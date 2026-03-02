Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apple lanza el nuevo iPad Air con chip M4: aumenta la potencia pero mantiene un precio muy contenido

Rendimiento muy mejorado con más memoria, Wi-Fi 7, iPadOS 26 y excelente relación calidad-precio desde 649 euros

Nuevo iPad Air.

Pilar Enériz

Barcelona
Apple ha presentado este lunes el nuevo iPad Air equipado con el potente chip M4, más memoria RAM y avances en conectividad, manteniendo el mismo precio inicial que el modelo de la generación anterior. Este dispositivo destaca por su CPU y GPU más rápidas, adecuadas para videojuegos intensos, edición profesional de vídeo e imágenes, y tareas de inteligencia artificial mediante un Neural Engine acelerado, mayor ancho de banda de memoria y un 50% más de memoria unificada (hasta 12 GB) respecto a la generación previa. Comparado con modelos anteriores, el iPad Air M4 es hasta un 30% más rápido que la versión con M3 y hasta 2,3 veces superior al que montaba M1, transformando la experiencia diaria y haciéndola más satisfactoria.

Potencia del chip M4

El corazón del iPad Air es el chip M4, con una CPU de 8 núcleos y GPU de 9 núcleos que eleva muy notablemente el rendimiento, lo que resulta adecuado para creadores que manejan archivos pesados o viajeros que editan sobre la marcha. En aplicaciones como Pixelmator Pro o Final Cut Pro, las tareas de composición y edición fluyen con una mayor velocidad, mientras que el trazado de rayos acelerado por hardware y el sombreado de malla de segunda generación permiten renderizados 3D más de 4 veces más rápidos que en el M1, logrando iluminación, reflejos y sombras hiperrealistas en juegos y producciones gráficas. Este salto hace que el iPad Air sea una herramienta profesional compacta, accesible para estudiantes, empresas y gamers exigentes.

Inteligencia artificial a máxima velocidad

Para la era de la IA, el M4 brilla con un Neural Engine de 16 núcleos tres veces más rápido que el del M1, soportado por 120 GB/s de ancho de banda y 12 GB de memoria unificada. Esto permite ejecutar modelos locales de IA con fluidez, desde transcribir clases universitarias y elaborar guiones creativos hasta pulir correos electrónicos o analizar vídeos en apps como Goodnotes, Onform o las herramientas de Apple Creator Studio, como la Máscara de Eliminación de Escena en Final Cut Pro. Estas capacidades on-device dan privacidad, potenciando la productividad sin depender de la nube.

Conectividad de última generación

El iPad Air estrena los chips N1 (para inalámbricos con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread) y C1X (módem Cellular con datos 50% más rápidos y 30% menos consumo que el M3), optimizando redes 5G, eSIM, GPS y funciones como AirDrop o Punto de Acceso Personal. Ideal para profesionales nómadas, estudiantes en campus o familias conectadas, permite trabajar sin interrupciones en cualquier rincón del mundo, incluso sin Wi-Fi.

iPadOS 26 y ecosistema de accesorios

iPadOS 26 revoluciona la interfaz con Liquid Glass (material translúcido que reacciona al usuario), un sistema de ventanas flexible, barra de menús deslizable y la app Archivos mejorada con vistas personalizables y Dock de carpetas. Se complementa con cámaras 12 MP Center Stage, altavoces landscape y accesorios como el Apple Pencil Pro (149 €, con gestos de apretar, rotación y Buscar), Pencil USB-C (89 €) o Magic Keyboard (desde 329 €, con trackpad, 14 teclas función y diseño flotante en blanco/negro).

Precios, colores y disponibilidad

Disponible en 11 pulgadas (portátil) y 13 pulgadas (multitarea), en acabados azul, púrpura, blanco estrella y gris espacial, con opciones de 128 GB a 1 TB. Precios: 11" Wi-Fi 649 € (educativo 579 €), celuar 819 €; 13" Wi-Fi 849 € (educativo 779 €), Cellular 1.019 €. Reservas desde el 4 de marzo en apple.com/es y Apple Store; disponible el 11 de marzo en tiendas y distribuidores. Incluye trade-in para actualizar el viejo iPad, compromiso ambiental con 30% materiales reciclados y embalaje 100% fibra.

Apple lanza el nuevo iPad Air con chip M4: aumenta la potencia pero mantiene un precio muy contenido

La mayor refinería de petróleo de Arabia Saudí recibe el impacto de restos de drones iraníes

La fragilidad de la seguridad europea y otras 11 opiniones contundentes de Zygmunt Bauman

Damm lleva al Mobile la batalla por la IA: competir ya es prever mejor que producir

El Gobierno vigila el impacto del conflicto con Irán ante el repunte del petróleo y el gas

Foment llevará al Tribunal Constitucional los límites a la compra especulativa de vivienda

No es solo el móvil: este gesto diario podría favorecer la miopía

DIRECTO UCRANIA | Zelenski confía en nuevas negociaciones con Rusia pese a guerra en Oriente Próximo

