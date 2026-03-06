FlexiSpot, la marca que paso a paso se está convirtiendo en un referente internacional en escritorios ajustables y mobiliario inteligente, acaba de anunciar un nuevo embajador para el mercado europeo: Sami Khedira, campeón del mundo alemán, ícono de disciplina, estrategia y equilibrio, porque, según la firma, representa los valores fundamentales de la marca: movimiento, bienestar y rendimiento.

La colaboración llega tras el acuerdo de patrocinio con el Bayer 04 Leverkusen durante la temporada 2024/25, consolidando a FlexiSpot como actor clave en la intersección entre tecnología, ergonomía y salud. Con esta alianza, la compañía busca inspirar un estilo de vida más activo y consciente, tanto en el trabajo como en el hogar.

Los productos de FlexiSpot destacan por su capacidad para “pensar en movimiento”: escritorios de altura regulable, sistemas de levantamiento eléctrico con tecnología propia y diseño ergonómico orientado a mantener una postura saludable. Estas soluciones permiten alternar entre trabajar sentado o de pie, reduciendo la fatiga y potenciando la concentración

Mobiliario que se adapta al cuerpo y a la mente

Los productos de FlexiSpot, alguno de los cuales hemos reseñado en EL PERIÓDICO por su configuración inteligente, destacan por diseño ergonómico y su ingeniería avanzada, pensada para favorecer la salud postural y combatir el sedentarismo. Sus escritorios eléctricos de altura regulable permiten alternar entre trabajar sentado o de pie, fomentando la circulación y reduciendo la fatiga muscular. En un contexto donde el teletrabajo y las largas horas frente al ordenador son cada vez más comunes, este tipo de soluciones se han convertido en aliados clave para mantener el cuerpo activo y la mente concentrada.

“Un buen mobiliario no solo mejora el confort: impulsa el rendimiento”, refleja el espíritu de esta colaboración. Khedira, conocido por su inteligencia táctica en el terreno de juego, encarna la importancia de la estrategia también fuera del campo, trasladando su mentalidad de equilibrio al entorno laboral y doméstico.

Deporte, bienestar y tecnología

Durante su carrera con equipos como Real Madrid y Juventus, Khedira destacó por su capacidad para mantener el equilibrio entre defensa y ataque, un principio que ahora se traduce en el concepto de work-life balance que adopta FlexiSpot. La marca pretende que cada espacio —desde la oficina tradicional hasta el hogar— "sea un entorno diseñado para cuidar la productividad y la salud".

En palabras de la compañía, esta colaboración pretende inspirar una nueva generación de usuarios conscientes del valor del movimiento y la ergonomía. Con presencia en más de 80 países, FlexiSpot apuesta por acercar el bienestar físico y mental a los entornos de trabajo mediante la innovación tecnológica.

La elección de Sami Khedira como embajador no solo celebra su trayectoria deportiva, sino que refuerza un mensaje claro: el equilibrio, la disciplina y la adaptación —valores esenciales en el deporte— también son fundamentales para una vida laboral saludable y sostenible.

