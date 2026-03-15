Dos IA descubren que hablan entre sí y cambian del lenguaje humano a comunicarse con señales de sonido

La inteligencia artificial es uno de los fenómenos que más ha evolucionado en los últimos años. Lo que empezó siendo un simple chat, actualmente permite generar vídeos a partir de fotos o crear proyectos enteros en menos de un minuto. La última IA que ha destacado se llama Gibberlink y ha revolucionado la sociedad tecnológica.

El proyecto Gibberlink ha sido desarrollado por Anton Pidkuiko y Boris Starkov en el marco de un 'hackathon' en Londres del cual resultó ganador, concretamente en la edición 2025 organizada por ElevenLabs.

Encuentros de programadores

Los 'hackathones', según la web Hackathon Spain, son encuentros de programadores para diseñar soluciones de software en grupos de 2 a 5 personas y en un tiempo determinado, normalmente entre 24 y 48 horas. Aunque hoy en día ya no hacen únicamente referencia al mundo de la informática, por lo que se organizan 'hackathones' para cualquier sector o disciplina.

Gibberlink permite que un agente de IA reconozca cuándo está hablando por teléfono con otro agente de IA. Una vez que el agente de IA se da cuenta de que está hablando con otro, Gibberlink le indica que cambie a un protocolo de comunicación más eficiente llamado GGWave, según declaraciones a TechCrunch de los creadores del proyecto.

El GGWave es una biblioteca de software de código abierto, pequeña y ligera, diseñada para transmitir datos a través del sonido entre dispositivos cercanos. Permite la comunicación entre equipos sin necesidad de redes wifi ni bluetooth, utilizando ondas sonoras captadas por micrófonos y altavoces, según la plataforma GitHub.

No se comercializa aún

En la entrevista, los creadores de Gibberlink afirman que no comercializan el proyecto y aclaran que no está relacionado con su trabajo en Meta. Starkov y Pidkuiko han publicado Gibberlink en código abierto en GitHub, aunque afirman que podrían trabajar en herramientas adicionales relacionadas con el proyecto en su tiempo libre y lanzarlo próximamente.

Aunque de momento solo sea un proyecto muy interesante y con un gran potencial tecnológico, en el futuro Gibberlink podría mejorar la eficiencia de la comunicación entre agentes de IA, siempre que ambas partes tengan habilitado el protocolo.