Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránOriente PróximoÓscar PuenteBorrasca ReginaMotoGPZapateroEmbalse FoixChemsexZygmunt BaumanJuan del ValClaude IARosalía
instagramlinkedin

Error web

Claude, la IA de Anthropic, sufre una caída mundial tras el veto militar de Trump

La start-up, que compite con la desarrolladora de ChatGPT, informa de "errores frecuentes" en sus servicios tres días después que EEUU haya bloqueado su uso por negarse a prestar su modelo de IA generativa al ejército para casos de vigilancia social masiva o creación de armas autónomas

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, la empresa de IA responsable de los modelos Claude.

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, la empresa de IA responsable de los modelos Claude. / Ruhani Kaur / Bloomberg

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, ha sufrido este lunes una caída que afecta a su servicio a nivel mundial.

La start-up estadounidense, que compite de tu a tu con OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, lo ha confirmado en una notificación publicada en su página web en la que advierte de "errores frecuentes".

"Hemos identificado que la API de Claude funciona según lo previsto. Los problemas que estamos observando están relacionados con Claude.ai y con las rutas de inicio y cierre de sesión", reza la última actualización de su publicación.

Esa elevada tasa de errores en el servicio de IA generativa está afectando a cada vez más usuarios. El portal Downdetector, especializado en rastrear fallos en el funcionamiento de la red, recopilaba sobre las 13 horas un total de 1.854 incidentes reportados por los usuarios.

Polémica militar en EEUU

El fallo de Claude llega menos de tres días después que el presidente estadounidense Donald Trump vetase el uso de Anthropic en la administración pública y en el Ejército, una reacción que tomó en represalia por negativa de la compañía a dejar que el Pentágono pueda utilizar su IA para la vigilancia social masiva y para la creación de armas autónomas.

El presidente de EEUU y su secretario de Defensa, Donald Trump y Pete Hegseth respectivamente

El presidente de EEUU y su secretario de Defensa, Donald Trump y Pete Hegseth respectivamente / Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

Claude es, por ahora, el único modelo de IA que el Ejército de Estados Unidos utiliza para gestionar su información clasificada. Tras la oposición de Anthropic, el Departamento de Defensa que encabeza Pete Hegseth ha cerrado acuerdos con otros proveedores menos críticos como OpenAI.

Noticias relacionadas

Aun así, las tropas estadounidenses utilizaron Claude para preparar la operación militar que EEUU e Israel lanzaron el pasado viernes contra Irán, un golpe con el que lograron decapitar al régimen de los ayatolás al asesinar a su líder supremo, Alí Jamenei. Anteriormente, el Pentágono ya había utilizado Claude para el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  3. Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
  4. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  5. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
  6. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  7. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  8. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo

Los libaneses huyen otra vez del sur del país: "Dios sabe cómo escapamos anoche. Justo antes de salir nos alcanzó un proyectil"

Los libaneses huyen otra vez del sur del país: "Dios sabe cómo escapamos anoche. Justo antes de salir nos alcanzó un proyectil"

El primer día del Mobile World Congress 2026, en imágenes

El primer día del Mobile World Congress 2026, en imágenes

Una víctima del genocidio palestino pide en la Audiencia Nacional poder acusar a Sidenor por su presunta complicidad con Israel

Una víctima del genocidio palestino pide en la Audiencia Nacional poder acusar a Sidenor por su presunta complicidad con Israel

Motorola apuesta por la productividad y el espectáculo en un plegable que redefine la era razr

Motorola apuesta por la productividad y el espectáculo en un plegable que redefine la era razr

Parlon defiende que los nuevos presupuestos permitirán aumentar el número de Mossos en toda Catalunya

Parlon defiende que los nuevos presupuestos permitirán aumentar el número de Mossos en toda Catalunya

La jueza concluye sin procesamientos la investigación por los bombardeos de Mussolini en Barcelona durante la Guerra Civil

La jueza concluye sin procesamientos la investigación por los bombardeos de Mussolini en Barcelona durante la Guerra Civil

Indra se vuelca en una integración rápida con Escribano y descarta buscar ya otras compras alternativas

Indra se vuelca en una integración rápida con Escribano y descarta buscar ya otras compras alternativas

Técnicas Reunidas, Acciona e Indra: las empresas españolas con mayor presencia en la zona del conflicto EEUU-Irán

Técnicas Reunidas, Acciona e Indra: las empresas españolas con mayor presencia en la zona del conflicto EEUU-Irán