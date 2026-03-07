Amazfit Helio Strap: el regalo innovador para un Día del Padre cargado de salud y tecnología

La Amazfit Helio Strap está en el mercado como una de las propuestas más interesantes para quienes buscan cuidarse o sorprender con un regalo útil y original el próximo Día del Padre. Más que una simple pulsera de actividad, esta banda combina monitorización completa 24/7, resistencia y una autonomía notable, integrándose dentro del ecosistema de salud y rendimiento de la firma.

Con una precisión sobresaliente entre la oferta actual, la Helio Strap mide la frecuencia cardíaca cada segundo y ofrece datos detallados sobre sueño, estrés y recuperación sin necesidad de suscripciones. Su sistema BioCharge analiza la energía corporal y ofrece información personalizada para optimizar tanto el entrenamiento como el descanso.

Compatibilidad y modos

Diseñada para acompañar día y noche, su peso es ligero y su ajuste adaptable proporciona comodidad incluso durante largas jornadas de ejercicio. Cuenta con más de 50 modos de entrenamiento, incluyendo el oficial HYROX Race, lo que la convierte en una herramienta para deportistas experimentados y quienes buscan motivarse a moverse más, sin tanta experiencia.

La Amazfit Helio Strap se sincroniza con los relojes inteligentes Amazfit, el Helio Ring y la app Zepp, creando un ecosistema que ayuda a medir, entender y mejorar el rendimiento físico.

Beneficios clave

Monitorización continua de salud (frecuencia cardíaca, sueño, estrés).

Sistema BioCharge para controlar energía y recuperación.

Más de 50 modos deportivos, incluido HYROX Race.

Autonomía de hasta 10 días.

Integración total con Zepp, Helio Ring y relojes Amazfit.

Sin suscripciones adicionales.

Noticias relacionadas

Precio

El dispositivo se comercializa a 99,90 €.