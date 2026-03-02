Apple revoluciona su gama con el iPhone 17e: más potencia, más memoria y el mismo precio

Apple ha anunciado el lanzamiento del nuevo iPhone 17e, una versión más asequible de su última generación que promete combinar rendimiento, durabilidad y una excelente relación calidad-precio. El dispositivo incorpora el nuevo chip A19, el módem C1X de diseño propio y una cámara Fusion de 48 megapíxeles, consolidando a este modelo como una de las opciones más equilibradas de la gama. El anuncio coincide con la celebración en Barcelona del evento internacional MWC26.

Estará disponible en tres colores —negro, blanco y rosa palo—, con acabados en aluminio de calidad aeroespacial y una parte frontal protegida con Ceramic Shield 2, un material tres veces más resistente a los arañazos que el de la generación anterior. Apple asegura que el dispositivo mantiene su valor más tiempo que otros smartphones y está diseñado para durar, con certificación IP68 frente a agua y polvo.

Doble de capacidad y nuevo chip A19

El iPhone 17e duplica su capacidad mínima hasta los 256 GB, manteniendo el precio base en 709 euros, idéntico al del modelo anterior. En su interior destaca el chip A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, capaz de ofrecer un rendimiento un doble de rápido que el del iPhone 11. Este procesador mejora la eficiencia energética y potencia las aplicaciones avanzadas de Apple Intelligence, incluyendo funciones como la traducción en tiempo real o el procesamiento visual en pantalla.

A su vez, el nuevo módem C1X, diseñado por Apple, ofrece velocidades de transferencia el doble de rápidas que las del iPhone 16e y un consumo energético un 30% menor, contribuyendo a la autonomía para todo el día. La carga rápida por USB-C permite alcanzar el 50% de batería en tan solo 30 minutos, y la compatibilidad con MagSafe y Qi2 asegura carga inalámbrica de hasta 15 vatios.

Sistema de cámaras mejorado

Incorpora un sistema de cámara Fusion de 48 Mpx con teleobjetivo x2 de calidad óptica, pensado para captar retratos de última generación y fotografías con mejor nivel de detalle incluso en condiciones de poca luz. El modo Noche y el HDR avanzado se complementan con el tratamiento inteligente de imagen que reconoce personas, animales y objetos para ajustar la profundidad y el enfoque en tiempo real.

En vídeo, graba en 4K a 60 fotogramas por segundo con Dolby Vision y permite capturar sonido espacial, mejorando la experiencia inmersiva junto a los AirPods o el visor Apple Vision Pro. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, el sistema reduce ruidos como el viento y optimiza el sonido grabado.

IOS 26 y Apple Intelligence

De serie, el iPhone 17e llega con iOS 26, que introduce un nuevo diseño más fluido denominado Liquid Glass, así como funciones integradas de Apple Intelligence, la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial generativa. Entre las novedades destacan el Filtro de Llamadas, el Asistente de Espera que mantiene turnos telefónicos de atención al cliente y herramientas como Traducción en Tiempo Real o el filtrado automático de mensajes desconocidos.

Estas prestaciones, aún en fase beta en varios idiomas —entre ellos el español—, estarán disponibles de forma progresiva según región y configuración del dispositivo.

Conectividad vía satélite y seguridad avanzada

El iPhone 17e ofrece las prestaciones de seguridad y comunicación más completas de Apple hasta la fecha. Sus funciones Emergencia SOS, Mensajes y Buscar vía satélite permiten comunicarse y compartir ubicación sin cobertura móvil. También integra detección de accidentes, capaz de avisar automáticamente a los servicios de emergencia.

Compromiso ambiental

Siguiendo los objetivos de Apple 2030, la compañía recalca que el iPhone 17e está fabricado con un 30% de materiales reciclados, entre ellos 85% de aluminio reciclado en la carcasa y cobalto 100% reciclado en la batería. Además, el empaquetado es de fibra reciclada y elimina materiales plásticos. El proceso de producción usa 55% de electricidad renovable en toda la cadena de suministro.

Precio, reservas y accesorios

El iPhone 17e se podrá reservar a partir del 4 de marzo a las 15:15 (hora de España) y estará disponible desde el 11 de marzo. Se ofrecerá en versiones de 256 GB y 512 GB, desde 709 euros o 29,54 euros al mes durante 24 meses.

Apple lanzará también una nueva funda de silicona con MagSafe compatible con la correa Crossbody, disponible en seis colores —negro, azul marino, musgo claro, vainilla, guayaba intenso y rosa palo—, y una funda transparente por 59 euros cada una.

Los compradores podrán disfrutar de tres meses gratuitos de Apple Music, TV+, Arcade, News+ y Fitness+ con nuevas suscripciones.

Con esta nueva incorporación, Apple afirma que refuerza su estrategia de ofrecer modelos equilibrados en características y precio dentro de la gama iPhone 17, abriendo la puerta a usuarios que buscan rendimiento premium sin llegar al coste de los modelos Pro.