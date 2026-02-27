Roborock Qrevo Curv 2 Flow: cuando el rodillo manda en casa

El Roborock Qrevo Curv 2 Flow ha sido desarrollado con la idea de que el fregado deje de ser el punto débil de los robots aspiradores y pase a ser su mejor argumento. En lugar del clásico sistema de dos mopas redondas, estrena la primera mopa de rodillo de la marca, un cilindro motorizado de gran anchura que limpia y se limpia a sí mismo en tiempo real. A esto le suma una succión HyperForce de 20.000 Pa, una base multifunción que prácticamente se encarga de todo y una navegación con IA que coloca al modelo directamente en la gama alta de la marca.

Es, en la práctica, el Roborock que más sentido tiene para quien quiere olvidarse del cubo y la fregona y busca un robot que no solo “pase la mopa”, sino que ataque manchas, derrames y suciedad diaria con ambición.

Diseño y acabados

El Qrevo Curv 2 Flow sigue la línea estética reciente de Roborock: un robot de cuerpo circular, tamaño medio y diseño sobrio, sin estridencias. La tapa superior es lisa, con la torreta LiDAR presidiendo el conjunto, mientras que el frontal integra la cámara RGB necesaria para el sistema Reactive AI de reconocimiento de obstáculos.

La base multifunción es grande, pero juega a favor de esa idea de “centro de lavado” doméstico: integra depósitos de agua limpia y sucia, depósito de polvo para el autovaciado y el sistema de lavado y secado de la mopa de rodillo. No es una base discreta en términos de volumen, pero es coherente con el nivel de automatización que propone el conjunto.

Los acabados mantienen el listón al que Roborock tiene acostumbrado al mercado: plásticos bien ensamblados, sensación sólida y una estética que no desentona en casa. Dentro del cuerpo encontramos el depósito de polvo del robot (alrededor de 324 ml) y un pequeño depósito de agua, que se complementan con las capacidades mucho mayores de la base.

La mopa de rodillo SpiraFlow: el corazón del invento

El gran diferencial del equipo está bajo el chasis: un rodillo motorizado de unos 270 mm de ancho que sustituye a las mopas circulares habituales. Este rodillo gira a 220 RPM y aplica una presión descendente de unos 15 N sobre el suelo, lo que equivale aproximadamente a 1,5 kg presionando contra la superficie. En términos de uso, esto se traduce en que el robot no solo pasa “algo húmedo” por encima de la mancha, sino que la frota con insistencia.

La tecnología SpiraFlow lleva esa idea un paso más allá: el rodillo se hidrata mediante múltiples puntos de agua limpia (8 zonas de hidratación) y, al mismo tiempo, un rascador de precisión va retirando la suciedad y canalizándola hacia el tanque de agua sucia. El resultado es que el rodillo se está lavando continuamente mientras friega, reduciendo de forma importante la clásica sensación de estar “moviendo agua sucia” por la casa.

La mopa puede extenderse ligeramente hacia los bordes (hasta unos 10 mm) para acercarse a rodapiés y esquinas, y es capaz de elevarse cuando detecta alfombras (en torno a 14–15 mm, según mercados), evitando mojarlas. Sobre el papel, es un enfoque más cercano a algunos friegasuelos verticales de gama alta que a un robot tradicional.

Potencia de aspiración y mantenimiento del rodillo

En aspiración, se sitúa en cifras muy competitivas: 20.000 Pa de succión HyperForce, una potencia elevada incluso para la gama alta actual. Esto le permite lidiar con suciedad gruesa, restos en juntas de baldosas y alfombras de pelo medio con solvencia, siempre apoyado en la gestión inteligente DirTect AI, que adapta la potencia según detecta el tipo de suciedad.

Un punto clave en robots con tanto foco en el fregado es la gestión del pelo y los atascos. Aquí Roborock recurre a un sistema Dual Anti-Tangle certificado, con un cepillo principal DuoDivide pensado para minimizar enredos y un diseño de doble cepillo lateral que reduce la acumulación de cabello. En la práctica, significa menos sesiones de mantenimiento “a tijera”, algo que los hogares con mascotas agradecerán.

La base multifunción cierra el círculo: vacía el depósito de polvo del robot en un contenedor de varios litros, lava el rodillo con agua caliente (en torno a 75 °C según especificaciones globales) y lo seca con aire templado, reduciendo olores y riesgo de moho. La idea es que el usuario tenga que intervenir solo para rellenar el agua limpia, vaciar la sucia y cambiar la bolsa de polvo de vez en cuando.

Navegación e inteligencia: LiDAR, IA y app

En el apartado de navegación, no escatima recursos. Combina un sistema LiDAR de alta precisión (PreciSense) con una cámara RGB frontal y el paquete Reactive AI para reconocer y esquivar obstáculos. Es capaz de detectar y evitar objetos relativamente pequeños, lo que reduce el riesgo de “accidentes” con cables, juguetes o excrementos de mascotas.

La app de Roborock, uno de los puntos fuertes históricos de la marca, permite crear mapas 3D, dividir y etiquetar estancias, establecer zonas restringidas, ajustar niveles de agua y potencia por habitación y programar rutinas. El modelo es compatible con asistentes de voz como Alexa, Google Assistant y Siri, y en determinadas regiones se anuncia compatibilidad con Matter, algo interesante si el usuario tiene un hogar muy domótico.

Despliega funciones pensadas para el día a día: mapeo rápido del hogar, perfiles Wi‑Fi para distintas plantas, modos específicos para hogares con mascotas y automatizaciones que adaptan la limpieza según la hora o la presencia de personas.

Ruido y convivencia en el hogar

Con un nivel de ruido en torno a los 63 dB en modo equilibrado, el Qrevo Curv 2 Flow se sitúa en una franja razonable para la gama alta: no es silencioso en el sentido estricto, pero sí lo bastante contenido como para poder teletrabajar o ver una serie sin que resulte molesto, especialmente si se usa en modos de potencia intermedia.

La fase de autovaciado y el lavado/secado del rodillo en la base son más ruidosos, como en casi todos los modelos con estación avanzada, pero son procesos puntuales y programables. Aquí el usuario puede decidir si prefiere que se activen justo al terminar la limpieza o en momentos concretos del día.

Precio y posicionamiento

En España, el Roborock Qrevo Curv 2 Flow llega con un precio oficial de 899 euros, con una promoción de lanzamiento que lo sitúa en 699 euros entre el 27 de febrero y el 12 de marzo. A ese rango se suma la habitual distribución en canales como la tienda oficial de Roborock, y grandes distribuidores, donde la marca está reforzando su presencia en paralelo a su alianza con el Real Madrid.

No es un robot barato, pero sí se coloca en un segmento donde los usuarios ya buscan algo más que “que aspire”: quieren un sistema casi autónomo de mantenimiento del suelo, soporte de voz, buena app, navegación fiable y una base que simplifique la rutina diaria.

Valoración

El Qrevo Curv 2 Flow es, ante todo, una declaración de intenciones de Roborock: el futuro del robot aspirador de gama alta no se entiende sin un fregado contundente, automatizado y realmente útil más allá del marketing. Su mopa de rodillo SpiraFlow, con limpieza continua, 220 RPM y 15 N de presión, es hoy uno de los sistemas más ambiciosos del mercado para quienes tienen suelos duros que se ensucian a diario.

La combinación de 20.000 Pa de succión, base multifunción completa, navegación con IA y una app muy madura lo convierten en un candidato sólido para ser “el robot único” del hogar, especialmente en pisos y casas donde hay niños, mascotas o mucha vida en la cocina. No es un modelo pensado para quien solo quiere algo sencillo que pase una vez por semana, sino para quien está dispuesto a pagar por un nivel de autonomía y de fregado que empieza a competir con el ritual clásico del cubo y la fregona.

Si hubiera que resumirlo con una imagen, el Qrevo Curv 2 Flow no es ese robot que va de puntillas por el suelo, sino el que baja al barro —o, mejor dicho, al rodillo— para que tú no tengas que hacerlo. Y en un mercado donde casi todos prometen lo mismo, que un robot se atreva a “rockanrolear” de verdad con el fregado es, sin duda, una buena noticia para el suelo de casa.

Aspectos clave

Diseño y base: Cuerpo circular con LiDAR, base multifunción con autovaciado, lavado/secado y depósitos separados; exclusivo del modelo.

Mopa SpiraFlow: Rodillo motorizado de 270 mm, 220 RPM, 15 N presión, autolimpieza continua con 8 zonas de hidratación y rascador; extensión de bordes (~10 mm), elevación 15 mm para alfombras; primer rodillo de Roborock, único en este modelo frente a mopas giratorias de otros Qrevo.

Succión y anti-enredos: HyperForce 20.000 Pa con DirTect AI, DuoDivide Dual Anti-Tangle; cifras y sistema específicos de este modelo (diferente a 18.500 Pa del Curv o 25.000 Pa del Curv 2 Pro).

Navegación: LiDAR PreciSense + Reactive AI con cámara RGB (hasta 200 objetos), app con mapas 3D/multinivel, compatibilidad Alexa/Google/Siri/Matter; alineado con este modelo.

Ruido y precio: 63 dB en modo equilibrado; 899 € oficial con promo 699 € del 27/02 al 12/03 en España.