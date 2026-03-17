LANZAMIENTOS
Boox presenta la serie Go 10.3 Gen II, tabletas con pantalla de tinta electrónica
Go 10.3 Gen II: especificaciones de 300 ppp, Android 15 y stylus de 4.096 niveles de presión
La empresa Boox ha lanzado dos nuevas tabletas con pantalla de tinta electrónica de 10,3 pulgadas: Go 10.3 Gen II y Go 10.3 Gen II Lumi. Estos dispositivos, con un grosor inferior a 5 milímetros, incorporan el sistema Android 15 y un lápiz stylus para anotaciones.
Características técnicas principales
Ambos modelos cuentan con resolución de 300 puntos por pulgada y tecnología eInk Carta 1200, que reduce la fatiga visual y permite leer bajo luz solar directa. El Go 10.3 Gen II Lumi añade luz frontal regulable en tonos cálido y frío. Incluyen procesador Qualcomm de ocho núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y batería de 3700 mAh para varias semanas de uso.
Funciones para escritura y lectura
El stylus InkSense Plus ofrece 4096 niveles de presión y detección de inclinación, con herramientas como lazo, inserción y esquemas para organizar notas manuscritas. Soporta 26 formatos de archivos y acceso a Google Play Store, con una interfaz que minimiza distracciones. Pesan 365 gramos y conectan por WiFi y Bluetooth 5.1.
Contexto del lanzamiento y precio
La firma, especializada en dispositivos de tinta electrónica, destaca su diseño ultrafino y excelente rendimiento para usuarios móviles.
Los precios son los siguientes: BooxGo 10.3 (Gen II) Lumi tiene un precio oficial de 449,99 euros mientras que BooxGo 10.3 (Gen II) se puede comprar por 419,99 euros.
- Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
- Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
- Varios drones impactan sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait
- La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
- Última encuesta de las elecciones en Castilla y León 2026: sondeos a pie de urna
- La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
- La Comisión Permanente del Poder Judicial rechaza archivar las diligencias sobre el juez Peinado que propone el Promotor de la Acción Disciplinaria
- Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: 'No la vais a encontrar