Xiaomi 17: Menos es mucho más en alta gama

El Xiaomi 17 es, probablemente, el gama alta más redondo que se puede ver hoy en el el mercado: compacto, muy potente, con una cámara Leica tremendamente versátil y una batería que por fin deja de obligar a vivir pegado al cargador. Cuanto más lo usas, más difícil es volver atrás.

Diseño: un gama alta que vuelve a caber en la mano

Xiaomi ha decidido que la potencia ya no tiene por qué ir asociada a móviles gigantes, y el Xiaomi 17 es su declaración más clara en esa dirección. Con unas dimensiones de 151,1 x 71,8 x 8,06 mm y 191 gramos, recupera ese formato compacto que tantos usuarios daban por perdido en la gama alta. En mano se siente denso, bien construido y, sobre todo, equilibrado: el peso está muy bien distribuido, lo que permite usarlo con una mano sin la sensación constante de “se me va a caer”.

El chasis de aluminio con microcurvatura y las esquinas suavemente redondeadas le dan un aire sobrio y elegante, muy en la línea de lo que le pedimos a un móvil que supera claramente la barrera psicológica del “smartphone de diario”. El módulo de cámara, enrasado cromáticamente con el color de la trasera, huye del barroquismo y aporta una estética limpia que no roba todo el protagonismo al diseño. La certificación IP68 remata el conjunto: ya no es solo un móvil bonito, es un móvil invita a usarse sin miedo.

Pantalla: pequeño por fuera, cine por dentro

La pantalla es uno de los grandes argumentos del dispositivo: un panel OLED CrystalRes de 6,3 pulgadas, resolución 1,5K (2656 × 1220), unos 460 ppp y tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. Traducido: nitidez más que suficiente para que no distingas un solo píxel, animaciones fluidas y la capacidad de bajar a 1 Hz para ahorrar batería cuando se está viendo contenido estático o con la pantalla siempre encendida.

El brillo máximo alcanza los 3500 nits en pico, una cifra que, más allá del número, se nota en la práctica: el panel se ve con comodidad a plena luz del sol, incluso con contenido HDR. Soporta HDR10+, Dolby Vision y una cobertura DCI-P3 completa, de modo que las películas y series en plataformas de streaming aprovechan de verdad las capacidades del panel. Xiaomi incluye además su Shield Glass, un cristal propio con mayor resistencia, y toda la batería de certificaciones TÜV Rheinland para baja luz azul, parpadeo reducido y respeto al ritmo circadiano, un guiño a quienes pasan horas leyendo o jugando en el móvil.

Rendimiento y software

En el corazón del Xiaomi 17 encontramos el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el último gran chip de Qualcomm fabricado en 3 nm, con CPU Oryon, GPU Adreno y un salto muy claro en rendimiento e IA respecto a la generación anterior. Según datos internos de Xiaomi, hablamos de hasta un 20% más de rendimiento de CPU, un 23% más de potencia gráfica y un 37% de mejora en eficiencia energética de IA frente a la anterior plataforma Elite de la marca. En la práctica, esto se traduce en juegos exigentes a máxima calidad gráfica, multitarea agresiva y edición de vídeo en el propio teléfono sin tartamudeos, incluso en los modelos con 12 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1.

La marca acompaña el hardware con Android 16 y HyperOS 3, sobre el que construye una capa cada vez más centrada en la inteligencia artificial. HyperAI integra escritura asistida, reconocimiento de voz, intérprete en tiempo real, búsqueda contextual y herramientas creativas que aprovechan tanto la IA en el dispositivo como los servicios conectados. A esto se suma la integración profunda con Gemini de Google: puedes invocarlo como asistente, usar Gemini Live para conversar sobre lo que ve la cámara o la pantalla, y generar imágenes desde el propio sistema sin saltar entre aplicaciones.

El sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop, con una superficie de disipación de 4497 mm², permite mantener el rendimiento sostenido en sesiones largas sin caídas bruscas de rendimiento. En un contexto de móviles que presumen de potencia pero se ahogan al cabo de unos minutos, este detalle marca diferencias.

Cámara: Leica en formato de bolsillo

La alianza con Leica ya no es un mero apellido comercial: en el Xiaomi 17 la cámara es, con argumentos, uno de los grandes reclamos. El módulo trasero alberga tres sensores de 50 MP:

Principal Leica de 23 mm, apertura ƒ/1,67, sensor Light Fusion 950 de 1/1,31 pulgadas, Super Pixel de 2,4 μm (4 en 1) y lente híbrida 1G + 6P con óptica Summilux.

Teleobjetivo flotante Leica de 60 mm, 50 MP, ƒ/2,0, OIS, macro a 10 cm y hasta 5x de zoom óptico “nivel teleobjetivo”, con soporte de zoom AI hasta 20x.

Ultra gran angular Leica de 17 mm, 50 MP, apertura ƒ/2,4 y campo de visión de 102°.

La combinación de óptica Leica UltraPure, el elemento de vidrio adicional para reducir reflejos y el recubrimiento multicapa permite mantener el contraste y la claridad incluso en escenas nocturnas con luces puntuales, uno de los escenarios clásicos donde los destellos arruinan la foto. El sensor Light Fusion 950 aporta un rango dinámico de 13,5 EV, algo que se nota en cielos más recuperables, menos quemados y sombras con detalle, tanto de día como a contraluz.

En retrato, Xiaomi y Leica han puesto especial énfasis en la separación de sujeto y fondo, el mapeo de tonos de piel y la textura del cabello, buscando un estilo natural que huye del efecto “belleza de plástico”. A esto se suma una cámara frontal de 50 MP, ƒ/2,2, con enfoque automático y campo de visión de 90°, que permite selfies con buena nitidez y un desenfoque más creíble, incluso en situaciones de poca luz.

En vídeo, graba en 4K a 60 fps con Dolby Vision, estabilización EIS y posibilidad de usar el zoom 5x dentro de esa grabación, lo que lo convierte en una herramienta muy capaz para creadores de contenido móvil. La matriz de cuatro micrófonos ayuda a capturar audio direccional, reduciendo ruido ambiente y mejorando la inteligibilidad de la voz.

Batería y conectividad: un compacto que aguanta el día largo

La batería es uno de los puntos donde este modelo se desmarca: 6330 mAh en un cuerpo compacto, gracias a una celda de silicio-carbono con alta densidad de energía y aproximadamente un 16% de contenido de silicio. Según datos de Xiaomi, esto supone alrededor de un 20% más de capacidad frente a la generación anterior, con hasta 29,2 horas de reproducción de vídeo y, en uso mixto, entre 13 y 15 horas de pantalla activa.

La carga rápida está a la altura de la capacidad: 100 W HyperCharge por cable y 50 W inalámbrica, con soporte para el estándar PPS de 100 W y carga inversa por cable de hasta 22,5 W para alimentar otros dispositivos. Es decir, no solo se carga muy rápido; también puede convertirse en “batería externa” improvisada para auriculares, relojes o incluso otro móvil compatible.

En conectividad, llega bien armado: Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS y USB 3.2 Gen 1 con velocidades teóricas de hasta 5 Gbps para transferir archivos pesados. La llamada Xiaomi Astral Communication, con matriz de antenas de gran tamaño, promete mejoras de hasta un 19% en señal celular de baja frecuencia y hasta un 45% en rendimiento Wi‑Fi, algo especialmente interesante en interiores y zonas saturadas. Además, la función Xiaomi Offline Communication permite realizar llamadas de voz punto a punto de hasta 1,5 km en entornos abiertos sin red, siempre que ambos dispositivos soporten la función.

Experiencia de uso, puntos fuertes y debilidades

Más allá de la ficha técnica, el Xiaomi 17 se percibe como un móvil pensado para quienes no quieren elegir elegir entre comodidad y prestaciones. El tamaño contenido, los bordes de solo 1,18 mm y el panel LTPO hacen que leer, escribir o navegar se convierta en una experiencia inmersiva, sin obligar a “abrazar” el teléfono con las dos manos en cada gesto. HyperOS 3 se ha ido puliendo y, con Android 16, ofrece una combinación interesante de fluidez, funciones de productividad y un ecosistema cada vez más cohesionado con otros dispositivos de la marca.

Entre los puntos fuertes, destacan claramente:

Formato compacto y ligero para ser un gama alta, sin renunciar a especificaciones punteras.

Pantalla OLED 1,5K brillante, fluida y con soporte completo para HDR y Dolby Vision.

Conjunto de cámaras Leica muy versátil, con buen rendimiento en noche, retrato y tele.

Batería de 6330 mAh con carga de 100 W por cable y 50 W inalámbrica, difícil de igualar en este tamaño.

Potencia de sobra con Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM rápida y almacenamiento UFS 4.1.

Como contrapartida, hay aspectos a tener en cuenta:

No ofrece expansión por microSD, algo casi estándar ya en esta gama.

La potencia y la pantalla tan brillante pueden penalizar algo la autonomía en usos muy intensivos de juego o 5G, pese a la gran batería.

La capa HyperOS, con mucha integración de servicios e IA, puede resultar abrumadora para quienes prefieran una experiencia Android más minimalista.

Tabla de claves del Xiaomi 17

Tamaño y peso: 151,1 × 71,8 × 8,06 mm, 191 g, IP68.

Pantalla: 6,3” OLED 1,5K, 1–120 Hz, 3500 nits, HDR10+ y Dolby Vision.

Procesador: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), GPU Adreno.

Memoria: 12/16 GB LPDDR5X, 256/512 GB UFS 4.1 (sin microSD).

Cámaras traseras:Triple Leica 50 MP (principal, tele 60 mm, ultra gran angular 17 mm).

Cámara frontal: 50 MP, ƒ/2,2, AF, FOV 90°.

Batería: 6330 mAh, 100 W cable, 50 W inalámbrica, 22,5 W inversa.

Software: Android 16 + HyperOS 3, HyperAI y Gemini integrado.

Conectividad: Wi‑Fi 7, BT 5.4, NFC, USB 3.2 Gen 1, Xiaomi Offline Communication.

Precio: Desde unos 1000 euros.

Valoración

El Xiaomi 17 no es el móvil más extravagante ni el que rompe todos los récords en bruto, pero quizá sea precisamente eso lo que lo convierte en un dispositivo tan atractivo. Es un gama alta que se atreve a decir “no” al gigantismo, que apuesta por una cámara muy seria, una batería ambiciosa y una experiencia de uso donde la potencia deja de ser un titular para convertirse en rutina.

Si lo miramos con los ojos de un usuario urbano, que combina fotografía, muchas horas de pantalla, llamadas, trabajo en movilidad y entretenimiento en streaming, el Xiaomi 17 encaja como un traje a medida. Es, en cierto modo, el “gama alta civilizado”: compacto, capaz y con mucha personalidad fotográfica, un teléfono que no pretende deslumbrar solo el primer día, sino seguir convenciendo al cabo de muchos meses. Para quien busque un único móvil que pueda con todo sin renunciar a la comodidad de uso, la balanza se inclina claramente a su favor.