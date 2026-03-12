PNY microSD Express 1 TB: análisis de la memoria rápida para consolas y otros dispositivos

La firma PNY introdujo la gama microSD Express a finales de 2025, con la capacidad de 1 TB está lista desde principios de 2026 en plataformas online y minoristas tech locales. El producto responde a necesidades de almacenamiento rápido en gaming portátil y producción de contenido profesional. En nuestro mercado la gama llega en su capacidad mínima desde unos 57 euros (128 GB). El enfoque inicial de PNY incluye consolas como la Switch 2, pero el diseño permite aplicaciones más amplias en un ecosistema en crecimiento.

Detalles técnicos y rendimiento

La tarjeta emplea una interfaz PCIe de tercera generación sobre UHS-I, lo que permite velocidades de lectura de hasta 890 MB/s y de escritura de hasta 850 MB/s, según los datos oficiales del fabricante y comprobados en pruebas realizadas. Cumple con las clases de velocidad Class 10, U3 y V30, aptas para grabar vídeo en 4K o 8K, y con la certificación A1 para el lanzamiento rápido de aplicaciones; además, cuenta con un sistema de control térmico que vigila la temperatura y previene bajones de rendimiento durante usos largos.

Resiste golpes intensos, inmersión en agua según el estándar IPX7, temperaturas entre -25 ºC y 85 ºC, rayos X de los escáneres aeroportuarios, vibraciones, roces y alta humedad. Se suministra con un adaptador SD para ordenadores, el software PHOTORECOVERY para rescatar archivos borrados por error y una garantía limitada de por vida. Las pruebas avalan que es hasta 4,4 veces más veloz que las tarjetas microSD UHS-I convencionales en copias de archivos grandes

Compatibilidad amplia y escenarios de uso prácticos

La tarjeta alcanza su rendimiento máximo en dispositivos compatibles con microSD Express, como la Nintendo Switch 2, donde agiliza la carga de juegos grandes, las descargas y las actualizaciones habituales. También funciona en equipos con estándares UHS-I y UHS-II —como cámaras réflex, móviles Android compatibles, tabletas, drones profesionales o cámaras de acción similares a GoPro—, aunque en estos casos se limita a velocidades más bajas, sin aprovechar al máximo la conexión PCIe.

PNY la indica específicamente para grabación continua de vídeo en cámaras de acción, edición rápida de clips en apps móviles y backups masivos en portátiles con lectores compatibles. En gaming portátil, almacena bibliotecas extensas sin esperas; en fotografía y vídeo, maneja ráfagas de archivos pesados; en drones, combina ligereza con capacidad para vuelos largos. Usuarios en entornos móviles la podrán valorar por su resistencia en viajes y condiciones reales de campo.

Durante horas de uso intensivo, como filmaciones o partidas extendidas, el control térmico proporciona estabilidad sin interrupciones. Benchmarks de sitios especializados validan su ventaja en escritura sostenida frente a competidores directos.

Valoración

La PNY microSD Express de 1 TB ofrece almacenamiento sólido y versátil para Nintendo Switch 2, cámaras profesionales, drones y dispositivos móviles compatibles, con velocidades, resistencia y características alineadas a datos oficiales de la marca y pruebas independientes. Su retrocompatibilidad extensa, gestión térmica efectiva y garantía la adaptan a usos diarios intensivos, desde bibliotecas de juegos masivas hasta grabaciones de vídeo prolongadas y apps exigentes.

Representa una opción confiable para manejar volúmenes crecientes de datos en plataformas variadas, cubriendo necesidades actuales de usuarios y preparándose para evoluciones futuras sin obsolescencia prematura.

Prestaciones clave y precio

Capacidad: 1 TB en formato microSDXC, adecuada para bibliotecas extensas de juegos o vídeo.

Velocidades: Lectura hasta 890 MB/s, escritura hasta 850 MB/s con interfaz PCIe Gen3x1 UHS-I.

Clases de velocidad: Class 10, U3, V30 (vídeo 4K/8K), A1 (apps rápidas).

Durabilidad: IPX7 (agua), -25ºC a 85ºC, golpes, rayos X, vibraciones y humedad.

Incluye: Adaptador SD, software PHOTORECOVERY y garantía de por vida limitada.

Noticias relacionadas

La versión de 1 TB ronda los 150-200 euros, según listados actuales de marzo 2026, mientras que la de 128 GB parte de unos 57 euros.