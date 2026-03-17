El vivo V70 llega a Europa con cámara ZEISS de largo alcance y batería de gran capacidad

El vivo V70 ha sido presentado en Europa como un smartphone centrado en la fotografía de retrato profesional gracias a su colaboración con ZEISS. El dispositivo se orienta a usuarios que buscan un terminal equilibrado en cámara, diseño, rendimiento y autonomía, con especial atención a escenarios difíciles y viajes.

Desde este mes de marzo, el modelo se incorpora al catálogo español como parte de la serie V, tradicionalmente enfocada en imagen, pero con un refuerzo notable en vídeo, funciones de inteligencia artificial y resistencia física.

Cámaras ZEISS y funciones de IA

El apartado fotográfico se apoya en una cámara ZEISS Super Telephoto (Retrato) de 50 megapíxeles con sensor ultrasensible de 1/1,95 pulgadas y estabilización óptica, que permite acercarse al escenario con mayor nivel de detalle sin incrementar el grosor del terminal. Este módulo se complementa con una cámara principal ZEISS de 50 megapíxeles con sensor de 1/1,56 pulgadas y una ultra gran angular de 8 megapíxeles, mientras que en el frontal se integra una cámara ZEISS Group Selfie de 50 megapíxeles con autofoco para selfies individuales y grupales.

El nuevo AI Stage Mode se ha optimizado combinando el teleobjetivo ZEISS de 50 megapíxeles con algoritmos de mejora de imagen y la tecnología AI Style Portrait para alcanzar un zoom de hasta 10 aumentos manteniendo nitidez en escenas complejas. El modo de retrato multifocal ZEISS suma opciones como el retrato de 85 mm con efecto Sonnar Style Bokeh y el retrato de 100 mm con Planar Style Bokeh, pensadas para enfatizar sujetos y luces de fondo en distintos planos.

En vídeo, por primera vez en la serie V se incluye grabación en 4K a 60 fotogramas por segundo, con el objetivo de ofrecer imágenes más fluidas y un comportamiento más cercano a cámaras dedicadas. A ello se suma un borrador de audio con IA capaz de detectar tipos de sonido y eliminar ruidos concretos en postproducción, y herramientas como AI Magic Weather, que permiten corregir composición, eliminar personas o modificar el ambiente de la escena directamente en el teléfono.

Pantalla, diseño y resistencia

En el apartado de diseño, el vivo V70 adopta un marco de aleación de aluminio de grado aeroespacial con esquinas redondeadas y una pantalla plana con bordes muy reducidos para lograr una silueta estilizada. El módulo de cámara trasero metálico mantiene un perfil bajo para conservar una parte posterior más limpia, mientras que el cristal AG grabado busca reducir huellas y arañazos; el modelo se ofrece inicialmente en el color Authentic Black.

La pantalla es un panel OLED Ultra Clear de 6,59 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y densidad de 459 píxeles por pulgada, con biseles frontales de 1,25 mm que refuerzan la sensación de inmersión. Bajo el panel se integra un sensor de huellas ultrasónico 3D 2.0, pensado para acelerar el desbloqueo incluso con el dedo mojado, mientras que funciones como las tarjetas giratorias de OriginOS permiten modificar el fondo de la pantalla de bloqueo inclinando el dispositivo mediante el giroscopio.

En cuanto a resistencia, el terminal cuenta con certificaciones IP68 e IP69, lo que implica protección frente al polvo, inmersión en agua y chorros de alta presión, además de una resistencia a caídas desde hasta 1,8 metros con protección de 10 facetas. La marca destaca también un diseño de antena que mejora la recepción a través de paredes y mantiene la estabilidad de la conexión en entornos congestionados, algo relevante para jugar en línea o consumir contenidos en streaming.

Rendimiento, batería y software

El vivo V70 apuesta por memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 para mejorar la apertura de aplicaciones y el acceso a archivos, junto con una cámara de vapor de 4.200 mm², la mayor usada en la serie V, para gestionar la temperatura durante sesiones de juego o edición de vídeo. Con este conjunto, el fabricante apunta a un rendimiento fluido en multitarea, gaming y procesos de edición fotográfica y de vídeo directamente en el teléfono.

La batería BlueVolt alcanza los 6.500 mAh, con el objetivo de ofrecer autonomía para toda la jornada incluso en condiciones de calor o frío extremos, y se acompaña de un sistema de carga rápida de 90 W que permite recuperar varias horas de uso en pocos minutos. El dispositivo funciona con OriginOS 6, que promete cinco generaciones de actualizaciones del sistema y cinco años de parches de seguridad, y que incorpora un mayor control de la privacidad mediante un entorno aislado para aplicaciones e información sensible.

OriginOS 6 introduce Origin Island, una cápsula dinámica en la parte superior de la pantalla que muestra información contextual, y herramientas de productividad basadas en IA como Creación con IA para redacción y Subtítulos con IA para transcripción, traducción y resúmenes en tiempo real durante reuniones. El sistema también facilita la colaboración multidispositivo mediante funciones como Transferencia con un toque entre teléfonos vivo y modelos compatibles de iPhone, además del nuevo vivo Office Kit para compartir archivos y continuar tareas entre el móvil y el ordenador.

Precio y disponibilidad

El vivo V70 5G ya está disponible en España en una configuración de 12 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento con un precio oficial de 749 euros, rebajado a 699 euros hasta el 29 de marzo. En ese periodo se añade además un descuento adicional del 10% para quienes se suscriban a la newsletter de la compañía.

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A partir del 30 de marzo se incorporará una variante con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, así como nuevos colores Alpine Gray y Sandalwood Brown, que se sumarán al acabado Authentic Black.