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Boox presenta la serie Go 10.3 Gen II, tabletas con pantalla de tinta electrónica

Go 10.3 Gen II: especificaciones de 300 ppp, Android 15 y stylus de 4.096 niveles de presión

BOOX Go 10.3 (Gen Ⅱ) Series stylus

BOOX Go 10.3 (Gen Ⅱ) Series stylus

Pilar Enériz

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Barcelona
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La empresa Boox ha lanzado dos nuevas tabletas con pantalla de tinta electrónica de 10,3 pulgadas: Go 10.3 Gen II y Go 10.3 Gen II Lumi. Estos dispositivos, con un grosor inferior a 5 milímetros, incorporan el sistema Android 15 y un lápiz stylus para anotaciones.

Características técnicas principales

Ambos modelos cuentan con resolución de 300 puntos por pulgada y tecnología eInk Carta 1200, que reduce la fatiga visual y permite leer bajo luz solar directa. El Go 10.3 Gen II Lumi añade luz frontal regulable en tonos cálido y frío. Incluyen procesador Qualcomm de ocho núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y batería de 3700 mAh para varias semanas de uso.

Funciones para escritura y lectura

El stylus InkSense Plus ofrece 4096 niveles de presión y detección de inclinación, con herramientas como lazo, inserción y esquemas para organizar notas manuscritas. Soporta 26 formatos de archivos y acceso a Google Play Store, con una interfaz que minimiza distracciones. Pesan 365 gramos y conectan por WiFi y Bluetooth 5.1.

Contexto del lanzamiento y precio

La firma, especializada en dispositivos de tinta electrónica, destaca su diseño ultrafino y excelente rendimiento para usuarios móviles.

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Los precios son los siguientes: BooxGo 10.3 (Gen II) Lumi tiene un precio oficial de 449,99 euros mientras que BooxGo 10.3 (Gen II) se puede comprar por 419,99 euros.

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