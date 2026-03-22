El hogar conectado ayuda a reducir significativamente el consumo de agua

En un contexto de creciente preocupación por la gestión del agua, la eficiencia hídrica se ha convertido en una prioridad global que también alcanza al ámbito doméstico. Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, la firma Beko pone el foco en cómo la innovación tecnológica puede marcar la diferencia: en 2026, solo considerando las lavadoras inteligentes de su marca permitirán ahorrar más de 557 millones de litros de agua a nivel mundial.

Este ahorro se logra gracias a la combinación de sensores avanzados, algoritmos de optimización y conectividad doméstica, que ajustan en tiempo real el uso de agua y energía según la carga, el tejido o el nivel de suciedad de cada lavado.

HomeWhiz, el hogar conectado que impulsa la eficiencia

En el centro de esta transformación se encuentra HomeWhiz, el ecosistema doméstico conectado de Beko, galardonado con los iF Design Awards 2026. A través de una app intuitiva, el usuario puede gestionar sus electrodomésticos, programar ciclos, recibir notificaciones o revisar estadísticas de consumo.

Esta interacción digital convierte la eficiencia en un hábito cotidiano: elegir el programa correcto o activar un ciclo en el momento más óptimo se vuelve tan sencillo como revisar una notificación en el móvil.

Según explica la compañía, la digitalización permite “convertir decisiones pequeñas en impactos grandes”, promoviendo un uso más responsable del agua sin añadir complejidad a la rutina diaria.

Innovaciones que reducen el consumo de agua

Detrás de esta gestión conectada hay un conjunto de tecnologías diseñadas específicamente para mejorar la eficiencia hídrica y energética:

Water Mode: permite reducir hasta un 10% el consumo de agua en programas tradicionales como Algodón o Sintéticos, sin comprometer los resultados.

AutoDose: optimiza automáticamente la cantidad de detergente y agua en cada lavado, con ahorros que pueden alcanzar hasta 1.348 litros al año por electrodoméstico.

EnergySpin: ajusta el movimiento del tambor y la disolución del detergente para disminuir hasta un 35% el consumo energético en los programas más habituales.

ColdWash: ofrece resultados equivalentes a un lavado a 40 °C utilizando agua fría, reduciendo el uso de agua caliente y energía.

Programas Eco inteligentes: calibran la cantidad de agua y la duración del ciclo según la carga real, evitando consumos excesivos.

Estas tecnologías integran la sostenibilidad en el propio diseño del electrodoméstico, de modo que el ahorro no dependa exclusivamente del comportamiento del usuario, sino que esté automatizado.

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Mejoras tecnológicas

“La transición hacia un consumo más responsable requiere soluciones prácticas que puedan integrarse fácilmente en la vida cotidiana”, señala Manuel Royo, director de Marketing de Beko Europe en España. “Desde la industria, tenemos la responsabilidad de desarrollar tecnología que facilite este cambio y permita a los hogares reducir su impacto ambiental de forma sencilla”.