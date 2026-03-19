Transparencia con carácter: el Nothing Phone (4a) Pro redefine lo que cabe en 500 euros

Nothing lleva cuatro años puliendo una idea sencilla: móviles que parecen salidos de un laboratorio de diseño, pero que se pueden pagar sin pedir cita en el banco. El Nothing Phone (4a) Pro es, hasta ahora, la traducción más madura de esa idea: un modelo que deja de ser “el pequeño” de la casa para reclamar su propio espacio en la gama media-alta.

El salto es contundente: cuerpo unibody de aluminio, pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas a 144 Hz, Snapdragon 7 Gen 4 y un sistema de cámara con sensor Sony y teleobjetivo periscópico con zoom de hasta 140x. Todo ello, envuelto en Nothing OS 4.1 sobre Android 16, con una batería de 5.080 mAh y tres años de actualizaciones de sistema más seis de parches de seguridad.

Diseño: cuando el experimento transparente se pone serio

El primer cambio que se percibe en el Nothing Phone (4a) Pro es táctil: el plástico cede el protagonismo a un cuerpo unibody de aluminio aeronáutico, disponible en negro, plateado y rosa. Con 7,95 mm de grosor y 210 gramos, es el smartphone más delgado que Nothing ha lanzado hasta la fecha y, según la propia marca, el móvil totalmente metálico más fino del mercado. La sensación que busca transmitir es clara: menos juguete futurista, más objeto de hardware serio.

El diseño transparente sigue ahí, pero se integra mejor: el módulo de cámara, protegido con plástico 3D contorneado y muy resistente a arañazos se funde con la estructura metálica y enmarca la nueva Glyph Matrix. El conjunto suma certificación IP65, mayor resistencia a la flexión (un 42% más que el Phone 3a Pro, según Nothing) y protección Gorilla Glass 7i en pantalla, con mejor tolerancia a arañazos y caídas de hasta un metro.

Glyph Matrix: más lenguaje visual

En el (4a) Pro, la Glyph Matrix heredada del Phone 3 crece un 57% en superficie y llega a 137 mini-LED con un brillo de hasta 3.000 nits. La idea es darle más protagonismo funcional que estético: desde indicadores de progreso para la carga o los temporizadores hasta símbolos personalizados para contactos clave, de modo que se sepa quién llama sin girar el móvil.

Siguen presentes los Glyph Tools, con reloj digital, indicador de batería, temporizador o funciones como Glyph Mirror, además de la integración con Always-On Display. La propuesta encaja bien con la narrativa de Nothing OS 4.1: menos notificaciones intrusivas en pantalla, más información codificada en luz para evitar que cada vibración se convierta en un viaje por redes sociales.

Pantalla: brillo de flagship, vocación “gaming”

Nothing reserva su mejor pantalla para el (4a) Pro: un panel LTPS flexible AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K (1.260 x 2.800), 440 ppp y tasa de refresco adaptativa de hasta 144 Hz. El brillo máximo indicado es de 5.000 nits en HDR y 1.600 nits en exteriores, con 800 nits típicos, lo que sitúa a este panel en la liga alta en visibilidad a plena luz.

La respuesta táctil se estira hasta 2.500 Hz en modo juego y 480 Hz en uso normal, un guiño directo a quienes pasan horas en shooters o MOBAs móviles. Para moderar el cansancio visual, Nothing recurre a atenuación PWM a 2.160 Hz, una cifra muy por encima de los 480 Hz que aún se ven en parte de la gama media. El resultado es una pantalla pensada tanto para devorar contenido como para sostener sesiones de juego largas sin sacrificar comodidad.

Rendimiento: Snapdragon 7 Gen 4 y RAM de “mayores”

El corazón del terminal es el Snapdragon 7 Gen 4, el chip más capaz de la serie 7 de Qualcomm en este momento, fabricado en proceso de 4 nm. Frente al Snapdragon 7s Gen 3 de la generación previa, Nothing habla de un 27% más de rendimiento de CPU, un 30% más de potencia gráfica y un salto del 65% en capacidades de IA.

A ello se suman memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1, con velocidades de lectura hasta un 147% superiores y escritura un 380% más rápida que en la serie Phone 3a. Con el modo RAM Booster, el sistema puede llegar a manejar hasta 20 GB de memoria combinando RAM física y virtual, algo pensado para quienes abren varias apps pesadas a la vez. La refrigeración corre a cargo de una cámara de vapor de 5.300 mm² apoyada por el propio chasis metálico, con la intención de mantener las temperaturas bajo control en distintos escenarios.

En el apartado de ocio, ofrece un rendimiento gráfico fluido y estable gracias al motor Adaptive Performance Engine 4.0, que ajusta recursos en tiempo real para evitar caídas bruscas de frames. No compite con la gama ultra-alta en potencia bruta, pero se sitúa en la parte alta del segmento de los 500 euros, con margen suficiente para multitarea exigente y sesiones prolongadas de entretenimiento digital.

Cámara: Sony delante, periscopio detrás

El sistema de cámaras destaca por su sensor principal Sony LYT-700C de 50 MP, con apertura f/1.88 y estabilizador óptico (OIS). Este sensor, más grande (1/1,56"), capta un 64% más de luz que los típicos de esta gama y enfoca un 20% más rápido que el del modelo base.

La gran novedad es el teleobjetivo periscópico de 50 MP (Samsung JN5, f/2.88, OIS), que ofrece zoom óptico 3,5x, zooms sin pérdida de 2x y 7x, y hasta 140x digital gracias a un procesador de imagen triple de 12 bits. Lo completan una ultra gran angular de 8 MP (Sony IMX355, 120°) y una frontal de 32 MP con visión amplia de 89° —menos megapíxeles que en modelos previos, pero ideal para selfies grupales, según demuestran las pruebas realizadas al equipo.

TrueLens Engine 4, el nuevo cerebro fotográfico, combina algoritmos de IA, mapeo de tonos y segmentación semántica para ajustar luces y sombras en función de la escena. El modo Ultra XDR, co-desarrollado con Google, captura hasta 13 fotogramas RAW a distintas exposiciones y los combina para generar imágenes con mayor rango dinámico, tanto en fotos como en vídeo 4K Ultra XDR a 30 fps. En vídeo, el conjunto de OIS, EIS y algoritmos anti-vibración permite estabilización sólida y añade cámara lenta a 120 fps en 1080p, además de modos como Action Mode para ráfagas rápidas, Motion Photos con hasta tres segundos de movimiento y presets creativos integrados en la app de cámara.

Batería: números grandes, aspiración de móvil incansable

Nothing ha equiparado la batería de la serie: 5.080 mAh para el Phone (4a) Pro, la mayor capacidad que la marca ha usado en un modelo “a”, lo que se traduce en hasta 17 horas de uso mixto, con referencias de más de 50 horas de llamadas, más de 27 horas de reproducción de música, 21 horas de YouTube, unas 25 horas de Instagram y algo más de nueve horas de gaming.

La carga rápida por cable alcanza los 50 W (no hay carga inalámbrica), con un 0–50% en unos 22 minutos, 60% en 30 minutos y carga completa en alrededor de 64 minutos. Nothing añade Safe Cell Technology para proteger la batería de impactos y asegura que, tras 1.200 ciclos de carga, el (4a) Pro conservará el 90% de su capacidad, lo que equivale a unos tres años de uso intensivo con una carga diaria. También ofrece carga inversa por cable de 7,5 W para alimentar accesorios u otro móvil.

Nothing OS 4.1 e IA: menos fuegos artificiales, más utilidades

Nothing OS 4.1, construido sobre Android 16, mantiene la estética minimalista de la marca, pero apuesta por una experiencia más fluida y controlada. La interfaz introduce iconos rediseñados, nuevo modo oscuro, pantalla de bloqueo personalizable con efecto de profundidad, widgets mejor integrados y animaciones más naturales, apoyadas en técnicas como la interpolación de fotogramas para suavizar deslizamientos incluso bajo carga pesada.

El corazón del sistema está en las Essential AI tools: Essential Key, Essential Space, Essential Search, Essential Memory y Essential Apps. La Essential Key se mueve al lateral izquierdo y permite capturas de pantalla, grabación de pantalla o notas de voz al vuelo, todo almacenado en Essential Space, un hub que organiza contenido, páginas web, fotos o grabaciones y extrae información relevante con IA. Essential Search unifica la búsqueda de contactos, mensajes, notas, fotos, apps y respuestas rápidas (como tiempo o resultados deportivos), mientras Essential Memory conecta ambas capas para recordar patrones y prioridades del usuario.

Playground es la tercera pata: un espacio para crear Essential Apps con lenguaje natural, descargar herramientas de la comunidad, gestionar presets de cámara o ecualizaciones de audio, y descubrir nuevos Glyph Tools. A ello se suman widgets como Breathing Break, orientado a ejercicios guiados con respuesta háptica, y mejoras en funciones de calidad de vida, desde la recuperación de contraseña de Private Space hasta la posibilidad de ocultar apps en el Smart Drawer, entre otras posibilidades.

Conectividad, sonido y sostenibilidad

En conectividad ofrece 5G SA/NSA con soporte para un amplio abanico de bandas, Wi-Fi 6 con 2x2 MIMO, Bluetooth 5.4, NFC con soporte para Google Pay y eSIM. El diseño de antenas, con siete módulos en disposición simétrica, promete hasta un 42% de mejora en velocidades de descarga, un 81% más en subida y hasta un 80% más de fuerza de señal 4G/5G frente a otros unibody metálicos, según datos proporcionados por la marca.

El audio se apoya en doble altavoz estéreo y dos micrófonos de alta definición, con soporte para una amplia lista de códecs de audio y vídeo. En sostenibilidad, reclama la menor huella de carbono registrada hasta ahora en un móvil de Nothing: 50,5 kg de CO₂e, con 46 componentes que incorporan materiales reciclados (plásticos, aluminio, acero y estaño) y embalaje con más del 99% libre de plásticos.

Precio y versiones

Para el mercado europeo, el Nothing Phone (4a) Pro se comercializa en versiones de 8 + 128 GB y 12 + 256 GB. En España los precios oficiales se sitúan en 479 euros para el modelo de entrada y 549 euros para la configuración superior, manteniéndose ligeramente por debajo de los 500 euros en el primer peldaño. Se ofrece en tres colores —negro, plateado y rosa—, alineados con la paleta de la serie 4a.

Valoración

El Nothing Phone (4a) Pro no es un flagship encubierto, pero tampoco quiere jugar ese papel: se sitúa un peldaño por debajo en potencia pura y en algunos detalles de cámara, pero lo compensa con un equilibrio muy meditado. Diseño metálico serio, pantalla sobresaliente, autonomía sólida, una cámara versátil con un teleobjetivo muy por encima de lo habitual en esta franja y un software que está más centrado en simplificar rutinas que en deslumbrar con animaciones.

Su mayor virtud no está en ficha técnica punta, sino en cómo junta las piezas: es un móvil pensado para durar, tanto por años de soporte como por construcción y batería, pero que no renuncia a un punto de personalidad con la Glyph Matrix y las Essential Apps. Si lo que buscas es escapar del eterno “más de lo mismo” sin dar el salto económico a la gama alta, el Nothing Phone (4a) Pro se gana, con bastante razón, un lugar privilegiado en la lista corta de candidatos serios para un próximo móvil, deslumbrante.

Los pilares del Nothing Phone (4a) Pro

Diseño y resistencia: Chasis unibody de aluminio en negro, plateado o rosa; 7,95 mm de grosor, 210 g, IP65, Gorilla Glass 7i y 42% más rígido; resiste agua (25 cm, 20 min) y caídas de 1 m.

Pantalla inmersiva: AMOLED 6,83" 1,5K (440 ppp), 144 Hz adaptativo, 5.000 nits pico HDR, 1.600 nits exteriores, PWM 2.160 Hz y táctil 2.500 Hz en juegos.

Potencia equilibrada: Snapdragon 7 Gen 4 con LPDDR5X/UFS 3.1 (+27% CPU, +30% GPU, +65% IA); hasta 20 GB RAM virtual, vapor chamber 5.300 mm² y gaming a 120 fps (BGMI).

Sistema fotográfico: Principal Sony LYT-700C 50 MP OIS (1/1,56"), periscopio Samsung JN5 50 MP (3,5x óptico, 140x ultra), ultra angular 8 MP, selfie 32 MP; TrueLens 4, Ultra XDR y 4K/30 fps.

Autonomía y carga: 5.080 mAh (17 h mixto, 50 h llamadas, 9 h gaming); 50 W (60% en 30 min), 90% capacidad tras 1.200 ciclos, Safe Cell y inversa 7,5 W.

Software e inteligencia: Nothing OS 4.1 (Android 16) con Essential AI, Playground, Glyph Matrix 137 LEDs (3.000 nits); 3 años Android + 6 parches.

Extras sostenibles: 5G optimizado (7 antenas, +42% descarga), Wi-Fi 6, NFC; 50,5 kg CO₂e, 46 componentes reciclados, embalaje 99% sin plásticos.

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Precio en España: 479 € (8+128 GB) a 549 € (12+256 GB).