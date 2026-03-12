IDEAS PARA REGALO
FiiO Snowsky Disc: el compacto reproductor de música que destaca por su singular diseño
Se trata de un dispositivo portátil bien preparado para ofrecer audio de alta resolución
El FiiO Snowsky Disc se presenta como un reproductor de música en formato de disco compacto, con dimensiones reducidas que facilitan su transporte y uso. Mide aproximadamente 98 x 98 x 13 milímetros y pesa 118 gramos, lo que lo convierte en un aparato ligero y fácil de llevar en el bolsillo. Está equipado con certificación Hi-Res Audio, lo que garantiza la reproducción de archivos de sonido en alta definición, incluyendo formatos como FLAC, WAV y DSD hasta 384 kHz/32 bits.
Tiene una pantalla táctil LCD a color de 1,54 pulgadas con la que se navega por los menús de forma sencilla. Incorpora Bluetooth 5.0 con códecs como LDAC y aptX HD para conectar auriculares inalámbricos. También dispone de dos salidas para auriculares: una balanceada de 4,4 mm y otra desbalanceada de 3,5 mm, ambas con hasta 240 mW de potencia, lo que permite usar auriculares de impedancia media o alta.
Construcción y autonomía
La carcasa del Snowsky Disc está fabricada en aluminio anodizado, lo que aporta resistencia ante golpes y arañazos cotidianos. Incluye una rueda multifunción en el lateral para el control de volumen y reproducción, similar a los diseños clásicos de reproductores portátiles. La batería de 500 mAh proporciona hasta 12 horas de uso continuo, con una carga completa en alrededor de 2 horas mediante USB-C.
En cuanto a almacenamiento, el reproductor soporta tarjetas microSD de hasta 2 TB, lo que facilita guardar miles de canciones sin depender de conexión a internet. El sistema operativo es propio de FiiO, optimizado para la gestión de bibliotecas musicales, con funciones como reproducción aleatoria, listas de reproducción y ecualizador paramétrico de 10 bandas. No incluye altavoces integrados, por lo que se orienta al uso con auriculares.
Rendimiento técnico y compatibilidad
El chip DAC empleado es el ES9219MQ de ESS Technology, dual para canales izquierdo y derecho, que asegura una baja distorsión y un rango dinámico amplio. Soporta salida de audio hasta 32 bits/384 kHz en cableado y 24 bits/96 kHz vía inalámbrica. FiiO indica que el diseño minimiza interferencias electromagnéticas, priorizando la pureza del sonido.
El dispositivo ha sido desarrollado para audiófilos que buscan un equipo dedicado, sin las limitaciones de un teléfono móvil. Es importante destacar su construcción sólida y su capacidad para reproducir archivos lossless (aquellos que conservan toda la información original de la grabación, sin eliminar datos durante la compresión) con claridad. La disponibilidad en nuestro mercado se centra en distribuidores autorizados como Zococity, con un precio alrededor de los 100 euros.
Incluye funciones inteligentes como actualizaciones OTA (por Wi-Fi) para mantenerse al día, dos niveles de ganancia, rotación de pantalla y protección de carga, garantizando tanto rendimiento como longevidad.
Valoración
El FiiO Snowsky Disc cumple como un reproductor portátil fiable para quienes priorizan la calidad de audio en un formato discreto y duradero. Su combinación de conectividad amplia, potencia adecuada y almacenamiento expandible lo posiciona como una opción práctica en el segmento de entrada a la alta fidelidad.
En las pruebas realizadas se observa que mantiene un sonido equilibrado con graves controlados y agudos detallados, sin artificios innecesarios, lo que lo hace recomendable para un uso prolongado sin fatiga auditiva. Representa una evolución accesible en la gama de FiiO, alineada con las expectativas de un público informado sobre audio digital.
Destaca por su diseño circular compacto, con certificación Hi-Res Audio para formatos como FLAC, WAV y DSD hasta 384 kHz/32 bits. Resaltar que incluye salidas balanceada de 4,4 mm y desbalanceada de 3,5 mm con 240 mW de potencia, Bluetooth 5.0 con LDAC y aptX HD, pantalla táctil LCD de 1,54 pulgadas, soporte para microSD hasta 2 TB y batería de 500 mAh con 12 horas de autonomía.
Reproduce casi cualquier tipo de archivo de música digital, desde los más comunes hasta los de alta resolución. Soporta PCM hasta 384 kHz/32 bits, que permite escuchar grabaciones con gran detalle y fidelidad; también DSD128, un formato habitual en audio de alta calidad usado por audiófilos. Entre los más populares incluye FLAC, ALAC, WAV, AAC y APE, lo que lo hace compatible con bibliotecas extensas sin necesidad de convertir archivos previamente
El chip DAC dual ES9219MQ de ESS asegura baja distorsión y amplio rango dinámico, con carga USB-C en 2 horas y ecualizador paramétrico de 10 bandas. Su construcción en aluminio anodizado y rueda multifunción facilitan el uso portátil sin conexión a internet.
Resulta adecuado para cubrir las expectativas de usuarios que buscan un dispositivo dedicado para audio lossless, sin depender de smartphones; y para quienes valoran portabilidad, almacenamiento amplio y compatibilidad con auriculares de media impedancia en trayectos diarios o sesiones prolongadas
