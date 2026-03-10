Soluciones
Shark lanza en España el limpiador de manchas portátil StainForce
El dispositivo sin cable permite eliminar manchas en alfombras, tapicerías y coches, y está disponible por unos 190 euros
La compañía SharkNinja ha anunciado la llegada a nuestro mercado de Shark StainForce, un limpiador de manchas portátil que funciona sin cable y está pensado para un uso doméstico. El dispositivo aspira y limpia de forma localizada, y puede aplicarse sobre alfombras, moquetas, escaleras, tapicerías o interiores de vehículos.
El aparato combina dos fórmulas quitamanchas desarrolladas por la marca, diseñadas para eliminar restos de sustancias como café, vino, aceite, rotulador permanente o suciedad general. Según pruebas realizadas bajo el estándar CRI SOA S-400 (CE), su eficacia ha sido evaluada también frente a manchas de yodo disuelto. No está recomendado para tejidos de lana.
Por su carácter portátil y su funcionamiento inalámbrico, puede utilizarse tanto en el hogar como en espacios exteriores o en el coche. Shark StainForce ya se encuentra disponible en sharkclean.es a un precio de 189,99 euros.
Posicionamiento
El nuevo modelo se incorpora al catálogo de soluciones de limpieza de la marca, que en los últimos años ha reforzado su presencia en el mercado europeo. Con este lanzamiento, SharkNinja amplía su oferta de productos orientados a la limpieza rápida y localizada, un segmento en crecimiento dentro del pequeño electrodoméstico. La compañía destaca también la facilidad de mantenimiento del StainForce, ya que sus depósitos de agua limpia y sucia son desmontables, lo que facilita su vaciado y limpieza después de cada uso.
