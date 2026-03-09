Metz Sword Shaver: Aleación, potencia, precisión alemana y 70 Días de autonomía

Hoy, cuando el afeitado diario se ha convertido en un ritual de precisión, la Metz Sword Electric Shaver irrumpe en el mercado como una novedosa herramienta, forjada en la ingeniería germana, y capaz de ajustarse a las necesidades de usuarios exigentes. Se trata de una maquinilla rotatoria, nacida de la casa Metz –especialista en cuidado personal con estética industrial–, que promete no solo acabar con el vello rebelde sino mejorar de manera sobresaliente la experiencia grooming. Tiene cuerpo de aleación de zinc, certificación IPX7 y un motor de 7700 RPM, y los resultados no defraudan.

La Metz es un dispositivo compacto que se adapta bien al uso diario y a los viajes, sin complicaciones logísticas. Su diseño asimétrico incluye un panel trasero semitransparente que muestra sus componentes internos, lo que transmite una sensación de robustez; pesa alrededor de 180 g y ofrece un tacto sólido que genera confianza. Al deslizar el dedo sobre su superficie táctil, el cabezal magnético se activa y realiza hasta 2250 cortes por segundo mediante 45 cuchillas autoafilables distribuidas en una triple malla flotante de 0,1 mm.

Diseño y construcción: Aleación que sobrevive a las batallas diarias

Tiene un diseño que refleja su origen industrial. Su carcasa combina zinc fundido y polímero PC con un acabado espejo; resiste las huellas dactilares y muestra pocas manchas tras usos prolongados. El mango ergonómico, con ligera curvatura, se adapta bien a la mano y evita resbalones, incluso en condiciones húmedas como la ducha. Su certificación IPX7 permite sumergirla en agua corriente para limpiarla: basta con girar el cabezal magnético, enjuagarlo y secarlo, sin dejar residuos ni olores.

Comparada con otros productos del mercado, la Sword supera en materiales: su estuche magnético protector (color whisky o castaño) y bolsa de viaje la convierten en una recomendación segura, superando kits básicos de la competencia. El detalle del panel trasero "Metz Classic", visible solo a contraluz, añade un guiño artesanal que delata su herencia alemana: preciso, duradero, sin florituras superfluas.

Rendimiento: Precisión en seco y húmedo

El corazón de la máquina es su motor de 7700-8000 RPM, que impulsa tres cabezales rotatorios independientes con ranuras optimizadas para vello largo y corto. En pruebas reales, afeita barbas de 1-2 días en unos 5 minutos, suave y sin irritaciones –adecuada para pieles sensibles. Para vello más denso (más de 3 días), tira ligeramente al inicio, como toda rotatoria, pero remata sin atascos ni tirones agresivos, dejando cuello y mentón bien afeitados tras dos pasadas.

Permite su uso en seco o con espuma bajo la ducha: la malla flotante de 0,1 mm ultra-delgada se acopla a contornos faciales, reduciendo tirones en 20% según datos de la propia marca. Ruido por debajo de 65 dB la hace discreta en cualquier escenario.

Batería y autonomía: 70 días

El producto brilla en este aspecto de manera singular: batería de litio 700 mAh, carga USB-C en 1,5 horas, para 60-70 minutos de uso –equivalente a 60-70 días con 1 min/día–. Compatible con cualquier cargador móvil, vibra al finalizar carga para recordatorio cómodo. Funciona enchufada, perfecta para olvidadizos. En uso real, aguanta dos semanas intensas sin recargar, superando muchas inalámbricas del mercado.

Accesorios

La caja contenedora es un arsenal: maquinilla, cable USB-C, cepillo limpieza, estuche magnético, bolsa viaje, manual y –joya oculta– recortador nasal (con batería AAA y tapa magnética). Este lápiz corta vello nasal sin tirones ni ruido, más práctico que tijeras. Todo empaquetado en caja , lista para ejecutivos o papás exigentes.

Limpieza y mantenimiento

Integra un cabezal desmontable magnético e IPX7 que simplifica la limpieza: agua corriente basta, sin lubricantes obligatorios (aunque recomendados para mayor durabilidad). Autoafilado que mantiene filos siempre en forma; cepillo adjunto elimina residuos en segundos. Lo esperable es una durabilidad del producto de 10 años.

Valoración

En el segmento de las maquinillas eléctricas, la Metz Sword no busca revolucionar; su objetivo de marca es satisfacer con su maestría alemana: calidad durable, diseño cuidado y rendimiento que no decepciona. No es para barbas rebeldes, pero si para el 90% de mortales –viajeros, profesionales, amantes del afeitado express– es la hoja definitiva que bien merece 9,2/10.

Hay que destacar la sobresaliente calidad del producto y los controles táctiles ágiles, aunque ocasionalmente pueden verse huellas en panel y limitaciones rotatorias en barbas largas. Buena relación calidad precio: Unos 200 euros.