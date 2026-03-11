Oppo mejora el plegable con un Find N6 que esconde el pliegue y refuerza la resistencia

El próximo plegable de Oppo, el Find N6, llega con la idea de atacar el principal punto débil de este tipo de móviles, el pliegue visible y perceptible en mitad de la pantalla flexible. La compañía asegura que ha logrado una superficie prácticamente plana gracias a una nueva bisagra y a un panel de cristal flexible rediseñado, una combinación que busca acercar la experiencia visual a la de una tablet tradicional pero en formato plegable.

La pieza central de esa estrategia es la Bisagra de Flexión de Titanio de segunda generación, fabricada mediante un proceso de impresión líquida 3D que rellena de forma microscópica las irregularidades de la estructura interna. El resultado, según los datos facilitados por la marca, es una reducción de la variación de altura de la bisagra del estándar de 0,2 milímetros a unos 0,05 milímetros, un 75% menos, lo que permite una base más uniforme bajo la pantalla. Esta bisagra adopta además un diseño en “gota de agua” un 11% más ancho para aumentar el radio de plegado y disminuir la tensión mecánica sobre el panel.

Innovaciones

El segundo elemento es el llamado Auto-Smoothing Flex Glass, un cristal flexible más grueso que el ultrafino convencional y con mayor capacidad de recuperación de forma. Este material funciona como un muelle estructural: al abrir el dispositivo, la elasticidad del cristal ayuda a que la superficie vuelva a su posición inicial, compensando la “fluencia” de las capas internas y evitando que el pliegue se marque con el uso. Las pruebas realizadas junto a TÜV Rheinland apuntan a una reducción de hasta el 82% en la profundidad del pliegue a largo plazo respecto a la generación anterior y a una pantalla que se mantiene plana incluso después de más de 600.000 pliegues.

Más allá del pliegue, el Find N6 también quiere modificar la percepción de fragilidad asociada a los plegables con un conjunto de medidas centradas en la resistencia. El terminal integra un marco Armour Shield con carcasa de bisagra y placas laterales en aleación de titanio de grado 5 producidas por impresión 3D, refuerzos internos en acero de ultra alta resistencia de 2.200 MPa y un chasis de aluminio de la serie 7000, que en conjunto elevan en torno a un 30% la rigidez estructural frente a generaciones previas. La protección se completa con cristal de nanocristales en la pantalla externa, que incrementa la resistencia a las caídas, y una trasera de fibra de grado aeronáutico más fina pero más resistente que el cristal tradicional, según la propia firma.

Certificaciones

En el apartado de resistencia ambiental, el dispositivo destaca por una triple certificación IP56, IP58 e IP59, algo poco habitual en este tipo de formato, que cubre desde la protección frente al polvo hasta chorros de agua a alta presión y temperatura. A ello se suma la Certificación de Plegado Fiable de TÜV Rheinland, con pruebas de hasta un millón de ciclos de apertura y cierre, una cifra que sitúa al modelo entre los plegables que más atención han puesto en la durabilidad a largo plazo.

Con este conjunto de decisiones de diseño —bisagra más precisa, cristal flexible con efecto de autoalisado y refuerzo del chasis— Oppo busca que el Find N6 marque un punto de inflexión en un segmento que todavía arrastra dudas entre los usuarios más reticentes. La presentación oficial está prevista para mediados de marzo y permitirá comprobar hasta qué punto estas soluciones se traducen en una experiencia diaria sin pliegue visible y con menos compromisos en resistencia que en generaciones anteriores.