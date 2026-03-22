Bistro Gourmet de Taurus: la plancha que convierte la encimera en un espacio profesional

El Bistro Gourmet de Taurus es de esos pequeños electrodomésticos que cambian rutinas: más que un simple grill, funciona como una estación de plancha y asado compacta, potente y fácil de entender. Concebido como 2 en 1 —grill y plancha de asar—, permite tanto cerrar bocadillos y sándwiches como abrirse totalmente a 180 grados para trabajar como una plancha amplia sobre la encimera.

Su propuesta se apoya en tres ideas principales: potencia de 2.600 W para no eternizar ninguna cocción, placas grandes de 29 x 23 cm para cocinar más de una ración a la vez y un control afinado de la altura que evita los bocadillos chafados o los entrecots mal sellados.

Potencia y tamaño: hechos para cocinar en serio

La cifra clave es la potencia: 2.600 W, por encima de la media de grills domésticos, lo que se traduce en un calentamiento rápido y una buena capacidad para mantener la temperatura cuando se cargan las placas de alimento. Las superficies de cocción, de 29 x 23 cm, ofrecen espacio suficiente para, por ejemplo, cuatro sándwiches a la vez, varias hamburguesas o una parrillada de verduras.

La apertura de 180 grados permite doblar ese espacio efectivo: en modo plancha abierta se consigue una superficie continua capaz de servir de “barra caliente” improvisada en una cocina pequeña. Es una configuración especialmente útil si se cocina para varias personas, porque permite tener carne en una mitad, verduras en la otra y gestionar tiempos de cocción con bastante comodidad.

Stair System: altura regulable

Uno de los rasgos diferenciales del producto es su Stair System, un sistema de regulación de la placa superior en cinco peldaños de altura. No se trata de abrir o cerrar el grill: se puede ajustar la presión sobre el alimento, desde un contacto ligero para gratinar o dorar la superficie, hasta un cierre más firme para sellar un bocadillo o marcar una pieza de carne.

En la práctica, este sistema evita problemas clásicos de los grills con tapa rígida: quesos que se desparraman, panes aplastados o rellenos que se descolocan. Poder jugar con diferentes alturas facilita trabajar recetas delicadas —un sándwich con capas, un pescado con piel o unas verduras más gruesas— sin renunciar al acabado de grill.

Dual Heat Tech: control de qué placa calentar

Otra de las tecnologías destacadas es Dual Heat Tech, que permite elegir si se calienta solo la placa inferior o ambas placas. Con esta función, el grill puede operar como plancha tradicional —calor desde abajo y tapa usada solo como cubierta— o como grill de contacto, que sella desde arriba y abajo a la vez.

Esta flexibilidad se agradece tanto en uso diario como en sesiones más largas: es posible, como ponen de manifiesto las pruebas realizadas al equipo, utilizar solo la placa inferior para tostar pan o marcar verduras, y reservar el doble calor para carnes, bocadillos completos o elaboraciones que realmente se beneficien del contacto simultáneo. Además, permite un consumo algo más racional cuando no necesitamos toda la potencia del aparato.

Acabados, seguridad y limpieza

El Bistro Gourmet recurre a placas con revestimiento antiadherente libre de PFOA, una característica ya casi obligatoria en esta categoría, pero que sigue siendo esencial para facilitar que los alimentos se desprendan bien y para reducir la necesidad de grasas añadidas. La bandeja recoge grasas, extraíble, ayuda a mantener la encimera limpia y a canalizar la grasa que se desprende en carnes y hamburguesas.

El asa de toque frío aporta seguridad en el manejo, especialmente cuando se trabaja a alta potencia o se abre y cierra con frecuencia. La base antideslizante y la tapa superior basculante —que se adapta al grosor de los alimentos— refuerzan la sensación de estabilidad: el aparato no “baila” sobre la encimera y la placa se asienta de manera uniforme sobre el producto.

Temporizador y capacidades en el uso diario

El modelo incorpora un temporizador que permite programar el tiempo de funcionamiento. Aunque no estamos ante un robot de cocina, este detalle facilita reproducir tiempos de cocción similares sin necesidad de estar tan pendientes del aparato.

Los indicadores luminosos de funcionamiento y calentamiento, presentes en la gama Bistro, hacen más intuitivo saber cuándo la superficie está lista para recibir alimentos. Sumado a un diseño pensado para permitir un almacenamiento relativamente sencillo, el conjunto busca integrarse en la cocina sin resultar aparatoso.

Precio

Taurus sitúa el Bistro Gourmet como el modelo más cuidado dentro de su gama de grills Bistro, con un precio oficial en la tienda de la marca de 99,99 euros. En distribuidores y comercios online es posible encontrarlo en una franja muy similar, alrededor de 80–100 euros, dependiendo de la promoción o de la cadena.

Se ubica en un segmento medio-alto del grill doméstico: lejos de los modelos muy básicos y por debajo de algunos equipos semiprofesionales, pero con un equipamiento técnico —potencia, tamaño de placas, regulación de altura y control de calentamiento— que justifica esa posición.

Valoración: un grill completo para la cocina del día a día

Desde la perspectiva de un usuario que cocina a menudo en casa y valora la versatilidad por encima del gadget puntual, el Bistro Gourmet de Taurus se presenta como una opción especialmente atractiva. Su combinación de potencia, superficie de cocción amplia, apertura a 180 grados y tecnología Dual Heat lo convierten en un aliado sólido tanto para la cocina rápida entre semana como para las parrilladas de fin de semana.

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El Stair System y la tapa basculante le dan un punto de finura poco habitual en este rango de precio, permitiendo tratar con mimo bocadillos elaborados, vegetales delicados o piezas de carne con diferentes grosores sin renunciar al sello de grill marcado. Si a eso sumamos un diseño orientado a la seguridad, un antiadherente sin PFOA y un precio razonable para lo que ofrece, la conclusión es clara: dentro de la categoría de grills domésticos, el Bistro Gourmet se sitúa como una apuesta muy recomendable y con un perfil claramente aspiracional para quien quiere cocinar más y mejor sin llenar la cocina de aparatos.