una tarjeta de transporte que a un teclado de alarma: basta con acercar el móvil para que se produzca el intercambio de credenciales y el desbloqueo, sin abrir la aplicación. Para quien prefiera rutinas más tradicionales, el teclado mantiene la posibilidad de introducir un código o recurrir a la huella dactilar, lo que evita conflictos cuando el smartphone no está a mano o se queda sin batería.

Cinco formas de entrar: NFC, huella, código y algo más

El valor añadido de este modelo no reside solo en incorporar NFC, sino en cómo convive con el resto de métodos de acceso. Permite abrir la puerta de cinco formas distintas: Apple Home Key, Samsung Digital Home Key, el modo “Tocar para desbloquear” desde la propia app de Nuki, la huella dactilar y el clásico código numérico de acceso.

En términos de capacidad, el dispositivo admite hasta 20 huellas dactilares, 35 “llaves” basadas en toque y 200 códigos de acceso distintos, gestionables desde la aplicación. Esto permite escenarios donde conviven familia, servicio doméstico, proveedores puntuales o inquilinos temporales, todos con combinaciones o huellas diferenciadas y con ventanas horarias que se pueden ajustar desde la cerradura compatible.

El modo “app” de Nuki adquiere aquí un protagonismo particular porque extiende el gesto de tocar para desbloquear más allá de las plataformas de Apple o Samsung, siempre que se cuente con un Smart Lock de cuarta o quinta generación y un smartphone con NFC. De este modo, la marca intenta que la experiencia no quede encapsulada en un único ecosistema, sino que mantenga cierta neutralidad frente al hardware del usuario.

Aliro, Matter y la promesa de la llave interoperable

El Keypad 2 NFC es también una declaración de intenciones en cuanto a estándares: Nuki se apoya en Matter para la integración de sus cerraduras en el hogar inteligente y adopta Aliro como protocolo específico de acceso inteligente entre cerraduras, móviles y wearables. Aliro define cómo se utilizan tecnologías como NFC, Bluetooth Low Energy o ultra‑wideband para garantizar que el dispositivo correcto abre la cerradura adecuada, con un modelo de credenciales común entre fabricantes.

Esta apuesta no es menor: Apple, Samsung y Google forman parte de la Connectivity Standards Alliance que impulsa Matter y Aliro, de manera que el teclado sale de fábrica alineado con un lenguaje compartido por los grandes actores del sector. En la práctica, esto se traduce en que Apple Home Key o Samsung Digital Home Key funcionen desde el primer momento —siempre que exista un Smart Lock compatible con Matter, un hub adecuado y un móvil soportado— y deja entrever cierta protección de la inversión para quienes no quieren cambiar de cerradura cada pocos años.

Seguridad, privacidad y datos que se quedan en casa

La seguridad no se juega únicamente en la puerta, sino también en la forma en que pasan los datos de un lado a otro. Nuki cifra las comunicaciones de extremo a extremo y declara utilizar estándares similares a los de los sistemas de pago, coherentes con la propia naturaleza de Aliro y su parentesco con el mundo de los pagos contactless.

Un aspecto relevante que las credenciales de acceso del Keypad 2 NFC se almacenan localmente, en el ecosistema de Nuki, y el uso de la nube es opcional. Esto reduce la superficie de exposición ante posibles brechas remotas y refuerza la sensación de control para quien es receloso de delegar el acceso a su vivienda en servidores externos.

La certificación IP54, habitual en dispositivos diseñados para soportar polvo y salpicaduras, apunta a un producto pensado para exterior, aunque sin llegar al nivel de una instalación industrial. En combinación con la fabricación en Europa, Nuki intenta situar el discurso más cerca de la durabilidad y el control de la cadena de producción que de la mera novedad estética.

Convivencia con la cerradura

El Keypad 2 NFC no funciona en solitario: necesita una cerradura inteligente Nuki compatible con Matter para aprovechar las funciones avanzadas de NFC, Apple Home Key y Samsung Digital Home Key. Para usuarios que ya disponen de Smart Lock de cuarta o quinta generación, la actualización de firmware abre la puerta —literal y metafóricamente— a estas nuevas formas de acceso sin sustituir el hardware principal.

Quienes tienen modelos anteriores pueden seguir utilizando teclado, huella y código con el Keypad 2 tradicional, pero no accederán a todas las funciones NFC vinculadas a Aliro y al wallet del móvil, lo que introduce de facto una línea generacional dentro del catálogo. Es un matiz importante para quienes compran el teclado pensando en exprimir al máximo las posibilidades del estándar recién llegado.

En entornos como segundas residencias o viviendas donde conviven varias generaciones, la combinación de huella, código y NFC resuelve situaciones en las que no todos los usuarios están familiarizados con la app ni quieren depender del smartphone. En cambio, quienes buscan un sistema completamente independiente del ecosistema Nuki seguirán encontrando aquí un accesorio muy ligado a la cerradura de la casa matriz.

Valoración

El Nuki Keypad 2 NFC simboliza un cambio silencioso: la puerta deja de ser un punto ciego tecnológico para alinearse con la experiencia de los pagos contactless y de los estándares abiertos del hogar conectado. No es un accesorio revolucionario en apariencia, pero sí en la manera de entender qué significa “tener las llaves” cuando estas pueden residir en un chip NFC, en una credencial Aliro o en una huella almacenada localmente.

Su mejor argumento es cómo combina cinco vías de acceso, cifrado de extremo a extremo, almacenamiento local de datos y una instalación al alcance de quien ya se ha atrevido a montar una cerradura inteligente, sin exigir fidelidad ciega a un único ecosistema móvil. Como contrapartida, la dependencia de una Smart Lock reciente y el precio de salida lo colocan más como inversión consciente que como capricho impulsivo, especialmente si se viene de un Keypad 2.0 que sigue cumpliendo su función.

Dicho esto, para quienes ya viven entre automatizaciones, escenas de hogar conectado y tarjetas que sustituyen a las monedas, este teclado hace algo tan sencillo como coherente: lograr que abrir la puerta sea tan natural como pagar el pan, con la diferencia de que aquí la recompensa no es un ticket, sino la sensación discreta de que la casa, por fin, habla el mismo idioma que el resto de la vida digital.

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Precio

El nuevo Nuki Keypad 2 NFC ya está disponible a un precio de venta al público de 179€ en la tienda online de Nuki y en Amazon