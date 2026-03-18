Poco convierte su Serie X en X Pro con los nuevos X8 Pro Max, X8 Pro y edición especial Iron Man

Poco ha anunciado el lanzamiento de los nuevos X8 Pro Max, X8 Pro y el exclusivo X8 Pro - Iron Man Edition, con los que transforma su conocida Serie X en la nueva Serie X Pro orientada a un mayor rendimiento. La compañía presenta esta gama como un paso adelante en autonomía, potencia y diseño.

Según explica Kang Lou, senior product marketing manager y portavoz de Poco Global, el desembarco de la serie Pro busca acercar prestaciones de nivel “flagship” a un público más amplio. En esta familia debuta por primera vez el modelo Pro Max, concebido con una importante mejora del rendimiento, mientras que el X8 Pro eleva el listón respecto a su predecesor y la Iron Man Edition profundiza en la colaboración con Marvel mediante un diseño y una interfaz específicos.

En el apartado de potencia, el X8 Pro Max se estrena con el chipset Dimensity 9500s de la serie 9000, acompañado de memoria LPDDR5X a 9600 Mbps y almacenamiento UFS 4.1. Este conjunto apunta a una experiencia fluida en tareas diarias, juegos exigentes y multitarea, apoyado en una puntuación en AnTuTu de 3.085.998 puntos. El X8 Pro, por su parte, introduce la plataforma Dimensity 8500-Ultra, que mejora un 15,8% la puntuación de AnTuTu respecto a la generación anterior y añade un aumento del 25% en el rendimiento gráfico con menor consumo.

Valores añadidos

Ambos modelos incorporan trazado de rayos por hardware para ofrecer luces y reflejos realistas en títulos compatibles, reforzando su enfoque en el gaming móvil. A ello se suma WildBoost Optimization, un sistema que predice la carga de cálculo por fotograma y actúa de forma proactiva para evitar caídas de rendimiento. Esta capa incluye funciones como Smart frame rate, resolución Super 1.5K, toque de superresolución 24x y Game HDR, con el objetivo de mantener tasas de fotogramas estables, mejorar el nivel de detalle y elevar la calidad visual, especialmente en juegos de rol y títulos de alta carga gráfica.

La refrigeración también recibe una atención específica, el X8 Pro Max integra el sistema 3D IceLoop con un área de refrigeración líquida de 5.800 mm² y una protuberancia 3D sobre el chipset que, según la marca, mejora la eficiencia térmica y puede reducir la temperatura del SoC hasta 3 °C. El X8 Pro opta por una solución 3D Dual-layer IceLoop de 5.300 mm² para sostener el rendimiento durante sesiones intensas de juego o multitarea.

Autonomía y carga

En autonomía, el X8 Pro Max monta una batería de 8.500 mAh (typ), la mayor en la historia de la marca, con una promesa de hasta dos días de uso con una carga. El fabricante asegura que, tras 1.600 ciclos de carga —equivalentes a unos seis años de uso regular—, la batería mantiene más del 80% de su capacidad. El X8 Pro reduce tamaño pero mantiene el enfoque en la resistencia con una batería de silicio-carbono de 6.500 mAh (typ), pensada para ofrecer horas de uso prolongado en un chasis más compacto.

Toda la familia comparte tecnología HyperCharge de 100 W y carga inversa de 27 W, situándose entre las propuestas más rápidas del mercado en este rango. La gestión inteligente de la carga se encarga de modular la velocidad y distribuir la energía entre el sistema y la batería, con el objetivo de contener la temperatura y asegurar un proceso seguro y estable en el día a día.

Pantalla y multimedia

El apartado multimedia se apoya en pantallas de gran brillo y certificaciones para el cuidado visual. El X8 Pro Max equipa un panel de 6,83 pulgadas, mientras que el X8 Pro recurre a una pantalla de 6,59 pulgadas; ambos alcanzan hasta 3.500 nits de brillo máximo en el 25% del área de visualización, lo que apunta a una buena legibilidad en exteriores. Los paneles utilizan tecnología M10 con un nuevo material luminoso rojo que mejora la eficiencia lumínica y reduce el consumo, con un incremento del 20% en el X8 Pro frente a la generación anterior. La serie ofrece atenuación PWM de 3.840 Hz y triple certificación TÜV Rheinland para limitar la fatiga visual en sesiones prolongadas.

El X8 Pro Max añade un sensor de huellas dactilares ultrasónico integrado, pensado para ofrecer un desbloqueo rápido y seguro incluso con el dedo ligeramente húmedo. En el sonido, el modelo de mayor tamaño incluye altavoces simétricos duales 1115F con compatibilidad Hi-Res Audio y Dolby Atmos, así como ajustes específicos de volumen que permiten tanto un aumento de hasta un 400% para entornos ruidosos como un modo nocturno de baja potencia sonora.

Diseño minimalista

En diseño, la Serie X8 Pro apuesta por líneas minimalistas y materiales que buscan transmitir una sensación premium. El X8 Pro Max combina un marco de metal con una trasera de fibra de vidrio, mientras que el X8 Pro destaca por sus biseles muy reducidos y una elevada proporción de pantalla en el frontal. Ambos integran un módulo de cámara inspirado en circuitos de carreras con iluminación dinámica RGB, configurable para diferentes usos: avisos de notificaciones, estado de carga, juegos, reproducción de música o actividad de la cámara.

La resistencia es otro de los ejes de la nueva familia. Los dos modelos están protegidos por cristal Corning Gorilla Glass 7i en la parte frontal y cuentan con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K frente al polvo y al agua, lo que cubre desde salpicaduras y lluvia intensa hasta exposición a chorros de alta presión. Además, el X8 Pro Max ha superado la Certificación de Rendimiento Premium de 5 estrellas de SGS, que avala su tolerancia a caídas, aplastamiento y flexiones en distintos escenarios de uso.

Sistema de cámaras y software

En fotografía, la Serie X8 Pro se apoya en sensores de 50 megapíxeles para la cámara principal y 20 megapíxeles para la frontal en ambos dispositivos. El X8 Pro Max utiliza un sensor Light Fusion 600, mientras que el X8 Pro recurre a un Sony IMX882 como cámara principal, con el objetivo de ofrecer imágenes nítidas y con buen rango dinámico en distintas condiciones de luz. Las funciones UltraSnap y los modos de tomas dinámicas facilitan la captura de sujetos en movimiento, y el sistema permite convertir de forma fluida entre vídeo y fotos en directo (Live Photos). El llamado Asistente de Creatividad añade herramientas de edición para simplificar el posprocesado desde el propio teléfono.

El software corre a cargo de Xiaomi HyperOS 3, que estructura una experiencia conectada entre dispositivos y servicios del ecosistema de la marca. Entre las funciones destacadas figuran HyperConnect, pensada para una interacción fluida con otros equipos, e HyperIsland, que amplía el soporte de actividades en directo en aplicaciones compatibles. En el ámbito de la inteligencia artificial, la Serie X8 Pro integra Google Gemini y Circle to Search con Google, dos herramientas orientadas a ofrecer asistencia contextual y búsquedas más intuitivas sobre el contenido de la pantalla.

Entre las novedades de uso cotidiano sobresale Ticket Purchase Mode, con la misión de optimizar la respuesta táctil y la asignación de potencia de cálculo al comprar entradas en periodos de alta demanda. También debuta Xiaomi Offline Communication, que permite realizar llamadas de voz sin cobertura de red bajo determinadas condiciones. El X8 Pro Max añade conectividad eSIM para simplificar la gestión de líneas.

Edición especial

En paralelo a los modelos estándar, la marca profundiza su alianza con Marvel con el X8 Pro - Iron Man Edition, una variante que combina hardware de la serie con un diseño temático. El dispositivo se inspira en una de las armaduras negras y doradas más reconocibles de Stark Industries, con un cuerpo en negro, detalles dorados y un flash trasero que actúa visualmente como Reactor Arc. La experiencia se completa con una interfaz personalizada de Iron Man: al encender el terminal, la animación sitúa al usuario en un entorno de ciencia ficción, con elementos gráficos y sonoros creados para esta edición especial.

Precios y disponibilidad

Poco X8 Pro está disponible en color: blanco, negro y azul. La versión 8+256 GB con un PVR de 399,99 €. En versión 8+512 GB con un PVR de 449,99 €. En versión 12+512 GB con un PVR de 479,99 €.

Poco X8 Pro Max está disponible en color blanco, negro y verde menta. En su versión 12+256 GB con un PVR de 529,99 €. En su versión 12+512 GB con un PVR de 579,99 € .

Poco X8 Pro Iron Man Edition: Disponible en su versión 12+512 GB con un PVR de 499,99 €.

Noticias relacionadas

Se pueden comprar en la tienda de la marca.