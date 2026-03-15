En el mercado el robot aspirador que combate el polen en los hogares

Con la llegada de la primavera y el repunte de alergias los sistemas domésticos de limpieza cobran relevancia más allá de lo estético. En este escenario destaca en el mercado el Dreame L10s Ultra Gen 3, recientemente presentado por Dreame, que pone el foco en la salud cotidiana al integrar mejoras específicas para la eliminación de polen y partículas microscópicas responsables de gran parte de las reacciones alérgicas.

Equipado con filtros HEPA multicapa y un sistema de ,aspiración de aumentada presión ciclónica de hasta 7.000 Pa, es capaz de capturar partículas tan finas como el polvo de polen, ácaros o residuos de piel. Su tecnología de detección automática de contaminación adapta la potencia según el nivel de suciedad, optimizando la limpieza en espacios donde suele acumularse más carga alergénica, como alfombras o zonas de ventanas.

Valores añadidos

El modelo incorpora además lavado de mopas con agua caliente y secado antibacteriano, una característica poco habitual que reduce la proliferación de hongos y mantiene los paños libres de alérgenos tras cada uso. Con esta función, el Dreame L10s Ultra Gen 3 apunta a un nuevo estándar de higiene doméstica inteligente en viviendas urbanas.

Desde asociaciones de alérgicos y médicos de Catalunya se estima que uno de cada cuatro habitantes sufre rinitis o síntomas por polen durante los meses de marzo a junio. En este contexto, los dispositivos de limpieza con filtros de alta eficiencia pueden convertirse, según los especialistas, en aliados importantes para reducir la exposición dentro del hogar, donde el polen puede permanecer suspendido más tiempo del que se percibe.

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Aspectos técnicos

El robot también mantiene las funciones clásicas de navegación 3D mediante LIDAR, gestión automatizada del agua y compatibilidad con asistentes de voz, pero el verdadero salto está en su orientación hacia la salud ambiental. En una región donde la contaminación y los pólenes de ciprés y plátano aumentan año tras año, el enfoque tecnológico de este dispositivo refleja una tendencia clara: el paso de la limpieza doméstica al bienestar respiratorio.