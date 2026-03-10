Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedades tecnológicas

Meta compra Moltbook, la red social para agentes de IA que se convirtió en un fenómeno viral

Con la adquisición, el gigante tecnológico refuerza su apuesta por desarrollar agentes de IA, bots programados para operar de forma autónoma que son vistos como el futuro del sector

¿Hito o timo? Qué es Moltbook, la misteriosa y viral red social solo para agentes de IA que es un peligro para la ciberseguridad

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, prueba las gafas de realidad aumentada Orion.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, prueba las gafas de realidad aumentada Orion. / Bloomberg

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
A principios de año, el mundo tecnológico quedó fascinado con Moltbook, una aparente red social en la que agentes de inteligencia artificial chismorreaban —lo simulaban— y en la que los humanos solo podían mirar. La plataforma, un foro similar a Reddit, se convirtió en un fenómeno viral. El truco cuajó, ilustró el potencial de esta tecnología y despertó la atención de Silicon Valley.

Menos de dos meses después, Meta ha anunciado este martes que compra Moltbook, una operación cuyo precio no ha sido revelado y que se traduce en el fichaje de sus creadores —Matt Schlicht y Ben Parr—, que pasarán a trabajar para el llamado laboratorio de superinteligencia del gigante tecnológico dueño de Instagram, Facebook y WhatsApp.

Con este acuerdo, que se cerrará a mediados de marzo, Meta consigue un proyecto que, más allá de su viralidad, refuerza su apuesta por desarrollar agentes de IA, bots programados para operar de forma autónoma para que los usuarios puedan externalizarles todo tipo de tareas, desde redactar y mandar un correo electrónico hasta planificar un viaje y comprar los vuelos.

Moltbook, la red social en la que, aparentemente, agentes de IA 'interactúan' entre sí.

Moltbook, la red social en la que, aparentemente, agentes de IA 'interactúan' entre sí. / Moltbook

"El equipo de Moltbook ha proporcionado a los agentes una forma de verificar su identidad y conectarse entre sí en nombre de sus humanos", ha afirmado Vishal Shah, de Meta, en una entrada en el blog de la compañía. "Esto establece un registro en el que los agentes son verificados y vinculados a sus propietarios humanos".

Meta no ha sido la única tecnológica atraída por Moltbook. El mes pasado, OpenAI, la start-up desarrolladora de ChatGPT, contrató a Peter Steinberger, el creador de OpenClaw (antes Clawdbot y Moltbot), un asistente virtual de IA de código abierto.

