Dyson PencilVac, la aspiradora que cabe donde antes solo llegaba el polvo

Dyson PencilVac llega con una promesa tan llamativa como literal: ser “la aspiradora más fina del mundo”, con un diámetro de 38 mm a lo largo de todo el tubo. Todo lo que normalmente ocupa volumen en una aspiradora sin cable —motor, batería, depósito y electrónica— se aloja en ese cilindro, que pesa 1,8 kilos y se maneja prácticamente como si fuera un palo de limpieza de toda la vida. Es un formato pensado para el uso frecuente, casi impulsivo: verla apoyada en la base de carga magnética y cogerla para una pasada rápida antes de salir de casa termina siendo parte de la rutina. Eso sí, Dyson no esconde su orientación: aquí no hay vocación de máquina “para todo”, sino un producto muy especializado en suelos duros y repaso diario.

Diseño: la aspiradora que afina al máximo su forma

La primera impresión con la PencilVac es que el término “escoba eléctrica” cobra un nuevo sentido: ya no hay bloque voluminoso cerca de la mano, solo un tubo extremadamente delgado que se extiende hasta el cabezal. Esa silueta tiene implicaciones prácticas importantes: puede tumbarse hasta quedarse a solo 95 mm del suelo, lo que permite pasar por debajo de sofás y muebles bajos donde otras aspiradoras siguen topando con el cuerpo del motor o el depósito. El peso de 1,8 kg, bien repartido, hace que el gesto de empujar y tirar sea más parecido al de una mopa que al de un aspirador clásico; el cabezal, con sus cuatro rodillos, contribuye a esa sensación de que “flota” sobre el suelo. A nivel de acabados, los plásticos y ajustes están en la línea de Dyson: más centrados en la funcionalidad y la robustez diaria que en transmitir lujo, pero sin generar desconfianza.

La pantalla LCD en la parte superior aporta la información necesaria: modo de potencia y autonomía restante, sin artificios ni menús complejos. El conjunto se completa con una base de carga magnética de pared, que mantiene el perfil discreto de la máquina y facilita que esté siempre lista sin ocupar más espacio del imprescindible. No es un aparato que se esconda, pero sí uno que se integra relativamente bien en un salón o pasillo sin reclamar protagonismo visual más allá de su forma atípica.

Motor y tecnología: miniaturización con apellido Hyperdymium

Para meter una aspiradora completa en un cilindro de 38 mm, Dyson ha tenido que rediseñar el corazón del sistema: el motor Hyperdymium 140k. Estamos ante el motor de aspiradora más pequeño y rápido de la compañía, con un diámetro de apenas 28 mm que gira a 140.000 revoluciones por minuto y genera 55 air watts de succión. Ese salto de miniaturización no es solo un dato de ingeniería; permite eliminar la “joroba” típica de los modelos tipo escoba y transformar la experiencia de uso.

La contrapartida está en la propia cifra: esos 55 AW colocan a la PencilVac claramente por debajo de los modelos sin cable más potentes de la marca, y también se han señalado como “aproximadamente la mitad” de la potencia de succión de una Dyson V8, uno de los modelos más veteranos del catálogo. Las pruebas realizadas apuntan precisamente en esa dirección: sobresale en polvo fino, restos pequeños y pelo ligero sobre suelos duros, pero no está pensada para alfombras densas ni para limpiezas de choque en moquetas. La batería ofrece hasta 30 minutos de succión constante en modo Eco, con una carga completa en torno a las 3,5–4 horas, y existe la opción de duplicar la autonomía mediante baterías intercambiables, manteniendo el mismo formato tubular.

El cabezal Fluffycones: ingeniería contra el pelo largo

Si el motor es el corazón, el cabezal Fluffycones es el rostro reconocible de la PencilVac. Dyson ha colocado cuatro rodillos cónicos en dos barras paralelas, que giran en direcciones opuestas y expulsan el pelo hacia los extremos del cabezal para después aspirarlo, evitando que se enrede alrededor del cepillo. Las cerdas de nailon están inclinadas de forma específica para favorecer ese desplazamiento del cabello al tiempo que levantan polvo fino y partículas de suciedad. El resultado, según diferentes pruebas, es un cabezal que cumple su promesa: recoge pelo largo sin formar nudos que obliguen a parar y cortar manualmente, un problema habitual en otros diseños.

A esta mecánica se suma la iluminación tipo láser tanto en la parte delantera como en la trasera, que proyecta líneas de luz sobre el suelo duro para hacer visible el polvo que a simple vista pasa desapercibido. La combinación de sensación de flotabilidad —por el movimiento opuesto de los rodillos— y el “efecto revelador” del láser convierte la limpieza en una experiencia curiosamente satisfactoria: se tiende a insistir hasta que el haz no delata ninguna mota residual. Eso sí, conviene insistir en el matiz: es un cabezal concebido para suelos duros y no para textiles.

Filtración y sistema de vaciado: compactar el polvo en serio

La PencilVac estrena en Dyson un sistema de separación de polvo lineal de dos etapas que captura hasta el 99,99% de partículas de hasta 0,3 micras, expulsando solo aire limpio al exterior. Este diseño busca algo más que cumplir con las cifras de filtración: evita que los filtros se saturen rápidamente y mantiene la succión estable durante toda la sesión de limpieza. Además, el polvo se comprime gracias a un nuevo esquema de flujo de aire que hace que la cubeta pueda albergar hasta cinco veces más suciedad de lo que su volumen de 0,08 litros sugeriría en condiciones normales.

El mecanismo de vaciado sin contacto resulta muy higiénico: un sistema empuja la suciedad hacia el fondo del depósito y la libera en un solo gesto, reduciendo el contacto directo y la dispersión de polvo. La capacidad es limitada lo que obliga a vaciar con frecuencia si la casa es grande o hay mucha acumulación, especialmente en hogares con animales. Es un compromiso coherente con el enfoque de “pasada rápida y frecuente”, pero no sustituye el depósito generoso de una aspiradora principal.

Conectividad y experiencia de uso: la Dyson más “app”

La PencilVac es una aspiradora sin cable conectada a la aplicación MyDyson. Al vincularla, el usuario puede recibir información adicional sobre el estado de la batería, el mantenimiento del filtro y recomendaciones de uso, así como instrucciones paso a paso para cuidar el aparato y prolongar su vida útil. No es una conectividad pensada para automatizar la limpieza —no estamos ante un robot aspirador—, sino para acompañar el producto con un nivel de asistencia que suele reservarse a gamas altas: avisos de cuándo limpiar el filtro, consejos para optimizar la autonomía y recordatorios de mantenimiento.

Esa capa digital se combina con una interfaz física deliberadamente sencilla: el control de modos se limita a lo esencial y la pantalla LCD evita perder tiempo en configuraciones. Todo está orientado a que el gesto sea casi automático: coger la aspiradora de la base, encender, pasar por la zona conflictiva, vaciar si hace falta y devolverla a su sitio. Frente a otros aparatos donde el usuario debe adaptarse a la máquina, aquí es la máquina la que se adapta a un estilo de limpieza fragmentado, corto y a menudo improvisado.

Rendimiento en el día a día

En un escenario ideal —piso con suelos duros, sin grandes alfombras y con presencia de pelo, ya sea humano o de mascotas— la Dyson PencilVac despliega sus mejores argumentos. La ligereza real (1,8 kg), la facilidad para girar alrededor de patas de sillas y mesas y el cabezal sin enredos hacen que limpiar migas, polvo acumulado junto a los rodapiés o mechones de pelo en el baño sea cuestión de segundos. La experiencia subjetiva es muy cómoda: no hay sensación de esfuerzo en muñeca u hombro y la máquina se siente “divertida” de usar por esa manera de deslizarse sobre el suelo.

Precio

Dyson PencilVac llega al mercado español por 499,99 euros en la web oficial, situándose claramente en la franja alta de precio dentro de las aspiradoras tipo escoba.

Se trata de una propuesta que no compite solo en rendimiento bruto, sino en diseño y experiencia: pagar por un objeto que resuelve mejor una necesidad muy concreta (limpieza rápida, ligera y en espacios ajustados) sin saturar al usuario con modos y accesorios.

Valoración: una aspiradora que dibuja otra manera de limpiar

La Dyson PencilVac funciona como una aproximación al futuro de la limpieza doméstica: menos músculo, más ligereza; menos “día de limpieza general”, más pasadas cortas y frecuentes. El motor Hyperdymium 140k, el cabezal Fluffycones que domestica el pelo largo y el formato ultrafino de 38 mm componen una pieza de ingeniería que, esta vez, encuentra un encaje bastante honesto en la realidad del hogar moderno.

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No es un producto universal ni pretende serlo: si se la saca de su ecosistema ideal —suelos duros, repaso diario, poco textil—, sus limitaciones se hacen visibles, pero cuando se la juzga en aquello para lo que realmente ha sido diseñada, la PencilVac dibuja una idea distinta de aspiradora sin cable: tan ligera como un lápiz, lo bastante potente para mantener a raya el polvo y el pelo, y suficientemente cómoda como para que limpiar deje de ser la tarea que se pospone para mañana. En un mercado de promesas grandilocuentes, que un cilindro de 38 mm cumpla exactamente lo que promete ya es, en sí mismo, una pequeña revolución doméstica