COSAS DE CASA
La nueva Philips Café Aromis Serie 8000 apuesta por el café de especialidad en casa
El modelo superautomático incorpora un asistente barista inteligente y más de 50 bebidas frías y calientes personalizables
Philips Hogar ha presentado en nuestro mercado su nueva cafetera superautomática, Café Aromis Serie 8000, un modelo preparado para ofrecer un café de mayor intensidad, sabor y aroma, con funciones de personalización y conectividad orientadas al uso doméstico.
El dispositivo amplía la experiencia del café en casa con más de 50 opciones de bebidas calientes y frías, adaptables al gusto de cada usuario. Incluye el nuevo sistema LatteGo Pro, que permite preparar capuccinos, lattes o cafés fríos con una espuma ajustable en textura y temperatura. Su limpieza se simplifica con un sistema desmontable que se enjuaga en apenas diez segundos, y es compatible tanto con leche animal como vegetal.
Valores
La cafetera integra también la tecnología BrewExtract, que ajusta la dosis y la presión de los granos recién molidos en hasta siete niveles de intensidad. Sus molinillos cerámicos, duraderos y precisos, ofrecen doce configuraciones de molienda, desde gruesa hasta ultrafina. Esta combinación permite obtener cafés más concentrados, como el cold brew, elaborado mediante infusión a temperatura ambiente.
Uno de los aspectos destacados del modelo es la reducción del ruido durante la preparación. Gracias a la tecnología SilentBrew, Philips afirma que el sonido del molinillo se reduce hasta un 40%, algo que contribuye a una experiencia más silenciosa dentro del hogar.
Incorpora además un asistente barista inteligente que aprende las preferencias del usuario y regula variables como la temperatura o la intensidad del café. A través de la aplicación móvil es posible programar bebidas, ajustar parámetros e incluso iniciar la preparación a distancia.
En cuanto al diseño, el nuevo modelo se presenta con acabados en acero inoxidable, pantalla táctil y detalles cromados, elementos que refuerzan su integración en entornos domésticos modernos.
Precio
El precio recomendado es de 999 euros y estará disponible próximamente en varias cadenas y tiendas. Más información en Philips Hogar.
