iRobot estrena el nuevo Roomba Mini: potencia óptima en formato reducido

iRobot ha presentado en Europa y el Reino Unido el Roomba Mini + Base AutoEmpty, el robot más pequeño lanzado por la compañía hasta la fecha. Con un diseño actual y compacto, esta nueva versión combina potencia, eficiencia y estética, y aspira a convertirse en una solución adecuada para hogares urbanos o con espacios limitados.

“El Roomba Mini demuestra que lo pequeño puede ser potente”, afirmó Gary Cohen, CEO de iRobot. El dispositivo ofrece todas las funciones de limpieza de los modelos superiores en un formato más reducido, capaz de deslizarse bajo muebles y acceder a rincones difíciles donde no llegan las aspiradoras más convencionales. Su tamaño no compromete la potencia: está preparado tanto para aspirar como para pasar la mopa, con mopas desechables que atrapan el polvo y la grasa dejando un aroma cítrico.

Disponibilidad y tecnología

Disponible en cuatro colores -rosa, menta, blanco y negro-, el Roomba Mini presume de un diseño pensado para los espacios europeos más compactos. “Descubrimos que este pequeño robot también era perfecto para los hogares europeos gracias a su diseño manejable y su capacidad de moverse por zonas estrechas”, explicó Nico Meurger, vicepresidente de iRobot para EMEA, quien destacó el éxito del lanzamiento en Japón, donde la versión negra se agotó a las pocas semanas.

Su tecnología ClearView LiDAR permite al robot moverse entre objetos con precisión, esquivando alfombras cuando pasa la mopa. La base AutoEmpty vacía automáticamente el depósito en una bolsa AllergenLock con capacidad para hasta tres meses de limpieza sin intervención manual, lo que ayuda a mantener el polvo y los alérgenos bajo control.

El control del dispositivo es flexible: puede activarse mediante la app iRobot Home, por voz con Alexa, Google Assistant o Siri, o pulsando directamente el botón del robot, incluso sin conexión Wi-Fi.

El Roomba Mini + Base AutoEmpty ya está disponible en iRobot.com por 399 euros.