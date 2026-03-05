Nada que esconder: los nuevos Nothing Headphone (a), cinco días de música y diseño rebelde

Nothing vuelve a la carga con los nuevos Headphone (a), auriculares de diadema que dejan claro a quién se dirigen: a una generación que entiende la tecnología como parte de su identidad visual y sonora, no solo como un gadget funcional. Con cuatro colores tan expresivos como su propio diseño –Pink, Yellow, White y Black– y una autonomía que puede llegar hasta los cinco días de escucha, la marca londinense firma uno de los lanzamientos más llamativos del audio inalámbrico en 2026.

Diseño que convierte la tecnología en accesorio de moda

Nothing ha convertido su lenguaje de diseño transparente en una especie de sello de autor, y Headphone (a) son probablemente su interpretación más juvenil. Bajo las carcasas en Pink, Yellow, Black y White se colocan baterías, cables flex y la estructura interna, reforzada con brazos de nylon con fibra de vidrio y bisagras de acero moldeadas por inyección para ganar rigidez y durabilidad.

El peso se queda en 310 gramos, con diadema acolchada y almohadillas de espuma con memoria pensadas para llevarlos horas sin fatiga, incluso si se llevan piercings en las orejas. La certificación IP52 añade un punto práctico: resisten polvo y salpicaduras, de modo que no se inmutan ni en una sesión intensa de gimnasio ni en un chaparrón inesperado.

Batería: cinco días que cambian las reglas

La carta de presentación de Headphone (a) es una autonomía que rompe esquemas: hasta 135 horas de reproducción con ANC desactivada, lo que se traduce en más de cinco días de uso continuo. Cuando se activa la cancelación activa de ruido, la cifra sigue siendo sobresaliente, con hasta 75 horas gracias a un sistema de doble batería y a un chipset dual que mantiene la inteligencia de la ANC sin disparar el consumo.

La propia Nothing cifra la mejora en un 46% más de batería frente a otros modelos de precio similar, tras pruebas internas realizadas en febrero de 2026. Además, el apartado de carga rápida está a la altura: con solo 5 minutos de enchufe se consiguen hasta 8 horas de reproducción con ANC desactivada (5 horas con la cancelación activa), y la carga completa tarda alrededor de 2 horas. Para rematar, permiten escuchar mientras se cargan, o incluso alimentarse directamente del móvil u ordenador mediante USB-C cuando hace falta improvisar.

Sonido de alta resolución con cerebro propio

En el interior, Nothing apuesta por un driver de 40 mm con diafragma recubierto de titanio, afinado por la propia casa, con una respuesta de frecuencia que va de 20 Hz a 40.000 Hz, claramente orientada al audio de alta resolución.Cuentan con certificación Hi-Res Audio Wireless y compatibilidad con el códec LDAC, además de AAC y SBC, lo que permite exprimir al máximo las plataformas de streaming que emiten en alta calidad.

La firma acompaña este hardware con un algoritmo de Dynamic Bass Enhancement alimentado por IA, que identifica en tiempo real las frecuencias graves para reforzarlas sin generar distorsión y sin enturbiar medios y agudos. Para quienes buscan una escena más envolvente, la firma incorpora Static Spatial Audio, con modos dedicados de cine y concierto que simulan una experiencia surround sin necesidad de montajes adicionales.

En el uso cotidiano, los tres micrófonos con sistema de Environmental Noise Cancellation y la tecnología Clear Voice, entrenada en más de 28 millones de escenarios reales, prometen llamadas claras, ajustando dinámicamente el procesamiento para aislar la voz incluso en entornos ruidosos.

Cancelación de ruido: tres niveles y transparencia inteligente

La cancelación de ruido activa de Headphone (a) combina micrófonos feedforward y feedback con IA para ajustar el filtrado en tiempo real según el entorno y el ajuste del auricular. Ofrece tres presets (bajo, medio y alto) para adaptar el nivel de aislamiento, además de un modo Transparencia que deja pasar el sonido ambiental cuando se necesita estar pendiente de lo que ocurre alrededor.

La alternancia entre ANC y Transparencia se puede hacer tanto desde el Roller físico del auricular como desde la app Nothing X, lo que refuerza la idea de que todo está pensado para tocar el móvil lo mínimo posible. Esta combinación de inteligencia y control directo encaja especialmente bien con usuarios que alternan transporte público, oficina y calle a lo largo del día.

Controles físicos: el placer de tocar algo que responde

Nothing huye de los paneles táctiles caprichosos y apuesta por un trío de controles físicos: Roller, Paddle y Button, todos integrados en las cúpulas. El Roller se encarga del volumen (giro a un lado para subir, al otro para bajar), además de reproducir o pausar con una pulsación y cambiar de modos de cancelación con una pulsación larga, sumando además un feedback en tiempo real para afinar el gesto.

Paddle facilita la navegación: pulsación corta para saltar o retroceder pista y para gestionar llamadas, y pulsación prolongada para avanzar o retroceder rápidamente dentro de una canción o un podcast. Button, por su parte, es el auténtico centro neurálgico de la experiencia Nothing: desde la app se puede configurar para activar Channel Hop (ir saltando entre apps y funciones favoritas sin tocar el móvil), usar el nuevo modo de disparador de cámara para hacer fotos o vídeos manos libres, llamar al asistente digital o activar servicios como ChatGPT, Nothing News Reporter o Essential Space en los móviles de la marca.

Frente a otros auriculares que obligan a memorizar combinaciones táctiles poco intuitivas, este sistema de botones mecánicos, con respuesta táctil y sonora, refuerza la sensación de control físico y reduce errores de interacción.

Nothing X: ecualización avanzada, comunidad y ecosistema

La app Nothing X deja claro que la personalización es una prioridad. Ofrece un ecualizador avanzado de 8 bandas con el que se puede esculpir el sonido con bastante precisión, y además incluye una biblioteca desde la que descargar perfiles creados por la comunidad Nothing, audiófilos y artistas colaboradores.

Integra un modo de realce de graves en tiempo real apoyado en IA, así como una función “Find My” que ayuda a localizar los auriculares mostrando el último punto de conexión registrado.

Estos auriculares no son un producto aislado, sino una extensión natural del universo Nothing, especialmente si se posee uno de sus smartphones. La sincronización con Nothing OS desbloquea funciones exclusivas como la activación por voz de ChatGPT directamente desde el botón personalizable o los resúmenes diarios de Essential News que se reproducen sin interrupciones en tus oídos. Esta conexión fluida convierte los Headphone (a) en un compañero indispensable para usuarios inmersos en la filosofía minimalista y futurista de la marca.

Conectividad, durabilidad y sostenibilidad

En el apartado inalámbrico, Headphone (a) llegan con Bluetooth 5.4, conexión dual a dos dispositivos y compatibilidad con Android desde la versión 5.1 y con iOS a partir de la 13, además de modos de baja latencia para reducir el desfase al ver vídeo o jugar. Incluyen emparejamiento rápido con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair, y admiten tanto reproducción pasiva por cable de 3,5 mm como audio digital a través de USB-C, lo que alarga más su vida útil.

Nothing remata la propuesta con un guiño a la sostenibilidad: embalaje sin plásticos, uso de energía 100% renovable en el ensamblaje final y una huella de carbono certificada de 12,6 kg CO₂e a lo largo del ciclo de vida del producto. El catálogo se completa con funda de transporte, cable de audio analógico, cable USB-C para carga y audio, y la guía rápida habitual.

Precio, disponibilidad y posicionamiento

Headphone (a) se lanzan a un precio oficial de 159 euros, colocándose claramente por debajo de los cascos inalámbricos de gama alta de marcas más asentadas, pero con una ficha técnica que compite en varios frentes. Las reservas globales arrancan el 5 de marzo en la web de Nothing y distribuidores seleccionados, con las versiones White, Black y Pink a la venta abierta desde el 13 de marzo y una edición limitada Yellow disponible a partir del 6 de abril.

Por diseño, función y precio, la propia Nothing sitúa Headphone (a) como alternativa más accesible respecto al modelo Headphone (1), manteniendo mucha de la filosofía de producto pero llevándola a un público más joven y enfocado en la moda.

A 159 euros, Nothing posiciona los Headphone (a) como la entrada ideal a su mundo de audio premium, accesible pero sin renunciar a innovaciones que suelen reservarse a gamas superiores. Su lanzamiento hoy 5 de marzo de 2026 en Londres marca un antes y un después para una marca que, en apenas unos años, ha pasado de startup a referente global en tecnología personal.

Valoración: una apuesta rotundamente recomendable

La combinación de una autonomía maratoniana, un diseño icónico y unos controles intuitivos sitúa a los Nothing Headphone (a) en la cúspide de la gama media-alta del audio inalámbrico. Nothing no solo ha superado más de 50 pruebas exhaustivas de resistencia extrema, sino que ha sabido capturar con maestría el espíritu rebelde de una generación que reivindica la tecnología como expresión de su personalidad.

Estamos ante un producto profundamente ambicioso y perfectamente alineado con su público objetivo, en un momento en que el mercado clamaba por alternativas que rompieran la monotonía de diseños genéricos y especificaciones repetitivas. La firma londinense ha entendido que esta generación no se conforma con escuchar música: la vive como una declaración de intenciones, un manifiesto portátil que va más allá del mero consumo sonoro.

Vale la pena destacar el compromiso de Nothing con la durabilidad real: esas más de 50 pruebas internas abarcan desde 5.000 conexiones y desconexiones del cable de carga hasta 10.000 pulsaciones individuales por cada botón, asegurando que los Headphone (a) resistan sin pestañear el ajetreo incesante de la vida contemporánea. La estructura innovadora de doble moldeo en sus carcasas transparentes no solo aporta un acabado glossy sofisticado que repele arañazos con elegancia, sino que también distribuye de forma magistral sus equilibrados 310 gramos, eliminando cualquier rastro de fatiga incluso durante las sesiones de escucha más prolongadas e intensas.

Noticias relacionadas

Nothing no se queda en lo convencional: propone unos auriculares que trascienden el simple acto de sonar bien para convertirse en narradores de identidad, en complementos que revelan quién eres con cada mirada que reciben. Si se busca una experiencia integral que conjugue batería imbatible, una personalización exquisita y un diseño que desafía lo establecido —y que te encante la idea de que tus auriculares sean tan protagonistas visuales como tu propia ropa—, los Headphone (a) emergen como una de las propuestas más sólidas, creativas y sugerentes que se avecinan en las tiendas este año.