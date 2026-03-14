Status Pro X: el gran salto de Status Audio en auriculares inalámbricos

Status Audio potencia en el mercado internacional los Pro X como su modelo más ambicioso hasta la fecha, marcan un punto de inflexión en una firma que ya había colocado más de medio millón de unidades de sus Between 3ANC y Between Pro en el mercado global. Este modelo mantiene la apuesta por un sistema acústico de triple transductor poco habitual en el segmento “true wireless”, pero lo integra en un chasis rediseñado, metálico y un 21% más compacto que el de sus predecesores. La compañía situa estos auriculares en un espacio intermedio entre el consumo generalista y el uso cercano a los monitores intrauditivos profesionales, tanto por construcción como por ambición sonora.

Diseño más compacto y ergonomía aumentada

La reducción del 21% en tamaño no es solo una cifra: condiciona la manera en la que el auricular se asienta en la oreja y se integra en el contorno de la cara. Status ha rediseñado la ergonomía para que los Pro X queden más enrasados con la línea del pabellón y la mandíbula, con menos saliente exterior y un perfil más discreto en el día a día. El uso de un chasis metalizado busca aportar rigidez y durabilidad sin penalizar el peso, que se mantiene contenido en torno a los 5 gramos por auricular según las especificaciones comprobadas. La certificación IP55 refuerza esta vocación de uso urbano intensivo, ya que protege frente al sudor, salpicaduras y polvo, un requisito casi obligado en un producto que aspira a acompañar al usuario en desplazamientos y trayectos varios.

Triple transductor para un enfoque cuasi profesional

El núcleo del Pro X es su sistema híbrido de triple controlador, formado por un transductor dinámico de 12 mm y dos armaduras balanceadas de Knowles en cada auricular. Esta arquitectura, ya presente en el Between 3ANC y el Between Pro, se asocia más a monitores intrauditivos dirigidos a músicos y técnicos de sonido que a auriculares de consumo general, algo que la propia marca reivindica como elemento diferenciador. La combinación de un driver dinámico de gran diámetro para las frecuencias graves y medias con dos armaduras dedicadas a las zonas medias-altas y agudas permite repartir el trabajo por bandas de frecuencia y reducir la distorsión cuando se incrementa el volumen. Hay que destacar que este enfoque se traduce en una presentación detallada, con especial atención a la extensión del agudo por encima de 10 kHz, apoyándose en curvas de ecualización desarrolladas junto a la compañía Knowles para responder a preferencias de escucha reales.

Conectividad y audio de alta resolución

La otra gran apuesta técnica del Pro X está en el apartado inalámbrico. Los auriculares emplean un chip Bluetooth 5.3 con soporte para LDAC, el códec de alta resolución de Sony capaz de transmitir hasta 24 bits y 96 kHz con bitrates que alcanzan los 990 kbps. A esto se suma compatibilidad con LC3 dentro del marco de Bluetooth LE Audio y con la difusión Auracast, pensada para escenarios en los que una misma fuente emite audio hacia múltiples receptores. El catálogo de códecs se completa con SBC y AAC, de manera que el Pro X cubre la práctica totalidad de escenarios actuales en móviles Android y iOS. La marca ha obtenido además la certificación High Res Wireless Audio de la Japan Audio Society, un sello que exige cumplir ciertos parámetros de resolución y respuesta en frecuencia en transmisión inalámbrica.

La conectividad no se limita al audio. Los Pro X admiten emparejamiento rápido con dispositivos Android mediante Google Fast Pair y con equipos Windows mediante Microsoft Swift Pair, además de ofrecer conexión multipunto para mantener dos dispositivos activos de forma simultánea. Para el control, Status recurre a una app propia que permite ajustar la ecualización con varios preajustes y un modo de configuración avanzada, así como remapear gestos táctiles y gestionar funciones como el modo transparencia o la localización de los auriculares.

Cancelación de ruido, transparencia y uso diario

Sobre la base del hardware de seis micrófonos distribuidos entre ambos auriculares, el Pro X implementa un sistema de cancelación activa de ruido de tipo híbrido que alcanza reducciones de hasta 52 dB. En la práctica, las pruebas realizadas apuntan a una cancelación eficaz con ruidos continuos de baja frecuencia —como el motor de un tren o el flujo constante de una calle de tráfico denso—, aunque algo menos contundente con voces cambiantes y sonidos irregulares, un patrón habitual en la mayoría de propuestas de su segmento. El modo transparencia, ajustable desde la aplicación, permite introducir sonido ambiente con cierta naturalidad, algo útil al cruzar calles, escuchar avisos en andenes o mantener una breve interacción sin retirar el auricular.

La autonomía se sitúa en 8 horas de reproducción continua por carga y 24 horas adicionales con el estuche, para un total aproximado de 32 horas de uso. Esta cifra se sitúa en la franja alta dentro de los auriculares con cancelación activa y soporte para códecs de alta resolución. El estuche, compacto y coherente con la reducción de tamaño del conjunto, se recarga mediante USB‑C y en las últimas revisiones de producto incorporadas a las fichas técnicas también se recoge compatibilidad con carga inalámbrica Qi.

Voiceloom AI: llamadas pensadas para entornos ruidosos

Uno de los puntos donde la propia Status pone más énfasis es en la calidad de las llamadas. El sistema Voiceloom AI Speech Enhancement combina un diseño de tres micrófonos por lado con técnicas de beamforming y una red neuronal profunda para separar la voz principal del ruido ambiente. El objetivo es que el usuario pueda mantener una conversación inteligible en entornos de alta densidad sonora, como una estación de metro en hora punta o una avenida concurrida en ciudades como Nueva York, uno de los escenarios citados por la marca. Las primeras reviews coinciden en señalar que la claridad de voz es uno de los puntos fuertes del Pro X, con una reproducción natural y un nivel de supresión de ruido que sitúa a este modelo entre las referencias de su rango de precio.

La presencia de funciones como el “sidetone”, que devuelve una parte de la propia voz al oyente, contribuye a que las llamadas resulten fáciles, al evitar que el usuario tienda a elevar el volumen de habla de forma innecesaria. Este enfoque en la experiencia en llamadas refuerza el perfil de los Pro X como herramienta completa para quien alterna música, podcasts y conversación durante sus desplazamientos o en el trabajo híbrido.

Un producto pensado para durar en un ecosistema cambiante

Más allá de la ficha técnica inmediata, Status propone el Pro X como un modelo preparado para acompañar la transición hacia el ecosistema Bluetooth LE Audio. La compatibilidad con LC3 y Auracast, sumada a actualizaciones de firmware que algunas reviews mencionan como vía para habilitar o mejorar estas funciones, ubican al Pro X en una posición favorable de cara a futuro, cuando televisores, ordenadores portátiles y otros dispositivos empiecen a integrar de forma masiva estas capacidades. La suma de certificación IP55, autonomía holgada y un chasis más compacto que el de generaciones previas apunta a un uso cotidiano intensivo, no solo ocasional.

En el plano comercial, el precio oficial se situaba en 299 euros. Algunas publicaciones han recogido ajustes en el PVP en determinados mercados, pero la horquilla sigue colocándolo en la franja “premium” de los auriculares inalámbricos, compitiendo con referentes consolidados de grandes fabricantes.

Valoración

Los Status Pro X se posicionan en una categoría saturada, pero lo hacen con una propuesta técnica coherente y respaldada por datos verificables: triple transductor con componentes Knowles, audio inalámbrico de alta resolución con LDAC y certificación oficial, compatibilidad con LE Audio y Auracast, y un sistema de cancelación y llamadas apoyado en IA que, según pruebas realizadas, cumple las expectativas marcadas por la marca. Frente a muchos modelos que compiten solo en cancelación de ruido o en integración con un ecosistema concreto, el Pro X apuesta por el equilibrio entre calidad de escucha, prestaciones de conectividad y una ergonomía más contenida que la de sus antecesores, sin sacrificar autonomía ni resistencia.

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Estos auriculares en formato verdaderamente inalámbrico y aptos para profesionales, sirven a la vez como herramienta práctica para llamadas y conexión multipunto con varios dispositivos de trabajo. Más allá del ruido habitual, los Pro X destacan por reunir, de forma tangible, muchas de las tecnologías que marcan la evolución reciente del audio personal y por hacerlo con un nivel de acabado que los sitúa entre los modelos a seguir de su segmento.