Apple lanza el nuevo iPad Air con chip M4: aumenta la potencia pero mantiene un precio muy contenido

Apple ha presentado este lunes el nuevo iPad Air equipado con el potente chip M4, más memoria RAM y avances en conectividad, manteniendo el mismo precio inicial que el modelo de la generación anterior. Este dispositivo destaca por su CPU y GPU más rápidas, adecuadas para videojuegos intensos, edición profesional de vídeo e imágenes, y tareas de inteligencia artificial mediante un Neural Engine acelerado, mayor ancho de banda de memoria y un 50% más de memoria unificada (hasta 12 GB) respecto a la generación previa. Comparado con modelos anteriores, el iPad Air M4 es hasta un 30% más rápido que la versión con M3 y hasta 2,3 veces superior al que montaba M1, transformando la experiencia diaria y haciéndola más satisfactoria.

Potencia del chip M4

El corazón del iPad Air es el chip M4, con una CPU de 8 núcleos y GPU de 9 núcleos que eleva muy notablemente el rendimiento, lo que resulta adecuado para creadores que manejan archivos pesados o viajeros que editan sobre la marcha. En aplicaciones como Pixelmator Pro o Final Cut Pro, las tareas de composición y edición fluyen con una mayor velocidad, mientras que el trazado de rayos acelerado por hardware y el sombreado de malla de segunda generación permiten renderizados 3D más de 4 veces más rápidos que en el M1, logrando iluminación, reflejos y sombras hiperrealistas en juegos y producciones gráficas. Este salto hace que el iPad Air sea una herramienta profesional compacta, accesible para estudiantes, empresas y gamers exigentes.

Inteligencia artificial a máxima velocidad

Para la era de la IA, el M4 brilla con un Neural Engine de 16 núcleos tres veces más rápido que el del M1, soportado por 120 GB/s de ancho de banda y 12 GB de memoria unificada. Esto permite ejecutar modelos locales de IA con fluidez, desde transcribir clases universitarias y elaborar guiones creativos hasta pulir correos electrónicos o analizar vídeos en apps como Goodnotes, Onform o las herramientas de Apple Creator Studio, como la Máscara de Eliminación de Escena en Final Cut Pro. Estas capacidades on-device dan privacidad, potenciando la productividad sin depender de la nube.

Conectividad de última generación

El iPad Air estrena los chips N1 (para inalámbricos con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread) y C1X (módem Cellular con datos 50% más rápidos y 30% menos consumo que el M3), optimizando redes 5G, eSIM, GPS y funciones como AirDrop o Punto de Acceso Personal. Ideal para profesionales nómadas, estudiantes en campus o familias conectadas, permite trabajar sin interrupciones en cualquier rincón del mundo, incluso sin Wi-Fi.

iPadOS 26 y ecosistema de accesorios

iPadOS 26 revoluciona la interfaz con Liquid Glass (material translúcido que reacciona al usuario), un sistema de ventanas flexible, barra de menús deslizable y la app Archivos mejorada con vistas personalizables y Dock de carpetas. Se complementa con cámaras 12 MP Center Stage, altavoces landscape y accesorios como el Apple Pencil Pro (149 €, con gestos de apretar, rotación y Buscar), Pencil USB-C (89 €) o Magic Keyboard (desde 329 €, con trackpad, 14 teclas función y diseño flotante en blanco/negro).

Precios, colores y disponibilidad

Disponible en 11 pulgadas (portátil) y 13 pulgadas (multitarea), en acabados azul, púrpura, blanco estrella y gris espacial, con opciones de 128 GB a 1 TB. Precios: 11" Wi-Fi 649 € (educativo 579 €), celuar 819 €; 13" Wi-Fi 849 € (educativo 779 €), Cellular 1.019 €. Reservas desde el 4 de marzo en apple.com/es y Apple Store; disponible el 11 de marzo en tiendas y distribuidores. Incluye trade-in para actualizar el viejo iPad, compromiso ambiental con 30% materiales reciclados y embalaje 100% fibra.