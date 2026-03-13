Análisis del Geekom A5 Pro 2026 Edition: Mini PC compacto con 1TB SSD, Ethernet 2.5Gb y Windows 11 Pro

El A5 Pro 2026 Edition de Geekom mantiene el formato cuadrado y el volumen reducido característicos de los mini PC de la marca, con unas dimensiones que rondan los 11,2 × 11,2 × 3,7 centímetros y un peso aproximado de 652 gramos. La carcasa combina un chasis interno totalmente metálico con una base también de metal, capaz de soportar hasta 200 kilos de presión, y un recubrimiento exterior con barniz de resina transparente que ayuda a evitar arañazos y a conservar el aspecto original del equipo con el paso del tiempo.

El mini PC se acompaña de un soporte Vesa que permite fijarlo en la parte trasera de un monitor o bajo la mesa, y emplea tornillos de liberación rápida para facilitar las tareas de mantenimiento o ampliación. El diseño está pensado para ofrecer buenas condiciones de ventilación, con rejillas laterales y un interior organizado en torno al sistema de refrigeración IceBlast 3.0, al que regresaremos más adelante.

Hardware y rendimiento

El núcleo del equipo es el procesador AMD Ryzen 5 7530U, con seis núcleos, doce hilos, 16 MB de caché L3 y hasta 4,5 GHz en turbo, a un TDP de 15 W que mantiene el consumo bajo y la estabilidad térmica en sesiones largas. Sus gráficos Radeon (equivalentes a Vega 7) manejan 4K multimedia y juegos competitivos a 1080p con ajustes medios, ampliando su uso sin gráfica dedicada.

Esta estructura aporta ventajas prácticas en el día a día. Los seis núcleos y doce hilos permiten manejar varias aplicaciones simultáneamente, como procesadores de texto, navegadores con múltiples pestañas y videoconferencias, sin interrupciones notables. La caché L3 de 16 MB acelera el acceso a datos frecuentes, reduciendo tiempos de espera en tareas repetitivas como edición de documentos o navegación web. El bajo TDP favorece la estabilidad térmica en sesiones largas de trabajo, ideal para oficinas o estudios en casa donde el equipo permanece encendido horas. Los gráficos integrados Radeon, comparables a una Vega 7, gestionan reproducción de vídeo en 4K y juegos competitivos a 1080p con ajustes medios, ampliando su uso a multimedia y entretenimiento ligero sin necesidad de una gráfica dedicada

La configuración base de 16 GB DDR4-3200 en doble canal y SSD NVMe PCIe 3.0 de 1 TB equilibra fluidez en multitarea —como navegadores pesados y edición ligera— con espacio para aplicaciones y archivos. Admite hasta 64 GB de RAM SODIMM, un SSD M.2 2280 PCIe de 2 TB más otro M.2 2242 SATA de 1 TB, y lector SD para transferencias rápidas, lo que extiende su vida útil adaptándose a necesidades futuras.

Las opciones de ampliación refuerzan su versatilidad a largo plazo. Se pueden instalar hasta 64 GB de RAM en slots SODIMM accesibles, lo que prepara el equipo para cargas futuras como virtualización o edición más intensiva. El almacenamiento soporta un SSD M.2 2280 PCIe de hasta 2 TB para datos rápidos y un M.2 2242 SATA III de hasta 1 TB como secundario, permitiendo separar sistema operativo de archivos voluminosos. El lector de tarjetas SD añade flexibilidad para transferir fotos o vídeos desde cámaras directamente, sin adaptadores externos. Esta escalabilidad extiende la vida útil del mini PC, adaptándolo a cambios en las demandas de trabajo sin requerir un reemplazo completo

Sobre el terreno, la propuesta se orienta a usos de oficina, navegación con muchas pestañas, videollamadas, plataformas de streaming, edición fotográfica y de vídeo en Full HD e incluso proyectos ligeros en 4K con aplicaciones como Photoshop, Lightroom o Premiere Pro. La propia GEEKOM lo sitúa también como herramienta válida para entornos de desarrollo con Visual Studio Code, IDE de JetBrains, bases de datos o contenedores Docker, así como para juegos como League of Legends, CS:GO o títulos independientes con expectativas realistas en calidad gráfica.

Conectividad y puertos

Uno de los puntos fuertes del A5 Pro 2026 Edition es su conectividad física, que busca suplir lo que muchos portátiles de gama media han ido sacrificando. En el frontal se sitúan dos puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A —uno de ellos con soporte de suministro de energía—, el botón de encendido y un conector de audio analógico de 3,5 mm. En el lateral derecho aparece el lector de tarjetas SD a tamaño completo, útil para cámaras o para ampliar memoria de forma ocasional.

La parte trasera concentra el grueso de la conectividad: un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-A adicional, otro USB 2.0 Type-A, dos USB‑C 3.2 Gen 2 que también pueden sacar señal de vídeo, dos HDMI 2.0, un puerto Ethernet RJ45 de 2,5 Gb/s, la toma de alimentación de 19 V y el orificio para el candado Kensington. Esta combinación permite trabajar con hasta cuatro pantallas en paralelo, aprovechando las dos salidas HDMI y las dos líneas DisplayPort que se exponen mediante USB‑C.

En el apartado inalámbrico, el mini PC integra Wi‑Fi 6 y Bluetooth 5.2, gestionados a través de antenas 3D de tipo estéreo que, según la marca, mejoran la cobertura y la estabilidad de la señal en viviendas con varias habitaciones o en entornos con muchas redes cercanas. La suma de conectividad de red cableada de 2,5 Gb/s y Wi‑Fi 6 permite afrontar sin problemas tareas de teletrabajo, copia de seguridad en la nube o transmisión de vídeo en 4K.

Refrigeración, ruido y fiabilidad

La refrigeración es otro de los elementos sobre los que la firma pone el foco en este modelo. Incorpora la tercera generación del sistema IceBlast, basado en un módulo de cobre para el procesador y una placa independiente para la etapa de alimentación, con gestión inteligente de la velocidad del ventilador para equilibrar temperatura y sonoridad. Las pruebas realizadas indican que, incluso en cargas prolongadas, el equipo mantiene temperaturas estables con niveles de ruido por debajo de los 30 dB, una cifra propia de un entorno de trabajo silencioso.

Hay que destacar el trabajo realizado en materia de certificaciones y pruebas: todos sus mini PC pasan por ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) y de descarga electrostática (ESD), algo relevante en oficinas con muchas redes inalámbricas o uso intensivo de periféricos. Antes de salir de fábrica, cada unidad del A5 Pro 2026 Edition se somete a más de 300 pruebas, que incluyen sesiones prolongadas a plena carga, test de temperatura extrema, comprobaciones de los puertos USB y HDMI, y mediciones de la intensidad de las señales Wi‑Fi y Bluetooth.

Geekom respalda el producto con una garantía limitada de tres años y servicio de atención al cliente continuo, un plazo superior al que se suele encontrar en muchos mini PC de consumo. Esta combinación de diseño interno metálico, pruebas de estrés y garantía amplia sitúa al A5 Pro como un equipo pensado para permanecer en servicio más allá del reemplazo habitual de portátiles de gama media.

Experiencia de uso: trabajo, ocio y creación

El A5 Pro 2026 Edition llega con Windows 11 Pro preinstalado y licenciado, por lo que puede ponerse en marcha nada más sacarlo de la caja, sin costes adicionales de sistema operativo. En un entorno de oficina o estudio en casa, su formato compacto libera espacio en el escritorio frente a una torre convencional, y su comportamiento térmico y acústico favorece un entorno de trabajo discreto.

Las posibilidades de multimonitor permiten plantear configuraciones de productividad avanzadas, desde un puesto de trabajo con dos pantallas para hojas de cálculo y navegador hasta una combinación de monitor y televisor 4K para tareas creativas y reproducción de contenidos. En el salón puede funcionar como centro multimedia con acceso rápido a plataformas como YouTube, Netflix o Spotify, aprovechando tanto las salidas HDMI como el audio combinado por el conector de 3,5 mm.

En creación de contenidos, el equipo se muestra adecuado para fotografía y vídeo a resolución Full HD, así como para proyectos moderados en 4K, siempre que se ajusten las expectativas en cuanto a tiempos de exportación y número de capas. Para juegos, la propuesta encaja mejor con títulos competitivos poco exigentes o producciones independientes, donde el procesador y los gráficos integrados pueden ofrecer tasas de refresco aceptables a 1080p con ajustes medios o bajos.

Valoración y precio

El Geekom A5 Pro 2026 Edition no busca sorprender con cifras extremas, sino consolidarse como una base de trabajo y ocio estable durante varios años, con un hardware sobradamente probado y opciones de ampliación que permiten al usuario adaptarlo a sus necesidades con el tiempo. El procesador Ryzen 5 7530U, los 16 GB de RAM en doble canal y el SSD de 1 TB conforman un conjunto equilibrado para quienes priorizan fluidez y margen de crecimiento por encima de la potencia bruta, mientras que la conectividad —tanto cableada como inalámbrica— y el soporte para cuatro pantallas lo sitúan como un candidato sólido para puestos de teletrabajo, estudios domésticos o pequeñas oficinas.

La apuesta por un chasis metálico reforzado, un sistema de refrigeración cuidado y un programa de pruebas exhaustivo, respaldado por tres años de garantía, refuerza esa orientación hacia la durabilidad y el uso continuado. Para el usuario que valora un mini PC discreto, fácilmente integrable en el escritorio y con margen para crecer en memoria y almacenamiento, el A5 Pro 2026 Edition se perfila como una opción muy coherente en su rango de precio, con un enfoque más cercano al de una herramienta de trabajo fiable que al de un dispositivo de consumo efímero.

El precio del producto parte de los 500 euros y durante las rebajas de promavera la firma ha puesto en marcha descuentos especiales con Código promocional: PRDA5PRO, 7% de descuento.