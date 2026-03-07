IDEAS PARA REGALO
Skinvity presenta su nueva Infrared LED Mat para el bienestar corporal
Llega al mercado una innovadora manta de fotobiomodulación que aporta bienestar y relax muscular. Precio: 1.490 euros
La firma española Skinvity, especializada en femtech y tecnología cosmética inteligente (para hombres y mujeres), presenta su tercer dispositivo propio: la Infrared LED Mat. Esta manta de luz LED multiespectral utiliza longitudes de onda de 630 nm (roja), 830 nm (infrarrojo cercano) y 1072 nm (infrarrojo profundo) para estimular la energía celular, mejorar la microcirculación y favorecer la recuperación muscular. Fabricada en neopreno suave, cubre espalda y parte inferior del cuerpo con miles de LEDs para una emisión homogénea, generando una sensación de calor confortable sin ser una manta térmica pasiva.
Ideal para hacer un novedoso regalo
Con el los días de Padre y Madre acercándose en el calendario, este producto se posiciona como un regalo innovador para hombres y mujeres que buscan relax y cuidado personal desde casa. Ofrece sesiones automáticas de 20 minutos, adecuados para aliviar tensiones diarias, optimizar la producción de colágeno y apoyar el descanso, con resultados progresivos tras semanas de uso constante. Blanca Miano, fundadora y CEO de la firma, destaca: "Activamos la capacidad natural del cuerpo para funcionar mejor, perfecto para el bienestar integral".
Ventajas de uso
La Infrared LED Mat optimiza la energía celular para favorecer la actividad de fibroblastos que producen colágeno, elastina y matriz extracelular; modula la inflamación corporal; mejora la microcirculación; apoya la recuperación muscular; y favorece el descanso y el equilibrio del sistema nervioso. Estos beneficios se logran de forma progresiva y acumulativa con sesiones diarias, sin sobreexposición.
Facilidad y seguridad
El uso es intuitivo: conectar, recostarse y disfrutar; se apaga automáticamente tras 20 minutos y cumple normativas europeas de biocompatibilidad. Disponible en skinvity.com con garantía internacional de 3 años, es una opción para usuarios tecnológicos que valoran la ciencia detrás del cuidado corporal. Precio con financiación desde 381,88 €/mes.
