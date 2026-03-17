Thomson presenta Go Plus Pro UHD, una innovadora pantalla táctil 4K portátil

Thomson amplía su gama de dispositivos portátiles con la Go Plus Pro UHD, una pantalla táctil de 27 pulgadas que aporta movilidad, conectividad y buena calidad de imagen en formato 4K Ultra HD. Concebida para el uso doméstico y para entornos profesionales, integra una batería con hasta cuatro horas de autonomía y una base con ruedas que permite trasladarla de una estancia a otra.

Funcionalidades y capacidades

El dispositivo reúne en un equipo las funciones de televisor, centro multimedia e incluso herramienta de trabajo. Su panel táctil permite interactuar directamente con el contenido y facilita el acceso a aplicaciones de vídeo, comunicación o productividad. Además, incluye webcam, sistema de sonido de 42 W con subwoofer integrado y sistema operativo Android 14, compatible con plataformas de streaming y aplicaciones educativas o de oficina.

Con ajustes de altura, inclinación y giro, la Go Plus Pro UHD se adapta a distintos escenarios de uso: seguir una receta en la cocina, realizar videollamadas, ver una serie en el dormitorio o utilizarla como pantalla auxiliar de trabajo. La conectividad Wi-Fi, Bluetooth y las entradas HDMI y USB-C amplían sus posibilidades con periféricos o fuentes de vídeo externas.

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Precio

La compañía señala que este modelo responde a los nuevos hábitos tecnológicos, marcados por la movilidad y el consumo flexible de contenidos digitales. El dispositivo incluye mando a distancia giroscópico y tres años de garantía, con un precio recomendado de 699 euros.