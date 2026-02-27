El iPhone 18 Pro viene con buenas noticias para los 'influencers': hasta 24MP

Aunque ya se lleva meses hablando de las novedades del próximo iPhone 18, y del resto de su gama, todavía se conocen nuevos detalles sobre él.

La principal novedad que ha filtrado Mark Gurman, el periodista especializado en informar sobre la marca Apple, es el color de los iPhone.

La compañía tecnológica se ha dado cuenta de que una de las claves del éxito del iPhone 17 ha sido su llamativo color naranja. Este ha sido uno de los más vendidos y ha demostrado que a muchos usuarios les gustan los colores vivos y llamativos, diferentes a los convencionales como el blanco o el negro.

Un color para llamar la atención

Así, Apple está dispuesta a seguir con esta estrategia y pasar del naranja al rojo intenso. No es un color tan único como el naranja, pero sí será más diferente a los otros dos colores que también saldrán al mercado y que seguramente serán más habituales.

Por ahora no hay nada confirmado, pero según Applesfera, un blog especializado en publicar datos sobre Apple, es probable que vuelva el color negro en esta gama y que se mantenga una versión plateada.

Buenas noticias para los amantes de las fotos

La cámara de estos móviles también tendrá cambios. Apple ha trabajado en la cámara principal trasera para que a los 48 megapíxeles (MP), que también tiene el iPhone 17, se le sume una apertura variable.

Esto significa que permitirá al usuario ajustar el tamaño de la abertura del diafragma y poder controlar la luz. Así, el sensor principal tendrá mayor versatilidad con el enfoque y desenfoque de los objetos y paisajes.

Y para los amantes de hacerse ‘selfies’, tendrá una significativa mejora en la calidad de la cámara frontal de los iPhone 18 Pro y Pro Max, que contarán con 24 megapíxeles, a diferencia de los 18MP que tenía el iPhone anterior.

Un mayor rendimiento

Otra de las novedades que han salido a la luz es el procesador. El iPhone 17 lleva los chips A19 y A19 Pro, lo que por lógica -siempre según Gurman-, en 2026 tocará conocer los chips A20 y A20 Pro.

Además, se espera que el SoC (‘System on a Chip’ o ‘Sistema en un Chip’ en español), conocido como ‘Apple Silicon’, venga con un proceso de fabricación de 2 nanómetros, lo que implica una mejora de los sistemas anteriores, que llevaban 3 nanómetros.

Con 2 nanómetros hay una mayor densidad de transistores, por lo que tiene mejor rendimiento y una mayor eficiencia energética (un menor consumo de la batería). Sin embargo, esto implica un mayor coste en la fabricación.

Las mejoras tienen un precio

De hecho, se sabe que el iPhone 18 rondará entre los 950 y 1.000 euros, mientras que el iPhone Pro llegará hasta los 1.400 euros. Los más atrevidos podrán comprar el iPhone Pro Max por 1.500 euros.

Se espera que el nuevo y primer iPhone plegable (‘iPhone Fold’, en inglés) también salga al mercado junto con el iPhone Pro Max, y que ronde alrededor de los 2.000 euros. De este, sin embargo, aún no se sabe nada relevante.

Siguiendo con los procesadores, el iPhone 18 y el iPhone 18 Air (el iPhone que tiene una pantalla más fina), llevarán 12 GB de memoria integrada en el chip A20. El chip A20 Pro llegará hasta las 16 GB.

Conectividad 5G

También habrá una evolución con el módem (el componente de conectividad) 5G de Apple. Desde 2025, todos los iPhone han llevado el chip C1. Pero el iPhone 18 lo cambiará por el chip C2. Esto comportará mejoras en la conectividad satelital.

Lo único que aún no se ha podido aclarar del todo es la versión de iOS (sistema operativo exclusivo de Apple) que tendrá esta nueva gama. Seguramente, los iPhone 18 vendrán con el iOS 27 preinstalado.

El tamaño de la pantalla crece

Como ya se ha filtrado hace unos meses, la pantalla de los iPhone 18 tendrá ciertas mejoras: el iPhone 18 será de 6,3 pulgadas a 120 Hz (la resolución de la pantalla), al igual que el iPhone 18 Pro. El iPhone 18 Pro Max llegará a las 6,9 pulgadas con la misma resolución.

Además, habrá un cambio en los sensores frontales de los iPhone 18 Pro y Pro Max. La ‘Dynamic Island’ (‘Isla dinámica’ en español, de donde se pueden gestionar las notificaciones) será algo más pequeña porque Apple esconderá los sensores del reconocimiento facial (Face ID en inglés).

Y para los impacientes...

Faltan aún meses para que los iPhone 18 salgan al mercado, pero ya se sabe cuándo lo harán. De hecho, no se lanzará toda la gama a la vez, como es habitual.

En septiembre de 2026 aterrizarán los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el nuevo iPhone plegable. Los que quieran comprar el iPhone 18 estándar tendrán que esperar hasta la primavera del año siguiente, en marzo o abril de 2027.