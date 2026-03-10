FiiO lanza el nuevo reproductor Hi-Res M33 R2R, un salto adelante en audio portátil

El FiiO M33 R2R aterriza en España con la ambición de redefinir la experiencia del audio portátil de alta fidelidad. Este modelo marca un punto de inflexión en la gama de reproductores de la marca, al incorporar, por primera vez, un DAC R2R propietario en configuración diferencial completa, capaz de ofrecer una reproducción más orgánica y con una escena sonora más amplia.

Su llegada al mercado español está prevista para principios de abril con un precio oficial de 679,99 euros. Dentro del catálogo de la compañía, el M33 R2R se sitúa estratégicamente entre el M23 y el M21, mientras el M27 continúa como buque insignia. Esta posición intermedia lo convierte en una opción especialmente interesante para audiófilos que buscan una mejora sustancial en el sonido sin alcanzar el coste del modelo tope de gama.

Sonido con alma y precisión

El nuevo DAC R2R de FiiO es el gran protagonista del M33 R2R. A diferencia de los convertidores digitales tradicionales, esta arquitectura ofrece un sonido más natural, fluido y con mayor calidez. Cada nota se presenta con mayor profundidad y detalle, invitando al oyente a redescubrir su colección musical con una nueva sensibilidad.

Potencia y tecnología actual

El M33 R2R combina potencia y fluidez mediante el procesador Qualcomm Snapdragon 680 y 8 GB de RAM, que proporciona un funcionamiento sólido bajo Android 13. Su pantalla Full HD de 5,5 pulgadas (1080 × 2160) permite navegar con comodidad entre carátulas y listas de reproducción, mientras que su almacenamiento interno de 128 GB, ampliable hasta 2 TB mediante microSD, ofrece espacio suficiente para bibliotecas extensas.

En el apartado sonoro, FiiO ha dotado al dispositivo de una potencia de salida de hasta 1100 mW + 1100 mW en conexión balanceada de 4,4 mm, lo que le permite manejar con solvencia desde IEMs delicados hasta auriculares de alta impedancia, manteniendo siempre control y detalle.

Conectividad completa y uso híbrido

El M33 R2R no se queda corto en opciones de conexión. Incluye Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0 con compatibilidad SBC, aptX, aptX HD, LDAC y LHDC, además de soporte DLNA y AirPlay. También actúa como DAC USB bidireccional y salida SPDIF, pudiendo integrarse fácilmente en sistemas Hi-Fi domésticos.

Una de sus funciones más destacadas es el modo de escritorio patentado, que permite convertirlo en un auténtico centro de audio de alta fidelidad al conectarlo a un PC o equipo externo. Así, el M33 R2R combina la portabilidad de un reproductor con el rendimiento de un DAC de escritorio.

Personalización y autonomía

FiiO ha incluido un ecualizador paramétrico de 10 bandas, junto a un sistema AUTO EQ y varios perfiles predefinidos que adaptan la firma sonora a distintos estilos de escucha. Su batería de 4400 mAh ofrece hasta 15,5 horas de reproducción en salida de 3,5 mm y 13,5 en salida balanceada, con carga rápida para sesiones prolongadas sin interrupciones.

Compacto, versátil y tecnológicamente avanzado, el FiiO M33 R2R se perfila como uno de los reproductores Hi-Res más equilibrados de su segmento. La combinación de un DAC R2R propio, gran potencia de salida y compatibilidad total con formatos de alta resolución lo sitúan como una propuesta de referencia para quienes buscan fidelidad en formato portátil.

Noticias relacionadas

Precio y disponibilidad

El lanzamiento en nuestro mercado está previsto para principios del próximo mes de abril, a un precio oficial de 679,99 euros.