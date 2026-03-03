Apple acelera con el MacBook Pro M5: 4 veces más rápido y con IA avanzada que deja atrás a la competencia

Apple acaba de presentar en Cupertino los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas equipados con los revolucionarios chips M5 Pro y M5 Max, consolidando su posición como el mejor portátil profesional del momento. Estos modelos incorporan una CPU con el núcleo más rápido conocido, una GPU de última generación con Neural Accelerator en cada núcleo y un ancho de banda de memoria unificada incrementado, lo que permite un rendimiento hasta 4 veces superior al de la generación previa y hasta 8 veces mejor que los modelos con M1. MacBook Pro duplica la velocidad del almacenamiento SSD —con capacidades mínimas de 1 TB para M5 Pro y 2 TB para M5 Max—, y añade el chip N1 de Apple con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 para conexiones inalámbricas impecables.

La presentación se ha configurado como un evento digital que ha estado cargado de expectación, retransmitido en streaming desde su campus californiano ante miles de seguidores globales. John Ternus, VP de Ingeniería de Hardware, lideró la keynote con un tono entusiasta, destacando demos en vivo de renderizados 3D instantáneos, generación de imágenes IA en segundos y simulaciones complejas que han sorprendido.

Rendimiento y capacidades de IA

Fabricados con la nueva arquitectura Fusion de Apple, los M5 Pro y M5 Max combinan dos chips en un sistema único optimizado para IA desde su diseño inicial. La CPU alcanza hasta 18 núcleos —6 de alto rendimiento y 12 eficientes—, ofreciendo un 30% más de velocidad en tareas multihilo con gran eficiencia energética. El M5 Pro es adecuado para programadores optimizando algoritmos o fotógrafos procesando bibliotecas masivas, mientras el M5 Max desafía límites en simulaciones complejas de ingeniería. En gráficos, superan en un 50% a los M4 Pro/Max, permitiendo renderizados 3D en tiempo real y previsualizaciones instantáneas de efectos visuales.

En IA, los nuevos chips destacan: generan imágenes hasta 8 veces más rápido que los M1 y 4 veces que los M4, y procesan modelos de lenguaje grandes (LLM) hasta 7 veces más veloz que los M1 y 4 veces que los M4 Max.

Autonomía, pantalla y conectividad

Hasta 24 horas de batería —13 más que Intel y 3 más que M1—, carga rápida al 50% en 30 minutos y rendimiento constante sin cable. La pantalla Liquid Retina XDR ofrece 1.600 nits en HDR (opción nanotexturizada), cámara 12 MP Center Stage, micrófonos de estudio y seis altavoces con audio espacial. Conectividad total: tres Thunderbolt 5, HDMI 8K, SDXC, MagSafe 3; soporta hasta cuatro monitores externos con M5 Max. macOS Tahoe integra Apple Intelligence con Spotlight mejorado, traducciones en tiempo real en Mensajes/FaceTime y atajos inteligentes, más diseño Liquid Glass y app Teléfono vía Continuidad.

John Ternus, VP de Ingeniería de Hardware de Apple, declara: “El MacBook Pro con M5 Pro y Max redefine lo posible en un portátil: 4 veces más rápido que la anterior generación, con Neural Accelerators que ejecutan modelos de lenguaje grandes localmente y autonomía excepcional, abriendo nuevas posibilidades”.

Precios, disponibilidad y sostenibilidad

Reservas desde mañana 4 de marzo y disponibilidad desde el 11 de marzo. Precios: MacBook Pro 14" M5 Pro desde 2.549 € (2.379 € educación); 16" M5 Pro 3.049 € (2.819 €); 14" M5 Max 4.249 € (3.889 €); 16" M5 Max 4.549 € (4.199 €). También el 14" con M5 base desde 1.929 €. Colores: negro espacial y plata. Trade In para descontar el viejo Mac/PC, AppleCare+ con cobertura accidental y sesiones Today at Apple.

Ambientalmente, usa 45% materiales reciclados (100% aluminio en carcasa, cobalto en batería), 50% energía renovable en producción, embalaje 100% fibra reciclable y diseño reparable, alineado con la neutralidad de carbono de Apple para 2030. Un salto imbatible para renovar y elevar tu productividad.

En el mercado, implicaciones

Este lanzamiento del MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max representa un punto de inflexión para los usuarios, consolidando a Apple como marca de referencia en portátiles de alto rendimiento. Al multiplicar por 4 el poder frente a la generación anterior (y por 8 vs M1), con IA local imbatible y 24 horas de autonomía, elimina barreras en flujos como edición 8K o entrenamiento de modelos, poniendo en apuros a la competencia PC en eficiencia y portabilidad.