Auriculares con 120 horas de música: buen aliado para un Día del Padre sin ruidos

El próximo Día del Padre puede tener banda sonora propia con auriculares que ponen el foco en la comodidad y la autonomía: los EarFun Tune Pro. Este modelo de diadema promete hasta 120 horas de reproducción con la cancelación de ruido desactivada —el equivalente a unos cinco días completos de música— y alrededor de 80 horas con la ANC encendida, cifras muy por encima de lo habitual en su rango de precio.

Pensados para padres que teletrabajan, viajan en transporte público o buscan algo de silencio en casa, los EarFun Tune Pro integran una cancelación activa de ruido híbrida capaz de reducir hasta 45 dB del ruido ambiente, apoyada en la tecnología QuietSmart 2.0 y en un sistema de doble driver de 40 y 10 mm que equilibra graves potentes con agudos claros. A ello se suman cinco micrófonos con algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la claridad en llamadas, un diseño plegable con almohadillas de espuma viscoelástica y conexión multipunto Bluetooth 5.4, que permite usarlos a la vez con el móvil del trabajo y la tablet o el portátil personal.

Más capacidades

Como extra para los más exigentes, estos auriculares son compatibles con audio de alta resolución mediante conexión por cable USB-C y cuentan con aplicación móvil para ajustar el ecualizador y los modos de cancelación de ruido, incluyendo modo ambiente y perfil específico para viento. El precio que suele situarse por debajo de los 80 euros, lo que los coloca como una propuesta atractiva para quienes quieren regalar “cascos buenos” en el Día del Padre sin dar el salto a la gama premium.

La firma está aplicando en la actualidad descuentos promociolales y códigos. El precio es de 79,99 euros con descuento 63,99 euros y con el códico EFTPES07 se hace un 25,6% de descuento adicional, lo que los deja en 59,51 euros hasta el próximo 16 de marzo.