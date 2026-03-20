Ufesa U7 Pro Wash: mopa integrada y pantalla digital para tomarse en serio el suelo de casa

En la gama de escobas sin cable de Ufesa, el U7 Pro Wash es el modelo que mejor representa donde se encamina el sector: menos ritual de cubo y fregona y más soluciones 2 en 1 capaces de mantener el suelo limpio sin montar la “operación limpieza”. Parte de una base técnica sólida —motor digital brushless, 500 W de potencia, batería de 29,6 V, tecnología multiclónica y un sistema de mopa integrada— y la combina con detalles de usabilidad como la pantalla digital, el cepillo con luz LED, el filtro HEPA y una autonomía pensada para pisos y casas de tamaño medio. Todo ello en un equipo que ronda los 200 euros en el canal online, donde empieza a consolidarse como una propuesta completa en su segmento.

Diseño que piensa en el suelo… y en la espalda

El U7 Pro Wash es, ante todo, un aspirador escoba sin cable concebido para moverse con soltura en casas donde la limpieza se reparte en ratos cortos y no en un maratón de fin de semana. Su formato es el habitual en esta categoría, con cuerpo principal, tubo y cabezal motorizado, aunque Ufesa le suma un punto clave: la mopa integrada para limpieza húmeda ligera en la parte posterior del cepillo. El conjunto está dimensionado en torno a unas medidas de 126 x 24,5 x 11,5 cm y un depósito de 0,6 litros, parámetros que lo sitúan en la media del mercado y permiten manejarlo sin sensación de “trasto enorme” en pisos no muy grandes.

El diseño flexible facilita bajar el cabezal bajo camas, sofás y muebles bajos, un escenario donde este tipo de escoba juega con ventaja frente a los aspiradores trineo clásicos. El color y la estética siguen la línea de la familia Inspire U7, con un look actual y reconocible que, sin ser determinante a la hora de limpiar, sí ayuda a que el aparato no desentone demasiado si queda a la vista en un soporte de pared. Aquí el objetivo es claro: que esté lo bastante a mano como para que usarlo no dé pereza.

Motor sin escobas de 500 W: potencia estable

Detrás de la apariencia, lo que sostiene la propuesta del U7 Pro Wash es un motor digital brushless con una potencia máxima de 500 W. Este tipo de motor sin escobillas tiene dos ventajas frente a los motores tradicionales: menos desgaste mecánico y una vida útil más larga, algo que se agradece en un aparato pensado para usar varias veces por semana durante largo tiempo.

La marca acompaña ese motor con una presión de aspiración máxima de unos 26 KPa, una cifra que, sobre el papel, lo sitúa en la parte alta de la gama media. En la práctica, esa potencia, combinada con la tecnología multiclónica, se traduce en una succión estable incluso cuando el depósito empieza a llenarse de polvo y restos. El sistema multiclónico separa las partículas del flujo de aire de forma más eficiente, manteniendo la fuerza de aspiración y alargando el tiempo entre limpiezas profundas de filtro. El resultado es un comportamiento convincente tanto en suelos duros como en alfombras de pelo corto o medio, así como con pelos de mascota, uno de los terrenos donde más se nota la diferencia entre un aparato “justito” y uno que puede con casi todo lo diario.

En cuanto al ruido, el U7 Pro Wash se sitúa en torno a los 78 dBA. No es un aspirador silencioso, pero sí se mantiene en la franja razonable de su categoría: se nota que está trabajando, pero no convierte la casa en una obra cada vez que se enciende. Es un ruido asumible para sesiones frecuentes, especialmente si se abusa poco del modo Turbo.

Mopa integrada: aspirar y fregar en un solo gesto

El valor del Pro Wash frente a otros modelos de Ufesa es su sistema de mopa integrada. Mientras la parte frontal del cabezal se encarga de aspirar polvo, migas y suciedad sólida, la parte posterior pasa una mopa humedecida que deja un acabado más uniforme en suelos duros. La lógica es simple pero efectiva: si el suelo no está especialmente manchado, tiene más sentido combinar aspiración y “fregado ligero” en una vuelta que sacar, además, el cubo, el detergente y la fregona.

Esta solución funciona especialmente bien sobre parquet, laminados y baldosas, donde lo que más molesta en el día a día suele ser la capa de polvo, las marcas de pisadas y las pequeñas manchas recientes. No pretende sustituir un fregado profundo cuando hay salsas secas, barro o grasa incrustada, pero sí reduce de forma notable las veces que hay que recurrir a ese fregado intenso. La sensación práctica es que la casa se mantiene “decentemente limpia” más tiempo con menos esfuerzo.

Que la mopa esté integrada en el propio cabezal evita el baile de aparatos: no hay que cambiar de herramienta ni pasar después otra máquina. Basta con tener la mopa limpia y ligeramente humedecida cuando toca repaso general; el aspirador se ocupa de coordinar el resto.

Autonomía de hasta 55 minutos

Ufesa arma el U7 Pro Wash con una batería de litio de 29,6 V y 2.000 mAh, con un tiempo de carga de unas 4 horas y una autonomía de hasta 55 minutos en las condiciones más favorables. Esa cifra máxima se logra en el modo Eco, sobre suelos duros y con uso moderado de accesorios y potencia extra.

La clave, más que el número, está en cómo se gestiona esa energía. El aspirador ofrece cuatro modos de funcionamiento: Eco, Medio, Turbo y Auto Clean. El Eco es el aliado natural para el repaso diario de suelo duro con poca suciedad; el Medio aporta un plus cuando hay polvo más visible o algo de suciedad acumulada; el Turbo entra en juego en alfombras, esquinas o zonas especialmente complicadas y, por tanto, conviene usarlo de manera puntual; el modo Auto ajusta automáticamente la potencia según la suciedad detectada, optimizando rendimiento y consumo sin obligar al usuario a ir cambiando ajustes en cada habitación.

En un piso medio, combinar Eco y Auto suele bastar para hacer un recorrido completo sin agotar la batería, dejando el Turbo para momentos puntuales. Para viviendas más grandes o con muchas alfombras, quizá haya que planificar la limpieza en dos tandas, pero el enfoque del Pro Wash sigue siendo muy lógico para el uso que Ufesa recomienda: limpiezas frecuentes y no tanto jornadas maratonianas.

Cepillo con luz LED, filtro HEPA y accesorios

El cabezal principal del U7 Pro Wash integra un cepillo motorizado multisuperficie con luz LED frontal. Esa iluminación, que puede parecer un simple guiño estético, se convierte en un aliado en cuanto se pasa por debajo de camas, sofás o muebles bajos: revela polvo y pelusas que, a simple vista, pasarían desapercibidos. La incorporación de un sistema antienredos en el rodillo facilita su extracción y limpieza, algo esencial cuando en casa hay cabello largo o mascotas.

El filtrado corre a cargo de un sistema con filtro HEPA de alta eficiencia, capaz de retener partículas finas y alérgenos. Para personas con alergias al polvo o a los ácaros, este tipo de filtrado marca diferencia frente a equipos sin filtro de alta eficacia. El depósito de 0,6 litros encaja con la filosofía de aspirador escoba: suficiente para una o varias limpiezas de piso medio si se vacía con cierta regularidad.

En el capítulo de accesorios es un equipo bien dotado: además del cabezal principal con mopa, incorpora un mini cepillo motorizado para sofás y tapicerías, herramientas para hendiduras y esquinas y boquillas versátiles para muebles y zonas delicadas. Ese conjunto lo convierte en un aspirador capaz de pasar del suelo a los textiles del salón, los colchones o las escaleras sin necesidad de recurrir a otro aparato más pequeño.

La gestión de este arsenal se hace sencilla gracias a una pantalla digital clara e intuitiva, situada en el cuerpo del aspirador. Desde ella se controla el nivel de batería, el modo de potencia seleccionado y distintos avisos de mantenimiento, como la necesidad de limpiar el filtro o el depósito. Poder ver de un vistazo cuánta autonomía queda y en qué modo se está trabajando ayuda a evitar sorpresas a mitad de pasillo.

Precio

En el mercado, el Ufesa U7 Pro Wash se mueve en una franja cercana a los 200 euros, con ligeras variaciones según tienda, ofertas puntuales y packs concretos. No aspira a competir con los modelos más económicos del escaparate, pero sí a ofrecer un conjunto de prestaciones, comodidad y equipamiento que justifique pagar algo más que por una escoba básica.

Valoración: un “todo en uno” convincente

El Ufesa U7 Pro Wash es un aspirador escoba que entiende cómo se limpia hoy una casa: a ratos, en automático y con poca tolerancia a los cacharros que estorban más de lo que ayudan. Su combinación de motor brushless potente, succión estable, mopa integrada, autonomía suficiente para pisos estándar y un buen surtido de accesorios lo convierten en un candidato serio para convertirse en el aparato que ayuda en la limpieza doméstica.

No es el modelo con más minutos de autonomía del mercado ni el más barato del escaparate, pero su propuesta es coherente: mejor hacer muy bien la limpieza frecuente que presumir de cifras que solo se aprovechan una vez al mes. Si lo que se busca es sustituir la escoba tradicional y reducir drásticamente las veces que se saca la fregona, el U7 Pro Wash ofrece una respuesta sólida y, sobre todo, práctica.

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En ese contexto, la valoración es claramente positiva: un aspirador escoba 2 en 1 que cumple lo que promete, aporta comodidad y se coloca con argumentos propios entre las opciones interesantes de su rango de precio.