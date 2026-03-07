IDEAS PARA REGALO
Amazon Echo Show 11: la pantalla inteligente que da soporte al hogar conectado
11 pulgadas Full HD con audio envolvente y Alexa para una vida más cómoda
El Echo Show 11 de última generación, de Amazon, presenta una pantalla Full HD de 11 pulgadas con colores brillantes y un 60% más de superficie que el Echo Show 8 de 2025, impulsada por el chip AZ3 Pro y tecnología Omnisense genera una experiencia intuitiva. Este dispositivo integra un centro de control para hogares inteligentes, permitiendo gestionar cámaras, luces y termostatos mediante voz o toque, con rutinas automáticas basadas en presencia o temperatura.
Entretenimiento inmersivo y conexión familiar
Su audio espacial ofrece graves hasta dos veces más potentes que el modelo anterior de 2023, voces claras y un escenario sonoro amplio, adecuado para disfrutar de Prime Video, Netflix o clips música. Las videollamadas destacan por el encuadre automático, zoom digital de 3,3x y reducción de ruido, facilitando conversaciones con familiares o amigos.
Asistencia práctica y diseño seguro
Alexa muestra calendarios, recetas o listas de la compra de un vistazo, y se convierte en un marco digital de fotos cuando está inactivo. Incluye controles de privacidad como botón para desactivar cámara y micrófono, además de materiales reciclados; está disponible por 239 € en su versión de 11 pulgadas.
Valores técnicos clave
Pantalla: Full HD de 11 pulgadas, 60% más grande que Echo Show 8 (2025).
Procesador: Chip AZ3 Pro con Omnisense para detección ambiental.
Audio: Espacial con hasta 2x más graves, voces nítidas y escenario amplio.
Videollamadas: Encuadre auto, zoom 3,3x, reducción de ruido.
Conectividad: Control de dispositivos inteligentes compatibles con Alexa.
Precio: 239 € (11"), opciones en 8" por 199 € y con soporte por 278,99 €.
Con valoraciones de 4,2 estrellas en más de 1.300 opiniones, representa un paso notable en pantallas inteligentes.
- Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
- Estimada Sílvia Abril: yo no formo parte de ningún 'chiringuito', como dices
- Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
- Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
- Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor