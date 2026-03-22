Spin Plus 9: cuando el Internet de las cosas calienta el hogar
La estufa de pellet que se limpia sola y se controla desde el móvil se alza con el iF Design Award 2026
A las puertas de la primavera, el frío todavía se resiste y las estufas siguen siendo protagonistas en muchos hogares. En este contexto, la Spin Plus 9 de Cadel —una estufa de pellets con conectividad WiFi, Bluetooth y un innovador brasero autolimpiable— ha logrado destacar en el panorama internacional tras recibir el galardón iF Design Award 2026.
El modelo, distribuido en España por Bosch Marín, combina soluciones tecnológicas poco comunes en este tipo de sistemas. Entre sus funciones, permite controlar la temperatura a distancia mediante la aplicación móvil Easy Connect Plus, que ofrece acceso remoto desde cualquier lugar con conexión a Internet. A nivel doméstico, su soporte Bluetooth facilita el manejo desde otros dispositivos compatibles dentro del hogar.
Innovaciones singulares
Uno de sus desarrollos más singulares es el brasero autolimpiante: una bandeja giratoria que elimina automáticamente la ceniza antes de cada encendido, reduciendo las tareas de mantenimiento de diarias a semanales. Además, incorpora tecnología UPS Ready, que asegura un apagado seguro en caso de corte de suministro eléctrico.
Diseño
En el apartado estético, la estufa destaca por su revestimiento de hierro fundido y una puerta de vidrio panorámica que favorece la integración en espacios actuales. Su potencia de 8,5 kW y su sistema canalizable permiten distribuir el calor de forma uniforme en varias estancias.
El reconocimiento otorgado por el jurado internacional del iF Design Award —compuesto por 129 expertos procedentes de 21 países— consolida la posición de la Spin Plus 9 como un referente en diseño y soluciones para casa.
Más allá del premio, este modelo representa una evolución en el concepto de calefacción doméstica al disponer de conectividad, funcionalidad y bajo mantenimiento
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