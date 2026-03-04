Apple lanza en el mercado internacional el nuevo MacBook Neo por 699 euros

Nueva sorpresa de Apple. La firma de la manzana pone en el mercado una auténtica maravilla tecnológica con precio accesible: el MacBook Neo, un ordenador portátil que promete democratizar la experiencia Mac. Con un precio inicial de 699 euros —el más bajo en la historia de la compañía para esta gama—, la marca busca ampliar su público con un dispositivo potente, elegante y pensado para el día a día.

El MacBook Neo reúne los elementos más reconocibles del ecosistema Apple: diseño de aluminio de alta resistencia, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas y el chip A18 Pro, que ofrece un rendimiento rápido y eficiente. Según la compañía, el nuevo procesador lo hace hasta un 50 % más veloz en tareas cotidianas y tres veces más rápido en procesos de inteligencia artificial que los portátiles PC equivalentes con procesador Intel Core Ultra 5.

Disponible en cuatro colores —rosa nube, índigo, plata y un nuevo tono cítrico—, el portátil pesa apenas 1,23 kilos, lo que lo convierte en un aliado práctico para distintos usuarios. Su estreno coincide con la nueva versión del sistema operativo macOS Tahoe, que incorpora funciones basadas en IA como herramientas de escritura y traducción en tiempo real.

Rendimiento y autonomía

Uno de los mayores atractivos del Neo es su autonomía de hasta 16 horas, una cifra que pocos portátiles alcanzan en este rango de precios. Además, carece de ventilador, lo que garantiza un funcionamiento completamente silencioso. La GPU de cinco núcleos y el Neural Engine de 16 núcleos permiten realizar tareas creativas, edición de fotos y uso intensivo de aplicaciones de inteligencia artificial sin perder fluidez.

Incorpora el Magic Keyboard característico de Apple y un trackpad Multi-Touch más grande, con compatibilidad con Touch ID para autenticación rápida y pagos seguros a través de Apple Pay. Para videollamadas, equipa una cámara FaceTime HD de 1080p, dos micrófonos con reducción de ruido y altavoces compatibles con audio espacial y Dolby Atmos.

Integración total con el iPhone

Apple refuerza la integración entre Mac y iPhone, permitiendo copiar y pegar archivos entre ambos dispositivos o retomar tareas con la función Handoff. Además, el Neo se presenta como el MacBook con menor huella de carbono fabricado hasta la fecha, con un 60 % de materiales reciclados y un proceso de producción más eficiente que reduce a la mitad el uso de aluminio.

Disponibilidad y precios

El nuevo MacBook Neo ya puede reservarse en la web de Apple y estará disponible el 11 de marzo en tiendas físicas y distribuidores autorizados. Su precio parte de 699 euros, o 599 euros en la versión con descuento educativo.

Quienes entreguen su antiguo ordenador podrán beneficiarse del programa Apple Trade In, y los nuevos compradores contarán con opciones de asistencia y formación personalizadas tanto online como en las tiendas Apple Store.