La compañía de la manzana presenta el nuevo MacBook Air con el chip M5

Apple ha anunciado hoy el nuevo MacBook Air con chip M5, que potencia un rendimiento sobresaliente y mayores capacidades de inteligencia artificial en el portátil más vendido del planeta. Este modelo incorpora una CPU de 10 núcleos más rápida y una GPU de hasta 10 núcleos con acelerador neuronal en cada uno, ideal para tareas creativas y procesos complejos de IA. Mantiene el diseño de aluminio fino, ligero y resistente, con pantalla Liquid Retina de 13,6 o 15,3 pulgadas, cámara de 12 MP Center Stage y hasta 18 horas de autonomía.

Este nuevo MacBook Air M5 destaca, en definitiva, por su rendimiento mejorado, que permite abrir aplicaciones rápidamente, editar vídeos y fotos con fluidez, y ejecutar tareas de inteligencia artificial de manera eficiente. Ofrece el doble de almacenamiento base —512 GB—, ampliable hasta 4 TB, para guardar grandes volúmenes de archivos sin problemas. Su batería proporciona hasta 18 horas de autonomía, ideal para jornadas completas de estudio o trabajo, junto con una conectividad avanzada vía Wi-Fi 7 que asegura internet rápido en cualquier lugar y conexión sencilla a monitores externos. Además, mantiene un diseño ligero y delgado con una pantalla Liquid Retina de alta calidad.

Rendimiento revolucionario del M5

El chip M5 ofrece hasta 4 veces más velocidad en tareas de IA respecto al MacBook Air M4 y 9,5 veces más que el M1, gracias a su memoria unificada con 153 GB/s de ancho de banda —un 28% superior al M4—. En aplicaciones específicas, el procesamiento de vídeo con IA en Topaz Video es 6,9 veces más rápido que con M1, el renderizado 3D en Blender 6,5 veces más ágil y la navegación web un 50% más veloz que en portátiles Intel Core Ultra X7. Además, la nueva SSD duplica la velocidad de lectura-escritura y arranca desde 512 GB (el doble de antes), configurable hasta 4 TB.

Conectividad y experiencia mejorada

El chip inalámbrico N1 integra Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 para una conexión impecable, con dos puertos Thunderbolt 4 que soportan dos monitores externos. El sistema de sonido espacial con Dolby Atmos, tres micrófonos y MagSafe completan un equipo adecuadopara estudiantes, profesionales creativos y empresas. Con macOS Tahoe y Apple Intelligence, incluye funciones como Traducción en Tiempo Real o efectos avanzados en videollamadas. Disponible en azul cielo, medianoche, blanco estrella y plata.

Precios y disponibilidad en España

Las reservas comienzan mañana, 4 de marzo a las 15:15, en apple.com y la app Apple Store, con entrega a partir del 11 de marzo en Apple Store y distribuidores autorizados. El modelo de 13 pulgadas parte de 1.199 € (1.089 € educación) y el de 15 pulgadas de 1.499 € (1.379 € educación). Apple Trade In ofrece descuentos por dispositivos antiguos, y AppleCare+ cubre daños accidentales.