La nueva Philips Café Aromis Serie 8000 apuesta por el café de especialidad en casa

Philips Hogar ha presentado en nuestro mercado su nueva cafetera superautomática, Café Aromis Serie 8000, un modelo preparado para ofrecer un café de mayor intensidad, sabor y aroma, con funciones de personalización y conectividad orientadas al uso doméstico.

El dispositivo amplía la experiencia del café en casa con más de 50 opciones de bebidas calientes y frías, adaptables al gusto de cada usuario. Incluye el nuevo sistema LatteGo Pro, que permite preparar capuccinos, lattes o cafés fríos con una espuma ajustable en textura y temperatura. Su limpieza se simplifica con un sistema desmontable que se enjuaga en apenas diez segundos, y es compatible tanto con leche animal como vegetal.

Valores

La cafetera integra también la tecnología BrewExtract, que ajusta la dosis y la presión de los granos recién molidos en hasta siete niveles de intensidad. Sus molinillos cerámicos, duraderos y precisos, ofrecen doce configuraciones de molienda, desde gruesa hasta ultrafina. Esta combinación permite obtener cafés más concentrados, como el cold brew, elaborado mediante infusión a temperatura ambiente.

Uno de los aspectos destacados del modelo es la reducción del ruido durante la preparación. Gracias a la tecnología SilentBrew, Philips afirma que el sonido del molinillo se reduce hasta un 40%, algo que contribuye a una experiencia más silenciosa dentro del hogar.

Incorpora además un asistente barista inteligente que aprende las preferencias del usuario y regula variables como la temperatura o la intensidad del café. A través de la aplicación móvil es posible programar bebidas, ajustar parámetros e incluso iniciar la preparación a distancia.

En cuanto al diseño, el nuevo modelo se presenta con acabados en acero inoxidable, pantalla táctil y detalles cromados, elementos que refuerzan su integración en entornos domésticos modernos.

Noticias relacionadas

Precio

El precio recomendado es de 999 euros y estará disponible próximamente en varias cadenas y tiendas. Más información en Philips Hogar.