Bowers & Wilkins amplía la gama de colores de sus auriculares Pi8 y Px7 S3

El especialista británico en sonido Bowers & Wilkins ha anunciado nuevos acabados para algunos de sus auriculares inalámbricos más reconocidos. Los modelos intraaurales Pi8, pertenecientes a la gama True Wireless, incorporan ahora dos tonos adicionales: Dark Burgundy y Pale Mauve. Con estas incorporaciones, la serie ofrece seis opciones cromáticas distintas, una ampliación que muestra la atención de la marca por el diseño y la personalización.

Otras novedades

De forma paralela, los auriculares circumaurales Px7 S3, reconocidos por su cancelación activa de ruido y su construcción de alta gama, añaden el color Vintage Maroon a su catálogo. Este nuevo acabado se suma a los ya existentes Canvas White, Anthracite Black, Indigo Blue y Frost Blue, completando una línea de coherencia estética con el carácter sonoro de los dispositivos.

Precios y disponibilidad

Tanto los Pi8 como los Px7 S3 mantienen las prestaciones técnicas que les han otorgado reconocimiento internacional, combinando materiales refinados y una notable ingeniería acústica. Los Px7 S3 en Vintage Maroon están disponibles a un precio de 429 euros, mientras que los nuevos Pi8 en Pale Mauve y Dark Burgundy se ofrecen desde unos 419 euros.

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