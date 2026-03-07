El cortapelos Razor Fade destaca por diseño profesional y por una utonomía relevante

El Día del Padre es la ocasión más adecuada para sorprender con un regalo útil, estéticamente elegante y eficiente para el cuidado personal. El cortapelos LCD Razor Fade de la marca Ufesa reúne esas cualidades en un dispositivo para convertirlo e en una de las opciones recomendables por su excelente relación entre rendimiento, diseño y precio.

Cuesta 39,99 euros, un valor que lo posiciona como una alternativa de resultados casi profesionales al alcance de cualquier bolsillo. Está equipado con una cuchilla en forma de T de 40 mm fabricada en acero inoxidable, que proporciona cortes precisos, suaves y duraderos, tanto en cabello como en barba. Su cuerpo metalizado aporta resistencia, así como una estética robusta, con características de durabilidad.

Puntos fuertes

Uno de los puntos fuertes del Razor Fade es su pantalla LCD digital, que muestra de forma clara el nivel de batería y el estado de carga, lo que aporta un uso ágil y sin interrupciones. La batería de litio ofrece hasta 150 minutos de autonomía y se recarga completamente en unas tres horas, mediante un cable Tipo C compatible con los cargadores más comunes. Además, puede utilizarse con o sin cable, adaptándose a diferentes estilos de uso.

El set se completa con tres peines fijos (1, 2 y 3 mm) y una plantilla multifunción 8 en 1, adecuada para perfilar, delinear o crear acabados personalizados. Incluye también una tapa protectora para la cuchilla y un neceser de transporte, lo que lo convierte en una opción para el hogar y para llevar de viaje.

El Razor Fade destaca por equilibrar tecnología, ergonomía y acabados de calidad. Es una idea con la que resulta fácil acertar, por sus aportes en funcionalidad, durabilidad y con el toque profesional que satisface el usuario privado.