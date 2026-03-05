Phone (4a), el latido transparente de Nothing que captura el mundo lejano

Nothing mantiene su apuesta por la transparencia con un Phone (4a) que deja ver parte de su interior y estrena una paleta más juguetona: rosa, blanco, negro y azul, todos con trasera de cristal y un módulo de cámara en forma de píldora en la parte superior. Tres sensores presiden la zona superior, mientras que la nueva Glyph Bar recorre la mitad inferior y enfatiza esa idea de “capa técnica” a la vista sin perder limpieza visual.

Más allá de lo vistoso, el Phone (4a) llega muy bien armado para el uso del día a día: certificación IP64 frente a polvo y agua, y resistencia probada a inmersiones de hasta 25 centímetros durante 20 minutos, algo poco habitual en este rango de precio. La estructura ha ganado rigidez, con un aumento del 34% en la resistencia a la torsión respecto al Phone (3a), y la pantalla se protege con Gorilla Glass 7i, más resistente a arañazos y caídas que la generación anterior.

Glyph Bar: las notificaciones se encienden

La Interfaz Glyph evoluciona hacia una Glyph Bar rectangular con 63 mini‑LED repartidos en siete zonas de luz, capaces de alcanzar hasta 3500 nits, un 40% más que versiones anteriores. La marca presume de cero fugas de luz y ausencia de bordes amarillentos incluso a distintos niveles de brillo, algo importante si se va a usar el móvil boca abajo como “panel de notificaciones luminosas”.

Esta barra no es solo decorativa: permite ver el progreso de temporizadores, servicios solicitados en marcha, así como el estado de carga, todo sin encender la pantalla. Se suma además la clásica luz roja de grabación heredada de los modelos más caros de la casa, que avisa de forma clara cuando se está grabando vídeo.

Cámara: teleobjetivo periscópico y Ultra XDR

El Phone (4a) llega con un sistema de tres cámaras traseras que se apoya en sensores conocidos y una nueva óptica periscópica. El sensor principal es un Samsung GN9 de 50 MP y tamaño 1/1,57", con estabilización óptica y un campo de visión de 84,5 grados, capaz de capturar hasta un 64% más de luz que sensores rivales de 1/1,95", lo que se traduce, según las pruebas realizadas al dispositivo, en mejores fotos con poca luz y mayor rango dinámico.

La gran novedad está en el teleobjetivo periscópico: un Samsung JN5 de 50 MP con diseño tetraprisma y zoom óptico 3,5x, que ofrece zoom sin pérdidas hasta 7x y un zoom máximo de 70x. Nothing asegura que este sistema ocupa un 32% menos de espacio y consume menos batería que el tele 3x anterior, manteniendo estabilización óptica para mantener las fotos y vídeos más estables. El conjunto se completa con un ultra gran angular Sony IMX355 de 8 MP, con un ángulo de 120 grados para paisajes y escenas grupales, y una cámara frontal de 32 MP con sensor Samsung KD1.

En vídeo, graba en 4K a 30 fps y en 1080p a 60 fps, con opción de vídeo Ultra XDR en 1080p a 30 fps y cámara lenta a 120 fps en Full HD. Todo el sistema se apoya en TrueLens Engine 4, un motor de imagen que combina algoritmos de IA, mapeo de tonos y segmentación semántica para ajustar luces y sombras según el contenido de la escena, y en Ultra XDR, una tecnología co‑desarrollada con Google que mezcla 13 fotogramas RAW a distintas exposiciones para lograr un mayor contraste y detalle. Estas imágenes Ultra XDR se pueden compartir directamente con apps compatibles como Google Fotos e Instagram. Un alarde.

Pantalla y rendimiento: un salto a 1,5K y Snapdragon 7s Gen 4

El frontal lo ocupa una pantalla AMOLED flexible de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K (1224 x 2720 píxeles) y 440 ppp, con marcos reducidos y un aprovechamiento frontal del 91,3%. La tasa de refresco es adaptativa, de 30 a 120 Hz, y el muestreo táctil alcanza los 2500 Hz en juegos, más del doble que en el Phone (3a), pensando en respuestas rápidas en títulos competitivos.

En brillo, Nothing ofrece una mejora del 23% frente al modelo anterior, con 1600 nits en exteriores y un pico de 4500 nits para contenido HDR‑comparable, apoyado en atenuación PWM a 2160 Hz para reducir la fatiga visual en baja luminosidad. Bajo el capó, el Phone (4a) monta el Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm, hasta 2,7 GHz) con NPU Hexagon y optimizaciones propias del sistema que prometen mejor rendimiento de CPU y GPU junto a una eficiencia energética un 10% superior respecto al chip del Phone (3a).

El almacenamiento es UFS 3.1 con dos configuraciones: 8 GB + 256 GB o 12 GB + 256 GB, con opción de ampliar la memoria efectiva hasta 20 GB mediante RAM Booster. Nothing cifra en un 147% la mejora de velocidad de lectura y en un 380% la de escritura frente a modelos previos, algo clave para abrir apps más rápido y mover archivos pesados. Además, el terminal es capaz de ejecutar Stable Diffusion 1.5 para generación de imágenes en tiempo real y ofrece hasta 120 fps en Battlegrounds Mobile India y 90 fps en Call of Duty: Mobile gracias al motor Adaptive Performance Engine 4.0.

Batería y carga: más grande, más rápida

Nothing ha montado la batería más grande vista en un modelo de la serie (a): 5080 mAh en la versión global, con hasta 17 horas de uso combinado, según las pruebas realizadas. La compañía promete que conservará el 90% de su capacidad después de 1200 ciclos de carga gracias a la tecnología Safe Cell, equivalente a unos tres años de uso con una carga diaria.

La carga rápida de 50 W permite pasar del 1% al 100% en 64 minutos, o alcanzar el 50% en 22 minutos; una carga de 10 minutos daría aproximadamente un 25% de batería y de 30 minutos, un 60%. Los tiempos de uso orientativos: hasta 47 horas de llamadas de voz, 26 horas de reproducción musical, 21 horas de YouTube, 26 horas de Instagram o 9,7 horas de juego en títulos como Battlegrounds Mobile India o Call of Duty: Mobile.

Nothing OS 4.1 y Essential AI: menos ruido, más herramientas

Sobre Android 16, Nothing OS 4.1 apuesta por una experiencia más fluida con animaciones más naturales al abrir y cerrar apps, mejor interpolación de fotogramas y una respuesta más consistente incluso bajo carga. La personalización gana peso con un nuevo bloqueo personalizable (incluido el efecto de profundidad en el fondo), widgets que se pueden colocar directamente en la pantalla de bloqueo, nuevos tamaños para componentes del escritorio, recuperación de contraseña para el Espacio Privado y la posibilidad de ocultar apps en el Smart Drawer.

En el apartado de bienestar, el widget Breathing Break propone ejercicios de respiración estructurados acompañados de patrones hápticos para ayudar a relajarse o recuperar la concentración. La integración de Live Updates con la Glyph Bar y la pantalla siempre encendida permite seguir el estado de pedidos, rutas o eventos en tiempo real desde apps como Uber, Google Calendar o Google Maps, con más servicios en camino.

El corazón de la experiencia es Essential Space, un lugar donde se guardan capturas, grabaciones, webs, notas de voz y otros contenidos, accesible rápidamente mediante la Essential Key, una tecla dedicada en el lateral izquierdo que permite, por ejemplo, obtener una captura de pantalla o grabar lo que ocurre en el panel al instante. Desde ahí se activa el ecosistema de Essential AI:

Essential Search, que permite buscar contactos, mensajes, notas, fotos, apps y respuestas rápidas desde un gesto, sin saltar entre aplicaciones.

Essential Memory, que analiza el contenido guardado y extrae información clave para organizar mejor la información.

Essential Apps y Playground, que permiten crear pequeñas herramientas personalizadas en lenguaje natural, descargar creaciones de la comunidad y acceder a Glyph Toys, ajustes de EQ o presets de cámara.

A esto se sumará Essential Voice, que llegará vía actualización OTA y transcribirá la voz en texto corrigiendo muletillas y errores, con capacidad para adaptar el tono a mensajes informales o escritos más formales, e incluso traducir al vuelo a otros idiomas, con soporte previsto para hasta 12 lenguas, entre ellas el español.

Sostenibilidad y soporte: la cara menos visible

Nothing asegura que el Phone (4a) es el modelo con menor huella de carbono de su catálogo hasta la fecha, con 51,13 kg de CO₂e. En su construcción participan 30 componentes con materiales reciclados, entre ellos plásticos, acero, aluminio y estaño, además de un embalaje prácticamente libre de plásticos.

En cuanto a la vida útil de software, el fabricante se compromete a ofrecer tres años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad, un detalle clave en un dispositivo que quiere acompañar al usuario varios ciclos de uso.

Ficha del Nothing Phone (4a)

Pantalla: 6,78" AMOLED 1,5K, 120 Hz, 440 ppp, hasta 4500 nits de brillo pico, Gorilla Glass 7i.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm), NPU Hexagon.

Memoria y almacenamiento: 8/12 GB LPDDR4X + 256 GB UFS 3.1, RAM Booster hasta 20 GB.

Cámaras traseras:

Principal: 50 MP Samsung GN9, f/1.88, 1/1,57", OIS, EIS.

Tele periscópico: 50 MP Samsung JN5, f/2.88, 1/2,75", OIS, 3,5x óptico, 7x in‑sensor, 70x máximo.

Ultra gran angular: 8 MP Sony IMX355, f/2.2, 120°.

Cámara frontal: 32 MP Samsung KD1, f/2.2, 89°.

Vídeo: hasta 4K 30 fps, 1080p 60 fps, Ultra XDR 1080p 30 fps, cámara lenta 1080p 120 fps.

Batería: 5080 mAh, carga rápida 50 W, 1–100% en 64 minutos, 90% de capacidad tras 1200 ciclos.

Sistema: Nothing OS 4.1 sobre Android 16, Essential Space, Essential AI (Search, Memory, Apps, Essential Voice).

Otros: IP64, submersión probada hasta 25 cm/20 min, lector de huellas en pantalla, Wi‑Fi 6, 5G, NFC (con Google Pay donde esté disponible), doble altavoz estéreo, doble SIM.

Precios oficiales: accesible y listo para reservar

Nothing ha fijado precios competitivos para el Phone (4a), disponible en negro, blanco, azul y rosa en tres variantes: 8 GB RAM + 128 GB por 349 euros, 8 GB + 256 GB por 389 euros y 12 GB + 256 GB por 429 euros. Las reservas arrancan hoy mismo, 5 de marzo de 2026, en nothing.tech y socios seleccionados, con la venta oficial a partir del 13 de marzo.

Con esta horquilla, Nothing posiciona el Phone (4a) como un asalto directo a la gama media premium, donde el diseño único y las prestaciones flagship en cámara y batería justifican cada euro.

Valoración: 9/10

El Nothing Phone (4a) destaca por su Snapdragon 7s Gen 4 con NPU Hexagon para tareas IA fluidas, un teleobjetivo periscópico Samsung JN5 de 50 MP con zoom óptico 3,5x (hasta 70x ultra-zoom) y estabilización OIS en todo el módulo, junto a sensor principal GN9 de 1/1,57" que capta 64% más luz para un rango dinámico superior.

La pantalla AMOLED 1,5K de 6,78" a 120 Hz con 4500 nits pico y PWM 2160 Hz minimiza fatiga visual, mientras la batería de 5080 mAh resiste 17 horas de uso mixto y retiene 90% tras 1200 ciclos gracias a Safe Cell.

Desde 349 €, equilibra rendimiento técnico avanzado con Nothing OS 4.1 (Android 16 + 3 años de updates) y Essential Space para IA práctica, resultando en un gama media premium accesible. Ideal para usuarios exigentes que valoran innovación sin excesos.

En resumen, Nothing Phone (4a) destaca por su transparencia literal y metafórica: un diseño que deja todo a la vista, invita a la curiosidad y humaniza la tecnología con colores cálidos y juguetones. Valora la creatividad, con herramientas como Essential AI, Playground para apps personalizadas y Ultra XDR que convierten cada foto en una obra lista para compartir.

Prioriza la sostenibilidad real, con la huella de carbono más baja de Nothing (51,13 kg CO₂e), 30 componentes reciclados y embalaje casi sin plásticos, demostrando que potencia y ecología van de la mano. Y celebra la libertad accesible: rendimiento flagship (zoom 70x, 17h batería, Android 16 + 3 años updates) a un precio que gusta.