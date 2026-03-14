Yoga 9i 2‑en‑1 Gen 10 Aura Edition: la baza de Lenovo e Intel para el portátil “total”

El Yoga 9i 2‑en‑1 Gen 10 Aura Edition se sitúa en la gama alta de convertibles de Lenovo, con un chasis delgado y orientado a usuarios que alternan entre teclado y lápiz digital a lo largo del día. Según la propia marca, el modelo forma parte de la familia Lenovo Aura Edition, fruto de la colaboración con Intel para integrar hardware y software con un enfoque en la experiencia diaria más que en la mera ficha técnica. El formato 2‑en‑1 permite usarlo como portátil tradicional, tableta o en posiciones intermedias para presentaciones y consumo de contenido, apoyándose en una bisagra pensada para soportar estos cambios de uso continuados.

En mano, el equipo apuesta por un peso contenido dentro de su categoría y un acabado que busca transmitir continuidad en la superficie, con bordes trabajados para facilitar el agarre al pasar del modo portátil al modo tableta. No se trata de un experimento aislado, sino de la evolución de una familia Yoga consolidada, que en esta generación añade la etiqueta Aura Edition para subrayar las nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y la optimización conjunta con Intel.

Pantalla OLED para trabajo y ocio

La firma configura el Yoga 9i 2‑en‑1 Gen 10 Aura Edition con una pantalla de 14 pulgadas basada en tecnología OLED y resolución que se sitúa en el rango 2,8K–3,2K, pensada para equilibrar nitidez, eficiencia energética y trabajo con contenidos visuales exigentes. Frente a generaciones anteriores con paneles IPS, el salto a OLED permite negros más profundos y un contraste que beneficia tanto la edición de foto y vídeo como el visionado de series o películas en servicios de streaming.

El panel admite una tasa de refresco elevada, hasta 120 Hz en las configuraciones documentadas, lo que aporta fluidez al desplazamiento por la interfaz y a la interacción con el lápiz digital. En la práctica, este tipo de pantalla hace más cómoda la corrección de color puntual o la revisión detallada de ilustraciones y contenido gráfico, pero también se deja notar en tareas cotidianas como la navegación web o la lectura de documentos.

Plataforma Intel Core Ultra y colaboración Aura Edition

En el interior, el equipo se apoya en procesadores Intel Core Ultra, con configuraciones que alcanzan modelos como el Intel Core Ultra 7 258V o referencias equivalentes de la familia Core Ultra orientadas a portátiles delgados. Esta plataforma combina núcleos de alto rendimiento y núcleos de eficiencia, junto con una unidad específica para cargas de trabajo de inteligencia artificial, lo que permite ejecutar funciones locales de IA sin depender siempre de la nube.

Lenovo presenta la etiqueta Aura Edition como un paso adicional en esa integración, con soluciones de software propias pensadas para ajustar el rendimiento, autonomía y funciones inteligentes a los hábitos del usuario. En configuraciones de catálogo el equipo puede llegar a 32 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento SSD, un punto que lo sitúa cómodamente en escenarios de edición de vídeo, manejo de bibliotecas de fotos extensas o proyectos complejos con múltiples aplicaciones abiertas.

Gráficos, audio y conectividad

En el apartado gráfico, las configuraciones oficiales del Yoga 9i 2‑en‑1 Gen 10 Aura Edition se apoyan en la GPU integrada Intel Arc de la propia plataforma Core Ultra, con variantes de hasta 8 núcleos gráficos. Este enfoque responde más a la creación de contenido, la ofimática avanzada y el uso de herramientas de IA que al juego intensivo, aunque es capaz de manejar títulos ligeros o ediciones de vídeo en resoluciones razonables.

El sonido vuelve a ser un elemento diferencial en la familia Yoga 9i: Lenovo acompaña el convertible con un sistema de altavoces compatible con Dolby Atmos, orientado a mejorar la reproducción en modo portátil y en las posiciones tipo “tienda de campaña”. En conectividad, la configuración incluye Wi‑Fi de última generación —con referencias a Wi‑Fi 7 en algunas versiones comerciales— y Bluetooth 5.4, junto a un conjunto de puertos que prioriza el uso de USB‑C/Thunderbolt para datos, vídeo y carga.

Yoga Pen y la experiencia 2‑en‑1

Uno de los elementos que Lenovo destaca con más claridad es el nuevo Yoga Pen, el lápiz digital que acompaña al Yoga 9i 2‑en‑1 Gen 10 Aura Edition. Este stylus incorpora detección de inclinación y de presión, baja latencia y fijación magnética a la tapa, lo que facilita tenerlo siempre a mano sin recurrir a soluciones de alojamiento adicionales.

La combinación de pantalla OLED y lápiz sitúa a este convertible en un terreno especialmente atractivo para ilustradores, diseñadores y usuarios que trabajan con anotaciones manuscritas de forma intensiva. En sesiones largas de creatividad, el control fino sobre los trazos y la rapidez de respuesta del panel táctil se convierten en elementos clave, y aquí el conjunto hardware‑software de Lenovo e Intel aspira a mantener una experiencia estable incluso cuando se suman varias aplicaciones abiertas y procesos en segundo plano.

Autonomía y movilidad

Aunque la autonomía real depende siempre de la configuración y del uso concreto, las fichas de producto y las referencias de distribuidores apuntan a baterías de alta capacidad pensadas para cubrir una jornada completa de trabajo, con cifras en torno a los 80 Wh según algunos listados. El uso de panel OLED y procesadores Intel Core Ultra contribuye a ajustar el consumo en tareas ligeras, alternando entre núcleos de eficiencia y de rendimiento para prolongar el tiempo lejos del enchufe.

En movilidad, el peso y el grosor se sitúan en la franja esperable de un 2‑en‑1 de 14 pulgadas con chasis metálico y bisagra robusta. No compite con los ultraligeros más extremos, pero busca un equilibrio entre resistencia mecánica, espacio para el sistema de refrigeración y facilidad de transporte en la mochila o el maletín.

Valoración

El Yoga 9i 2‑en‑1 Gen 10 Aura Edition se presenta como un convertible maduro que se apoya en la colaboración estrecha entre Lenovo e Intel para ofrecer un entorno coherente de hardware y software, con especial atención a las funciones de inteligencia artificial y a la experiencia creativa diaria. La combinación de pantalla OLED de alta resolución, procesadores Intel Core Ultra con capacidades de IA, hasta 32 GB de memoria y almacenamiento SSD de 1 TB sitúa al equipo en una posición sólida para quienes necesitan un único dispositivo para trabajo, ocio y creación de contenido en movilidad.

El nuevo Yoga Pen, con detección de inclinación y presión, refuerza la vocación del 2‑en‑1 como cuaderno digital avanzado, aportando una herramienta que encaja bien en flujos de trabajo basados en bocetos, anotaciones o edición fina. A ello se suman un sistema de audio con soporte Dolby Atmos, conectividad de última generación y un diseño que aprovecha el formato convertible sin renunciar a un teclado y un trackpad preparados para uso intensivo.

En conjunto, se perfila como un equipo muy completo para perfiles que combinan tareas de productividad, consumo multimedia y proyectos creativos, y que valoran tanto la calidad de la pantalla como la flexibilidad del formato. No es el portátil más minimalista ni el más orientado al juego, pero sí una propuesta equilibrada y coherente para quien busca un único dispositivo capaz de adaptarse a contextos de trabajo distintos sin abandonar el ecosistema Windows ni renunciar a las últimas plataformas de Intel.

Características técnicas

Incluye procesadores Intel Core Ultra; pantalla OLED de 14" (resolución 2.8K/2880x1800, 120 Hz), Yoga Pen con inclinación/presión y fijación magnética, y audio Dolby Atmos. RAM hasta 32 GB LPDDR5X soldada, almacenamiento hasta 1 TB SSD PCIe Gen 4, GPU Intel Arc (hasta 140V), y SO Windows 11 Home (con opciones Pro en algunos mercados) están confirmados. Autonomía superior (hasta 12-22 horas en pruebas) y diseño MIL-STD-810H.

La gama Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition ofrece configuraciones personalizables en RAM (16 GB o 32 GB LPDDR5X), almacenamiento (512 GB a 1-2 TB SSD), procesador (Core Ultra 7 variantes como 256V/258V), y SO (Windows 11 Home o Pro). Otras opciones incluyen resoluciones de pantalla (2.8K a 4K) y paquetes con accesorios como hub o pen. Estas diferencias se gestionan vía configurador de Lenovo o distribuidores, permitiendo adaptar a necesidades específicas.

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