Llega a nuestro mercado una colección de gafas graduadas conectadas

El Grupo Afflelou ha presentado Magic Connect, una colección que marca su entrada en el ámbito de la conectividad óptica. Estas gafas graduadas integran altavoces y micrófono en sus varillas, permitiendo realizar llamadas y escuchar audio sin auriculares. Con este lanzamiento, la compañía amplía su línea Magic y refuerza su apuesta por la tecnología aplicada al uso cotidiano.

El nuevo modelo combina Bluetooth v5.4 con la posibilidad de enlazar hasta dos dispositivos a la vez, facilitando el paso entre el entorno personal y profesional. Los controles táctiles incorporados en las varillas permiten gestionar llamadas, ajustar el volumen o cambiar de pista con sencillez, sin necesidad de dispositivos adicionales.

Modelo y combinaciones

Uno de los rasgos distintivos es la intercambiabilidad de las varillas, que pueden reemplazarse fácilmente por unas clásicas o por los Clips solares o de pantalla. Esta característica permite adaptar las gafas a diferentes contextos, manteniendo la ergonomía y el estilo de la marca.

La colección cuenta con seis modelos y veinticinco combinaciones de color, entre opciones unisex y masculinas. Su diseño aporta estética y funcionalidad, con monturas que se integran en la vida laboral y en los momentos de ocio.

Según Anthony Afflelou, presidente-director general del grupo, “Magic Connect representa un paso más en la evolución del concepto Magic, centrando la conectividad en funciones útiles del día a día”. La gama se distribuirá exclusivamente en la red de ópticas del grupo donde el concepto Magic ya ha vendido más de 1,8 millones de monturas desde su lanzamiento.

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Aspectos técnicos y precio

En cuanto a las especificaciones técnicas, las gafas ofrecen una autonomía de hasta cinco horas con un sistema de carga magnética, altavoces de alta definición y micrófono con reducción de ruido. El precio orientativo es de 249 euros, que incluye la montura, dos clips, un par de varillas conectadas y un estuche de carga.