Amazon Echo Show 11: la pantalla inteligente que da soporte al hogar conectado

11 pulgadas Full HD con audio envolvente y Alexa para una vida más cómoda

Echo Show 11.

Echo Show 11.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
El Echo Show 11 de última generación, de Amazon, presenta una pantalla Full HD de 11 pulgadas con colores brillantes y un 60% más de superficie que el Echo Show 8 de 2025, impulsada por el chip AZ3 Pro y tecnología Omnisense genera una experiencia intuitiva. Este dispositivo integra un centro de control para hogares inteligentes, permitiendo gestionar cámaras, luces y termostatos mediante voz o toque, con rutinas automáticas basadas en presencia o temperatura.

Entretenimiento inmersivo y conexión familiar

Su audio espacial ofrece graves hasta dos veces más potentes que el modelo anterior de 2023, voces claras y un escenario sonoro amplio, adecuado para disfrutar de Prime Video, Netflix o clips música. Las videollamadas destacan por el encuadre automático, zoom digital de 3,3x y reducción de ruido, facilitando conversaciones con familiares o amigos.

Asistencia práctica y diseño seguro

Alexa muestra calendarios, recetas o listas de la compra de un vistazo, y se convierte en un marco digital de fotos cuando está inactivo. Incluye controles de privacidad como botón para desactivar cámara y micrófono, además de materiales reciclados; está disponible por 239 € en su versión de 11 pulgadas.

Valores técnicos clave

Pantalla: Full HD de 11 pulgadas, 60% más grande que Echo Show 8 (2025).

Procesador: Chip AZ3 Pro con Omnisense para detección ambiental.

Audio: Espacial con hasta 2x más graves, voces nítidas y escenario amplio.

Videollamadas: Encuadre auto, zoom 3,3x, reducción de ruido.

Conectividad: Control de dispositivos inteligentes compatibles con Alexa.

Precio: 239 € (11"), opciones en 8" por 199 € y con soporte por 278,99 €.

Con valoraciones de 4,2 estrellas en más de 1.300 opiniones, representa un paso notable en pantallas inteligentes.

