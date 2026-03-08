Motorola Edge 70, el smartphone más delgado con Snapdragon 7 Gen 4, batería 50 horas y cámaras 50 MP

El Motorola Edge 70 da una vuelta de tuerca a los límites de la delgadez en smartphones de la actualidad, integrando potencia, cámaras de alta resolución y una autonomía sorprendente en un chasis de apenas 6 mm. Este dispositivo, pionero de la familia Edge 70, combina las mejoras de Motorola con el procesador Snapdragon 7 Gen 4 y Moto AI para ofrecer una experiencia equilibrada y atractiva.

Diseño ultradelgado

El Edge 70 mide 5,99 mm de grosor y pesa 159 gramos, convirtiéndolo en uno de los modelos más delgados de su categoría, superando incluso al iPhone Air en ligereza. Su construcción incluye un marco de aluminio, certificación IP68/IP69 contra agua y polvo, y resistencia militar MIL-STD 810H, lo que le da durabilidad sin sacrificar estética. Disponible en colores como verde, negro y gris, su módulo de cámaras cuádruples trasero destaca con un diseño premium que favorece el agarre, aunque se notan bordes algo afilados en algún tipo de postura.

Pantalla brillante y responsiva

La pantalla pOLED Extreme AMOLED de 6,67 pulgadas ofrece resolución Super HD (2712 x 1220 píxeles) a 446 ppp, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 4500 nits, adecuada para exteriores soleados con soporte HDR10+. Protegida por Corning Gorilla Glass 7i, proporciona colores saturados, ángulos de visión amplios y un brillo mínimo bajo para uso nocturno sin fatiga ocular. En pruebas reales, el brillo automático se ajusta perfectamente, y la densidad de píxeles asegura nitidez en streaming y juegos.

Rendimiento potente

Impulsado por el Snapdragon 7 Gen 4 a 2,8 GHz, con 12 GB de RAM LPDDR5X (ampliable vía RAM Boost) y hasta 512 GB de almacenamiento UFS, el Edge 70 maneja multitarea, juegos a máxima calidad gráfica y apps exigentes con fluidez notable. Supera expectativas en eficiencia energética, sin diferencias notables frente a chips más potentes en uso diario. Incluye lector de huellas en pantalla mejorado, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G y NFC para conectividad rápida, con posicionamiento GPS de hasta 3 metros.

Cámaras de 50 MP

El sistema fotográfico destaca con tres sensores de 50 MP: principal (f/1.8, OIS, Ultra Pixel 2,0 µm) para vídeo 4K con HDR triple, ultra gran angular/macro (f/2.0, 120º) y frontal (f/2.0, Quad Pixel 1,28 µm). Ofrece estabilización óptica, modo pro refinado y resultados nítidos en condiciones variables, aunque no es el tope en fotografía computacional. En manos-on, la cámara principal y frontal impresionan por resolución y detalle, ideales para redes sociales y vídeo.

Batería sorprendente

A pesar de su delgadez, integra 4800 mAh de silicio-carbono que rinde hasta 50 horas en uso mixto y 29 horas de vídeo continuo, superando rivales más gruesos con un día completo sobrado en redes, streaming y juegos. La carga TurboPower de 68 W alcanza 52% en 15 minutos y 100% en 42 minutos; soporta inalámbrica 15 W Qi2 y reverse charging. Consumo nocturno bajo (5% en 8 horas) y eficiencia en juegos (12-15% por hora) la posicionan como destacada en autonomía.

Software y Moto AI

Corre Android 16 puro con 4 actualizaciones mayores y 6 años de soporte, limpio de bloatware y enriquecido por Moto AI para edición creativa, productividad y gestos intuitivos. Funciones como RAM Boost elevan la multitarea, y Dolby Atmos en altavoces estéreo duales ofrece sonido inmersivo con agudos destacados. La integración con accesorios MagSafe vía Qi2 añade versatilidad.

Audio y multimedia

Los altavoces estéreo duales con Dolby Atmos proporcionan sonido nítido y espacial, aunque con agudos prominentes; ideal para multimedia y llamadas con buena cancelación de ruido. Soporta slow-motion 4K@30fps y FullHD@60fps, complementando la experiencia audiovisual.

Valoración, la navaja suiza delgada

Podemos pensar en un smartphone como una navaja suiza motorizada: compacta, multifuncional y siempre lista para cortar camino en lo cotidiano. El Motorola Edge 70 no es solo delgado, es un triunfo de ingeniería que encapsula potencia, resistencia y magia AI en 6 mm de puro ingenio. Con un 9,5/10, lo recomendamos para quienes buscan equilibrio premium sin excesos; su batería amplia y diseño adictivo lo convierten en el compañero adecuado para usuarios inquietos o nómadas urbanos. Precio promocional: 600 euros.