Wave Pro: cepillo eléctrico de alta gama con oscilación de 60° y control por app

El Wave Pro de Laifen se incorpora al segmento de los cepillos eléctricos avanzados con una propuesta centrada en el control del movimiento del cabezal, la protección de encías y una autonomía poco habitual en esta categoría. No es un modelo de entrada, sino un dispositivo que aspira a cubrir las expectativas de usuarios que ya han probado cepillos eléctricos y buscan más control, datos y opciones de personalización.

Diseño y materiales: sobriedad con guiños “tech”

En el apartado de diseño, el Wave Pro recurre a una construcción reconocible —mango cilíndrico, un único cabezal reemplazable, base compacta— pero introduce algunas decisiones que lo separan de modelos más básicos. Laifen trabaja con distintos materiales (ABS, aluminio y acero inoxidable) y versiones, incluida una variante Transparent Black que deja ver parte de la estructura interna y refuerza la lectura de producto tecnológico sin caer en estridencias. Los pesos declarados, alrededor de 139 gramos en los modelos de plástico y algo más en aluminio y acero, sitúan al Wave Pro en una zona intermedia: no se siente ultraligero, pero tampoco excesivamente pesado para el uso diario.

La base de carga inalámbrica, discreta y de formato reducido, está pensada para vivir en el lavabo sin ocupar demasiado espacio, algo relevante cuando el usuario suma otros dispositivos personales. La certificación IPX8 permite utilizar el cepillo bajo el grifo e incluso en la ducha, lo que amplía escenarios de uso respecto a los modelos que solo garantizan resistencia a salpicaduras.

Movimiento y motor: una aproximación “científica” al cepillado

La parte más singular del Wave Pro está en el motor y el tipo de movimiento que genera. El cepillo combina una oscilación de hasta 60° con vibraciones sónicas que llegan a 66.000 pulsaciones por minuto, gobernadas por un sistema de servomotor propio. Esta combinación se inspira en la técnica Modified Bass, recomendada en odontología, que pide mantener el cabezal a unos 45° hacia la línea de las encías y realizar pequeños movimientos controlados.

La idea es que el usuario no tenga que reproducir con tanta precisión esa técnica, sino que el propio movimiento del cabezal ayude a compensar un manejo menos fino. Frente a los cepillos de rotación simple o a los modelos sónicos que se limitan a vibrar longitudinalmente, esta propuesta busca cubrir más superficie por unidad de tiempo y acceder mejor a la zona del margen gingival. El uso de algoritmos de control para mantener la potencia estable, incluso cuando varía la presión o la zona de la boca, es coherente con esa intención de ofrecer un cepillado más homogéneo.

Cabezal y cuidado de encías

El rendimiento de un cepillo depende en buena parte de la calidad del cabezal, y aquí Laifen introduce algunos elementos interesantes. El Wave Pro viene de serie con dos tipos de cabezales: Pro Whitening y Pro Plaque Removal, ambos con un diseño de cerdas multifuncional orientado a cubrir mejor espacios interdentales y áreas de difícil acceso, como la cara interna de molares. Se combinan cerdas de distintos diámetros, incluidas cerdas ultra finas, y se añaden cerdas indicadoras que pierden color con el tiempo para señalar cuándo conviene sustituir el cabezal.

Otro aspecto relevante es el recubrimiento con goma TPE alrededor de la base del cabezal, con un grosor aproximado de 0,8 mm que actúa como colchón entre plástico duro y tejido blando. Esta capa pretende reducir el riesgo de golpes directos en encías y esmalte, un punto sensible en usuarios con tendencia a ejercer demasiada presión. En conjunto, los cabezales del Wave Pro no se limitan a cambiar la firmeza de las cerdas, sino que introducen un diseño más complejo que, sobre el papel, debería ofrecer una limpieza más precisa sin elevar demasiado la agresividad.

Sensor de presión y app: datos al servicio de la rutina

El Wave Pro no se presenta como un cepillo “conectado” por moda, sino con un conjunto de funciones que tienen sentido en la lógica del producto. En el mango se integra un sensor de presión que monitoriza la fuerza ejercida durante el cepillado y que responde con una doble señal: una vibración de aviso y una luz naranja cuando se detecta presión excesiva; además, el sistema reduce automáticamente la velocidad del motor para mitigar el impacto sobre encías y esmalte.

La aplicación de Laifen añade otra capa: el cepillo registra datos de duración de las sesiones, episodios de presión elevada y regularidad del uso, y los vuelca en informes de cepillado que permiten detectar patrones. Más allá de las estadísticas, la app da acceso a ajustes avanzados de vibración, rango y velocidad de oscilación, de forma que el usuario puede ir más allá de los modos predefinidos del mango y ajustar el comportamiento del cepillo a su sensibilidad o preferencias. El temporizador inteligente con recordatorios de cambio de zona cada 30 segundos, unido al aviso a los dos minutos, se suma a un estándar ya habitual en el sector, pero está bien resuelto y cumple su función de estructurar el tiempo de cepillado.

Modos, autonomía y uso cotidiano

En el día a día, el Wave Pro articula su funcionamiento en torno a dos modos principales: Daily Clean y Deep Clean. Cada uno ofrece tres niveles de intensidad desde el propio cepillo, lo que proporciona seis configuraciones básicas sin recurrir a la app. Esta organización facilita que varios miembros de una misma familia puedan utilizar el dispositivo con ajustes distintos, siempre que cuenten con cabezales individuales.

La autonomía es uno de los aspectos más llamativos del modelo. Proporciona hasta 70 días de uso por carga (dos cepillados diarios de dos minutos en el modo por defecto), una cifra por encima de buena parte de la competencia de gama media y alta. Para quien viaja con frecuencia, esto significa poder dejar el cargador en casa en desplazamientos de varias semanas, y para el usuario doméstico, espaciar mucho más las recargas. La carga inalámbrica simplifica además la instalación en el baño, evitando conectores visibles y facilitando que el cepillo se convierta en un elemento más del entorno.

En términos de confort, la marca incorpora detalles como el incremento progresivo de potencia en los primeros segundos de cada sesión, pensado para evitar el impacto de una vibración fuerte de forma repentina. También añade un modo rápido de “spin-dry” para expulsar agua del cabezal tras el uso y un diseño sellado que reduce el riesgo de acumulación de humedad en zonas difíciles de limpiar. El nivel de ruido se mantiene en un rango contenido, lo que hace el cepillado menos intrusivo en entornos compartidos.

Valoración

Como cepillo eléctrico de gama alta, el Laifen Wave Pro ofrece una combinación sólida de tecnología, diseño y autonomía que lo convierte en una opción interesante para usuarios que buscan algo más que un modelo sónico convencional. Su sistema de oscilación de 60° con 66.000 vibraciones por minuto, junto con el sensor de presión y los nuevos cabezales, apunta a un cepillado más estructurado y menos dependiente de la pericia del usuario, sin descuidar la protección de encías. La autonomía cercana a los 70 días y la carga inalámbrica son argumentos prácticos de peso, especialmente para quienes viajan con frecuencia o simplemente quieren olvidarse del cargador durante semanas.

No es un producto pensado para quien solo busca “salir del paso” con un eléctrico básico, sino para usuarios dispuestos a invertir en una experiencia más avanzada y a sacar partido de la app y de las opciones de ajuste. En ese perfil, el Wave Pro se posiciona como un candidato sólido: técnicamente bien planteado, con un diseño cuidado y una base de uso diario que, sobre el papel, resuelve varias de las carencias habituales en la categoría, desde la presión excesiva hasta la falta de control sobre los hábitos reales de cepillado.

