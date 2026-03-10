AYUDA EN CASA
Kärcher presenta la T11/1 Go!Further, su aspiradora más sostenible
El nuevo modelo profesional de la firma alemana está fabricado con un 60% de materiales reciclados y se posiciona como el más ecológico de la serie Go!Further
Kärcher su gama de productos sostenibles con el lanzamiento de la T11/1 Go!Further, una aspiradora que marca un nuevo estándar en el uso de materiales reciclados dentro de la gama ecológica Go!Further. Con un 60% de plásticos reciclados en su estructura —principalmente procedentes de botellas—, se convierte en el modelo más respetuoso con el medio ambiente de la serie.
La compañía alemana, enfocada en tecnología de limpieza, ha apostado por combinar durabilidad y responsabilidad medioambiental bajo el lema “Responsabilidad que dura toda la vida”. El nuevo modelo promete una vida útil prolongada sin sacrificar la resistencia del material, igualando la solidez del acero virgen a pesar de su alto contenido en plástico reciclado.
Reducir la huella de carbono
Kärcher ha informado que la T11/1 Go!Further representa un paso más en su estrategia para reducir la huella de carbono y fomentar un consumo más consciente. Además, destaca la importancia de recuperar la durabilidad como valor central en un mercado donde muchos productos tienden a acortar su vida útil.
El lanzamiento de la T11/1 Go!Further llega acompañado de una promoción de lanzamiento durante el mes de marzo, con descuentos de hasta el 25% en la nueva línea ecológica.
