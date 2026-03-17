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Thomson presenta Go Plus Pro UHD, una innovadora pantalla táctil 4K portátil

El nuevo modelo de 27 pulgadas integra batería y base con ruedas para facilitar su uso en distintos espacios

Pantalla de Thomson.

Pantalla de Thomson.

Pilar Enériz

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Barcelona
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Thomson amplía su gama de dispositivos portátiles con la Go Plus Pro UHD, una pantalla táctil de 27 pulgadas que aporta movilidad, conectividad y buena calidad de imagen en formato 4K Ultra HD. Concebida para el uso doméstico y para entornos profesionales, integra una batería con hasta cuatro horas de autonomía y una base con ruedas que permite trasladarla de una estancia a otra.

Funcionalidades y capacidades

El dispositivo reúne en un equipo las funciones de televisor, centro multimedia e incluso herramienta de trabajo. Su panel táctil permite interactuar directamente con el contenido y facilita el acceso a aplicaciones de vídeo, comunicación o productividad. Además, incluye webcam, sistema de sonido de 42 W con subwoofer integrado y sistema operativo Android 14, compatible con plataformas de streaming y aplicaciones educativas o de oficina.

Con ajustes de altura, inclinación y giro, la Go Plus Pro UHD se adapta a distintos escenarios de uso: seguir una receta en la cocina, realizar videollamadas, ver una serie en el dormitorio o utilizarla como pantalla auxiliar de trabajo. La conectividad Wi-Fi, Bluetooth y las entradas HDMI y USB-C amplían sus posibilidades con periféricos o fuentes de vídeo externas.

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Precio

La compañía señala que este modelo responde a los nuevos hábitos tecnológicos, marcados por la movilidad y el consumo flexible de contenidos digitales. El dispositivo incluye mando a distancia giroscópico y tres años de garantía, con un precio recomendado de 699 euros.

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