La localización infantil y doméstica se dispara: los relojes GPS para niños crecen un 25% y los llaveros inteligentes un 33%

La tecnología de localización personal vive un momento de expansión en Europa. El interés por los relojes con GPS para niños y los llaveros inteligentes ha crecido de forma sostenida, impulsado por la búsqueda de mayor seguridad familiar, el uso cotidiano del GPS y unos precios cada vez más asequibles.

Según los últimos datos de la plataforma idealo, la demanda de relojes infantiles con geolocalizador aumentó un 25% entre 2024 y 2025. Este tipo de dispositivos permite a los padres conocer en tiempo real la ubicación de los menores, establecer zonas seguras o comunicarse mediante llamadas y mensajes limitados. Su pico de popularidad se registró en diciembre de 2025, coincidiendo con la campaña de Navidad, lo que confirma su consolidación como alternativa al primer teléfono móvil.

Crecimiento notable

El crecimiento ha sido aún más notable en el caso de los llaveros con localizador, cuya demanda se elevó un 33% en el mismo periodo. Estos aparatos, diseñados para encontrar llaves, mochilas o mascotas, concentran su mayor volumen de ventas en noviembre, durante las promociones previas a las fiestas.

El auge de ambos segmentos responde a factores sociales y tecnológicos: el aumento de la preocupación por la seguridad, especialmente en entornos urbanos; la normalización de los dispositivos conectados; y la aparición de modelos más económicos y variados.

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Mascotas

El aumento del número de mascotas también ha contribuido a este fenómeno. En España hay actualmente unos 9,5 millones de perros, un número que explica en parte la expansión de las soluciones de localización para animales de compañía.