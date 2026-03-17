Dyson presenta su primer robot que limpia en seco y húmedo mediante inteligencia artificial

Dyson ha presentado el Dyson Spot+Scrub AI, su primer robot diseñado para realizar limpieza tanto en seco como en húmedo. La compañía incorpora en este modelo un sistema avanzado de inteligencia artificial capaz de detectar, identificar y eliminar distintos tipos de suciedad y manchas, actuando de manera repetida hasta lograr su completa eliminación.

El dispositivo utiliza una cámara de alta resolución y una luz verde similar a un láser para localizar restos invisibles, apoyándose en un sistema de IA que reconoce cerca de 200 tipos de objetos y superficies domésticas. Con esta información, el robot adapta su recorrido y comportamiento en tiempo real para garantizar una cobertura total, evitando obstáculos comunes como cables o calcetines.

Operativa de limpieza

El Dyson Spot+Scrub AI integra un rodillo húmedo de microfibra con un sistema de autolimpieza. Durante el proceso, un mecanismo de hidratación de 12 puntos suministra constantemente agua caliente limpia, mientras el rodillo se enjuaga en cada rotación para asegurar que el suelo se friegue únicamente con fibras limpias. Además, el rodillo puede extenderse 40 milímetros, permitiendo limpiar hasta los bordes y áreas de difícil acceso.

El sistema de navegación combina tecnología LiDAR y visión artificial, lo que permite mapear y etiquetar automáticamente las diferentes estancias del hogar. A través de la aplicación MyDyson, el usuario puede seleccionar zonas específicas de limpieza y consultar un “Mapa de limpieza” generado tras cada sesión, donde se registran las áreas tratadas y los objetos detectados.

Diseño

La base de carga integra tres depósitos independientes: uno para agua limpia, otro para agua sucia y un tercero para residuos secos. Este último emplea diez ciclones Dyson Root que vacían el contenido de forma higiénica, sin necesidad de bolsas. Asimismo, el rodillo de microfibra se seca con aire caliente a 45 °C al finalizar la limpieza, evitando la aparición de moho y malos olores.

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Según indicó James Dyson, fundador e ingeniero jefe de la empresa, este desarrollo es fruto de años de investigación en robótica aplicada al hogar: “Nuestros equipos llevan trabajando en plataformas robóticas desde los años 90. Ahora presentamos una máquina que detecta, identifica y limpia de forma inteligente manchas, derrames y residuos, repasando las zonas hasta eliminarlos por completo.”