IDEAS PARA REGALO

Llega un nuevo desafío: Turtle Beach presenta el Victrix Pro KO inspirado en Street Fighter II

El nuevo mando de Turtle Beach recupera la estética y el espíritu del mítico Street Fighter II

Victrix PS Pro KO SF.

Victrix PS Pro KO SF.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
El fabricante estadounidense de accesorios para videojuegos Turtle Beach ha anunciado un nuevo modelo dentro de su línea profesional Victrix, centrada en los juegos de lucha. Se trata del Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition, un mando totalmente personalizable con licencia oficial de Sony Interactive Entertainment y Capcom.

El dispositivo rinde homenaje al clásico Street Fighter II: Champion Edition con una estética inspirada en la pantalla de selección de personajes del juego y la presencia de Ryu y Chun-Li en su diseño. Según la compañía, mantiene la misma configuración técnica que le valió a la gama Victrix Pro KO el galardón de Mejor Tecnología 2024 en los EVO Awards, premios que distinguen la excelencia dentro de la comunidad global de juegos de lucha.

Características destacadas

Entre sus características técnicas destacan los interruptores Cherry MX Speed Silver RGB intercambiables, iluminación personalizable, una placa superior de aluminio desmontable y hasta 16 botones programables, lo que permite ajustar el mando a las preferencias de cada jugador. Su compatibilidad incluye PlayStation 5, PlayStation 4 y ordenadores con Windows 10 y 11, aunque en este último caso la compatibilidad no está certificada por Sony.

El Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition estará disponible el 9 de abril de 2026 a un precio recomendado de 279,99 euros. Las reservas pueden realizarse a través del sitio oficial de Victrix y en tiendas especializadas.

Referente sectorial

La marca Victrix, fundada en 2017, se ha consolidado como referencia en el ámbito competitivo de los juegos de lucha por su precisión, rapidez de respuesta y fiabilidad de los periféricos. Con esta nueva edición, Turtle Beach refuerza su presencia en el sector de accesorios profesionales y en la comunidad de aficionados a los juegos clásicos de lucha.

